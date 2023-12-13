Городам-героям: в Кропивницком посвятили елку Харькову (видео)

В городе Кропивницкий одну из новогодних елок посвятили Харькову.

12 новогодних елок установили на площади Героев Майдана, сообщили в Кировоградской областной государственной администрации. Каждое из новогодних деревьев посвятили ВСУ, волонтерам, а также 10 городам-героям: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову, Буче, Ирпеню и Николаеву.

В администрации отметили, что такая акция проходит в Кропивницком во второй раз.