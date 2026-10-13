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Любовна драма у Харкові: жінка заявила про домашнє насильство

Події 11:11   13.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Любовна драма у Харкові: жінка заявила про домашнє насильство

У домашньому насильстві звинуватила свого співмешканця харків’янка. Із відповідною заявою вона звернулася до поліцейських.

53-річна жінка повідомила, що її 51-річний співмешканець поводиться агресивно стосовно неї: ображає та загрожує фізичною розправою.

“Стосовно кривдника працівники поліції винесли терміновий заборонний припис. Правоохоронці попередили чоловіка про адміністративну відповідальність у разі порушення вимог припису”, – повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Копи також нагадали, що насильство в будь-якому прояві є неприпустимим.

“Кожен факт насильства потребує своєчасного реагування, а кривдники мають нести відповідальність відповідно до законодавства України”, – додали правоохоронці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 11:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У домашньому насильстві звинуватила свого співмешканця харків’янка. Із відповідною заявою вона звернулася до поліцейських.".