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Чи зможуть люди жити в будинку в Холодногірському районі: відповідь Синєгубова

Події 09:43   13.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чи зможуть люди жити в будинку в Холодногірському районі: відповідь Синєгубова

На місці “прильоту” по багатоповерхівці в Холодногірському районі триває розбір завалів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Безперервно працюють рятувальники, копи, медики, комунальники та волонтери.

Чи зможуть там надалі жити люди – ще доведеться встановити, уточнив Синєгубов.

Обстріл Харкова 12 жовтня

“Після завершення аварійно-рятувальних робіт фахівці проведуть обстеження будинку та визначать, чи придатний він для подальшого проживання”, – пояснив він.

Обстріл Харкова 12 жовтня

Нагадаємо, «прильоти» у Харкові розпочалися близько 21:15 12 жовтня. Перший вибух пролунав одночасно із сиреною тривоги. Удари відбувалися трьома серіями. Невдовзі Харківська обласна прокуратура та ХОВА поінформували про наслідки «прильотів» у Харкові, які відбувалися протягом двох годин увечері 12 жовтня. Так, по місту вдарили дев’ять малогабаритних крилатих ракет S-8000 «бандероль», повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. Більшість «прильотів» прийшлося по Холодногірському району, один — по Шевченківському. Найбільші руйнування отримав житловий будинок у Холодногірському районі міста. Внаслідок удару постраждали люди, серед них співробітник ДСНС. У Шевченківському районі міста пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, автомобілі, магазини, приміщення банку.

Вранці 13 жовтня мер Ігор Терехов повідомив, що під завалами будинку знайшли тіла трьох людей. Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували, що на місці вчорашнього удару «бандеролі» по будинку в Холодногірському районі триває пошуково-рятувальна операція, також співробітники гасять пожежу. Чотирьох людей вдалося врятувати, проте трьох загиблих знайшли вранці 13 жовтня під завалами. Також, за інформацією ДСНС, рятувальникам вже вдалося повністю загасити чотири пожежі в Холодногірському та Шевченківському районах. Ще одну – досі намагаються ліквідувати.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 09:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці “прильоту” по багатоповерхівці в Холодногірському районі триває розбір завалів, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".