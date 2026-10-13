Ворог пошкодив газові мережі у Харкові: без блакитного палива майже 120 осіб
У Харківській міській філії “Газмережі” інформують, що внаслідок обстрілу Харкова, який стався напередодні, 12 жовтня, без блакитного палива залишилися 118 мешканців.
Через обстріли пошкоджені газові мережі, пояснили фахівці. Вони вже працюють над відновленням руйнувань.
“Якщо у вашій оселі немає газу, перекрийте крани перед газовими приладами. Про відновлення газопостачання повідомимо додатково“, – додали газовики.
Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль», повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.
Вранці 13 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіла трьох людей. Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що на місці вчорашнього удару «бандеролі» по будинку в Холодногірському районі триває пошуково-рятувальна операція, також співробітники гасять пожежу. Чотирьох людей вдалося врятувати, проте трьох загиблих знайшли вранці 13 жовтня під завалами. Також, за інформацією ДСНС, рятувальникам вже вдалося повністю загасити чотири пожежі в Холодногірському та Шевченківському районах. Ще одну – досі намагаються ліквідувати. Чи зможуть у багатоповерхівці надалі жити люди – ще доведеться встановити, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.