Live
  • Вт 13.10.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.96
  • EUR 50.24

Смогут ли люди вернуться в свои дома в Холодногорском районе: ответ Синегубова

Происшествия 09:43   13.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Смогут ли люди вернуться в свои дома в Холодногорском районе: ответ Синегубова

На месте «прилета» по многоэтажке в Холодногорском районе продолжается разбор завалов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Беспрерывно работают спасатели, копы, медики, коммунальщики и волонтеры.

Смогут ли там в дальнейшем жить люди – еще предстоит узнать, уточнил Синегубов.

Обстрел Харькова 12 октября

«После завершения аварийно-спасательных работ специалисты проведут обследование дома и определят, пригоден ли он для последующего проживания», – объяснил он.

Обстрел Харькова 12 октября

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.

Утром 13 октября мэр Игорь Терехов сообщил, что под завалами дома нашли тела троих людей. Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что на месте вчерашнего удара «Бандероли» по дому в Холодногорском районе продолжается поисково-спасательная операция, также сотрудники тушат пожар. Четырех людей удалось спасти, однако троих погибших нашли утром 13 октября под завалами. Также, по информации ГСЧС, спасателям уже удалось полностью потушить четыре пожара в Холодногорском и Шевченковском районах. Еще один – до сих пор пытаются ликвидировать.

Читайте также: 51 человек пострадал от обстрелов Харьковщины за сутки, четверо погибших

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 13 октября: погибшие под завалами, утренний удар
Новости Харькова — главное 13 октября: погибшие под завалами, утренний удар
13.10.2026, 10:51
Сегодня 13 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 октября 2026: какой праздник и день в истории
13.10.2026, 06:00
Прилеты без тревоги в Киеве и Харькове: Воздушные силы выясняют, что случилось
Прилеты без тревоги в Киеве и Харькове: Воздушные силы выясняют, что случилось
13.10.2026, 00:06
Новые взрывы в Харькове: «Бандеролями» почти 2 часа бьют по городу (видео)
Новые взрывы в Харькове: «Бандеролями» почти 2 часа бьют по городу (видео)
12.10.2026, 23:54
Трех людей нашли под завалами дома в Холодногорском районе
Трех людей нашли под завалами дома в Холодногорском районе
13.10.2026, 07:25
Любовная драма в Харькове: женщина заявила о домашнем насилии
Любовная драма в Харькове: женщина заявила о домашнем насилии
13.10.2026, 11:11

Новости по теме:

13.10.2026
Враг повредил газовые сети в Харькове: без голубого топлива почти 120 человек
13.10.2026
Третий день подряд Харьков – под обстрелами: «прилет» в Основянском районе
13.10.2026
51 человек пострадал от обстрелов Харьковщины за сутки, четверо погибших
13.10.2026
ГСЧС продолжает тушить пожар после удара «Бандероли» по Харькову (фото, видео)
13.10.2026
Трех людей нашли под завалами дома в Холодногорском районе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смогут ли люди вернуться в свои дома в Холодногорском районе: ответ Синегубова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте «прилета» по многоэтажке в Холодногорском районе продолжается разбор завалов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.".