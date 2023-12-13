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Городам-героям: в Кропивницком посвятили елку Харькову (видео)

Общество 15:20   13.12.2023
Виктория Яковенко
Городам-героям: в Кропивницком посвятили елку Харькову (видео)

В городе Кропивницкий одну из новогодних елок посвятили Харькову.

12 новогодних елок установили на площади Героев Майдана, сообщили в Кировоградской областной государственной администрации. Каждое из новогодних деревьев посвятили ВСУ, волонтерам, а также 10 городам-героям: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову, Буче, Ирпеню и Николаеву.

В администрации отметили, что такая акция проходит в Кропивницком во второй раз.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Кропивницкий одну из новогодних елок посвятили Харькову.".