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Харків після масованої атаки: пошуково-рятувальні роботи тривають

Записано 14:47   13.10.2026
Вікторія Яковенко
Харків після масованої атаки: пошуково-рятувальні роботи тривають Скриншот

Ліквідація наслідків ворожої атаки на Харків, що сталася напередодні ввечері, триває. Речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко в етері нацмарафону розповів про ситуацію.

«Вчора ввечері ворог завдав масованих ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Влучання були зафіксовані по цивільній та житловій інфраструктурі. Одне з влучань сталося у 4-поверховий будинок, майже повністю зруйнований під’їзд будинку, стався обвал конструкцій з першого по четвертий поверхи, сталася пожежа. Наразі тривають з ліквідації, проводяться пошуково-рятувальні роботи. Загалом було вилучене з-під завалів тіла чотирьох загиблих, понад 40 людей постраждали», – зазначив Василенко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль». Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.

Вранці 13 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіла чотирьох людей.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліквідація наслідків ворожої атаки на Харків, що сталася напередодні ввечері, триває. ".