Враг повредил газовые сети в Харькове: без голубого топлива почти 120 человек

В Харьковском городском филиале «Газсети» информируют, что в результате обстрела Харькова, который произошел накануне, 12 октября, без голубого топлива остались 118 жителей.

Из-за обстрела повреждены газовые сети, объяснили специалисты. Они уже работают над восстановлением разрушений.

«Если в вашем доме нет газа, перекройте краны перед газовыми приборами. О возобновлении газоснабжения сообщим дополнительно», – добавили газовщики.

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.