Враг повредил газовые сети в Харькове: без голубого топлива почти 120 человек
В Харьковском городском филиале «Газсети» информируют, что в результате обстрела Харькова, который произошел накануне, 12 октября, без голубого топлива остались 118 жителей.
Из-за обстрела повреждены газовые сети, объяснили специалисты. Они уже работают над восстановлением разрушений.
«Если в вашем доме нет газа, перекройте краны перед газовыми приборами. О возобновлении газоснабжения сообщим дополнительно», – добавили газовщики.
Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.
Утром 13 октября мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома нашли тела троих людей. Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что на месте вчерашнего удара «Бандероли» по дому в Холодногорском районе продолжается поисково-спасательная операция, также сотрудники тушат пожар. Четырех людей удалось спасти, однако троих погибших нашли утром 13 октября под завалами. Также, по информации ГСЧС, спасателям уже удалось полностью потушить четыре пожара в Холодногорском и Шевченковском районах. Еще один – до сих пор пытаются ликвидировать. Смогут ли в многоэтажке в дальнейшем жить люди – еще предстоит узнать, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.