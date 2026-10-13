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Враг повредил газовые сети в Харькове: без голубого топлива почти 120 человек

Происшествия 10:42   13.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Враг повредил газовые сети в Харькове: без голубого топлива почти 120 человек

В Харьковском городском филиале «Газсети» информируют, что в результате обстрела Харькова, который произошел накануне, 12 октября, без голубого топлива остались 118 жителей. 

Из-за обстрела повреждены газовые сети, объяснили специалисты. Они уже работают над восстановлением разрушений.

«Если в вашем доме нет газа, перекройте краны перед газовыми приборами. О возобновлении газоснабжения сообщим дополнительно», – добавили газовщики.

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.

Утром 13 октября мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома нашли тела троих людей. Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что на месте вчерашнего удара «Бандероли» по дому в Холодногорском районе продолжается поисково-спасательная операция, также сотрудники тушат пожар. Четырех людей удалось спасти, однако троих погибших нашли утром 13 октября под завалами. Также, по информации ГСЧС, спасателям уже удалось полностью потушить четыре пожара в Холодногорском и Шевченковском районах. Еще один – до сих пор пытаются ликвидировать. Смогут ли в многоэтажке в дальнейшем жить люди – еще предстоит узнать, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Третий день подряд Харьков – под обстрелами: «прилет» в Основянском районе

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 10:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале «Газсети» информируют, что в результате обстрела Харькова, который произошел накануне, 12 октября, без голубого топлива остались 118 жителей. ".