Чи зможуть люди жити в будинку в Холодногірському районі: відповідь Синєгубова

На місці “прильоту” по багатоповерхівці в Холодногірському районі триває розбір завалів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Безперервно працюють рятувальники, копи, медики, комунальники та волонтери.

Чи зможуть там надалі жити люди – ще доведеться встановити, уточнив Синєгубов.

“Після завершення аварійно-рятувальних робіт фахівці проведуть обстеження будинку та визначать, чи придатний він для подальшого проживання”, – пояснив він.

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль», повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.