94-летнюю женщину ищут под завалами в Харькове — Болвинов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что на месте «прилета» в Харькове продолжают разбирать завалы в поисках женщины, которая была одна дома и не могла самостоятельно ходить.

«Продолжаются поиски 94-летней женщины. Во время удара она осталась дома сама – родные были в магазине. От родственников узнали, что пенсионерка уже давно не могла самостоятельно ходить, она жила на десятом этаже – именно там, куда было попадание. Мы уже отобрали образцы ДНК ее дочери, она сообщила, что ищет мать», — проинформировал Болвинов.

Он также сообщил последние данные о пострадавших.

«Трое детей в больнице после российского удара по многоэтажке. У четырехлетней девочки взрывное ранение руки, двенадцатилетнего парня ранило в живот и грудную клетку. Черепно-мозговую травму и взрывное ранение получил еще один мальчик, ему всего один год. Пострадали 32 взрослых, 26 из них получили тяжелые и средние травмы, шесть – легкие», — отметил начальник Следственного управления ГУНП.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в 19:01 локализировали пожар на месте «прилета». Разбор завалов продолжается.

По данным мэрии, удар по Харькову 15 сентября повредил 22 дома, вылетели более 750 окон.

«По состоянию на 19.00 специалисты закрыли 116 окон в квартирах и 20 – в местах общего пользования», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Количество пострадавших возросло до 41.