Любовна драма у Харкові: жінка заявила про домашнє насильство

У домашньому насильстві звинуватила свого співмешканця харків’янка. Із відповідною заявою вона звернулася до поліцейських.

53-річна жінка повідомила, що її 51-річний співмешканець поводиться агресивно стосовно неї: ображає та загрожує фізичною розправою.

“Стосовно кривдника працівники поліції винесли терміновий заборонний припис. Правоохоронці попередили чоловіка про адміністративну відповідальність у разі порушення вимог припису”, – повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Копи також нагадали, що насильство в будь-якому прояві є неприпустимим.

“Кожен факт насильства потребує своєчасного реагування, а кривдники мають нести відповідальність відповідно до законодавства України”, – додали правоохоронці.