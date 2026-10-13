Харків після масованої атаки: пошуково-рятувальні роботи тривають

Ліквідація наслідків ворожої атаки на Харків, що сталася напередодні ввечері, триває. Речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко в етері нацмарафону розповів про ситуацію.

«Вчора ввечері ворог завдав масованих ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Влучання були зафіксовані по цивільній та житловій інфраструктурі. Одне з влучань сталося у 4-поверховий будинок, майже повністю зруйнований під’їзд будинку, стався обвал конструкцій з першого по четвертий поверхи, сталася пожежа. Наразі тривають з ліквідації, проводяться пошуково-рятувальні роботи. Загалом було вилучене з-під завалів тіла чотирьох загиблих, понад 40 людей постраждали», – зазначив Василенко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль». Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.