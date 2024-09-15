Відмовлявся рятуватися без собаки: відео з Харкова після удару КАБ
Міністр МВС Ігор Клименко опублікував відео порятунку людей та собаки з 12-поверхівки в Харкові, по якій влучила російська авіабомба.
Клименко повідомив, що під завалами можуть бути ще люди.
“Поліція отримала заяву про щонайменше одну зниклу безвісти особу”, – уточнив міністр.
Він також повідомив подробиці щодо порятунку собаки з 12-го поверху будинку.
“Один із потерпілих відмовлявся евакуюватися без свого собаки. Для наших рятувальників кожне життя важливе, тож дістали із задимленої квартири на 12 поверсі і чоловіка, і його домашнього улюбленця”, – зазначив Клименко.
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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб. 14 осіб – у лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 18:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр МВС Ігор Клименко опублікував відео порятунку людей та собаки з 12-поверхівки в Харкові, по якій влучила російська авіабомба".