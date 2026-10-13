Любовная драма в Харькове: женщина заявила о домашнем насилии

В домашнем насилии обвинила своего сожителя харьковчанка. С соответствующим заявлением она обратилась к полицейским.

53-летняя женщина сообщила, что ее 51-летний сожитель ведет себя агрессивно по отношению к ней: оскорбляет и угрожает физической расправой.

«Относительно обидчика сотрудники полиции вынесли срочное запретительное предписание. Правоохранители предупредили мужчину об административной ответственности в случае нарушения требований предписания», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы также напомнили, что насилие в любом его проявление является недопустимым.

«Каждый факт насилия нуждается в своевременном реагировании, а обидчики должны нести ответственность в соответствии с законодательством Украины», – добавили правоохранители.