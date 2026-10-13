Ворог пошкодив газові мережі у Харкові: без блакитного палива майже 120 осіб

У Харківській міській філії “Газмережі” інформують, що внаслідок обстрілу Харкова, який стався напередодні, 12 жовтня, без блакитного палива залишилися 118 мешканців.

Через обстріли пошкоджені газові мережі, пояснили фахівці. Вони вже працюють над відновленням руйнувань.

“Якщо у вашій оселі немає газу, перекрийте крани перед газовими приладами. Про відновлення газопостачання повідомимо додатково“, – додали газовики.

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль», повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.