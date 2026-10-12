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Мужчина палил из автомата и кидал гранаты: ЧП в Кропивницком

Происшествия 18:56   12.10.2026
Оксана Горун
Мужчина палил из автомата и кидал гранаты: ЧП в Кропивницком Фото: Доступ Медіа

Специальную полицейскую операцию «Гром» ввели в Кропивницком. Местные медиа сообщили о серии взрывов и стрельбе в городе. Полиция прокомментировала события.

«Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону стражей порядка гранаты, после чего открыл стрельбу из автоматического оружия. Полиция принимает безотлагательные меры для задержания правонарушителя», — сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Перед этим в городе слышали взрывы и стрельбу.

«Звуки перестрелки слышны в центре Кропивницкого. По улице Шевченко в направлении улицы Кропивницкого проехали четыре экипажа полиции. В течение получаса слышны звуки стрельбы, раздалось несколько взрывов», — писало местное издание «Доступ  Медіа».

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 18:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специальную полицейскую операцию «Гром» ввели в Кропивницком. Местные медиа сообщили о серии взрывов и стрельбе в городе. Полиция прокомментировала события".