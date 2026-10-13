Харьков после массированной атаки: поисково-спасательные работы продолжаются

Ликвидация последствий вражеской атаки на Харьков, которая произошла накануне вечером, продолжается. Пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко в эфире нацмарафона рассказал о ситуации.

«Вчера вечером враг нанес массированные ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Попадания были зафиксированы по гражданской и жилищной инфраструктуре. Одно из попаданий произошло в 4-этажный дом, почти полностью разрушен подъезд дома, произошел обвал конструкций с первого по четвертый этажи, произошел пожар. Сейчас продолжаются ликвидация, проводятся поисково-спасательные работы. В общем было изъято из-под завалов тела четырех погибших, более 40 человек пострадали», — отметил Василенко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль». Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.