Мужчина палил из автомата и кидал гранаты: ЧП в Кропивницком

Специальную полицейскую операцию «Гром» ввели в Кропивницком. Местные медиа сообщили о серии взрывов и стрельбе в городе. Полиция прокомментировала события.

«Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону стражей порядка гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия. Полиция принимает безотлагательные меры для задержания правонарушителя», — сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Перед этим в городе слышали взрывы и стрельбу.

«Звуки перестрелки слышны в центре Кропивницкого. По улице Шевченко в направлении улицы Кропивницкого проехали четыре экипажа полиции. В течение получаса слышны звуки стрельбы, раздалось несколько взрывов», — писало местное издание «Доступ Медіа».