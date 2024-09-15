94-летнюю женщину ищут под завалами в Харькове — Болвинов
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что на месте «прилета» в Харькове продолжают разбирать завалы в поисках женщины, которая была одна дома и не могла самостоятельно ходить.
«Продолжаются поиски 94-летней женщины. Во время удара она осталась дома сама – родные были в магазине. От родственников узнали, что пенсионерка уже давно не могла самостоятельно ходить, она жила на десятом этаже – именно там, куда было попадание. Мы уже отобрали образцы ДНК ее дочери, она сообщила, что ищет мать», — проинформировал Болвинов.
Он также сообщил последние данные о пострадавших.
«Трое детей в больнице после российского удара по многоэтажке. У четырехлетней девочки взрывное ранение руки, двенадцатилетнего парня ранило в живот и грудную клетку. Черепно-мозговую травму и взрывное ранение получил еще один мальчик, ему всего один год. Пострадали 32 взрослых, 26 из них получили тяжелые и средние травмы, шесть – легкие», — отметил начальник Следственного управления ГУНП.
Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в 19:01 локализировали пожар на месте «прилета». Разбор завалов продолжается.
По данным мэрии, удар по Харькову 15 сентября повредил 22 дома, вылетели более 750 окон.
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«По состоянию на 19.00 специалисты закрыли 116 окон в квартирах и 20 – в местах общего пользования», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Количество пострадавших возросло до 41.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Болвинов, ГСЧС, завали, мэрия, поисково-спасательная, прилет;
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 20:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что на месте «прилета» в Харькове продолжают разбирать завалы в поисках женщины, которая была одна дома и не могла самостоятельно ходить".