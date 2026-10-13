Смогут ли люди вернуться в свои дома в Холодногорском районе: ответ Синегубова

На месте «прилета» по многоэтажке в Холодногорском районе продолжается разбор завалов, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Беспрерывно работают спасатели, копы, медики, коммунальщики и волонтеры.

Смогут ли там в дальнейшем жить люди – еще предстоит узнать, уточнил Синегубов.

«После завершения аварийно-спасательных работ специалисты проведут обследование дома и определят, пригоден ли он для последующего проживания», – объяснил он.

Напомним, «прилеты» в Харькове начались около 21:15 12 октября. Первый взрыв прозвучал одновременно с сиреной тревоги. Удары происходили тремя сериями. Вскоре Харьковская областная прокуратура и ХОВА проинформировали о последствиях «прилетов» в Харькове, которые происходили в течение двух часов вечером 12 октября. Так за вечер по городу ударили девять малогабаритных крылатых ракет S-8000 «Бандероль», сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Большинство «прилетов» пришлось по Холодногорскому району, один — по Шевченковскому. Наибольшие разрушения получил жилой дом в Холодногорском районе города. В результате удара пострадали люди, среди них – сотрудник ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили, магазины, помещение банка.