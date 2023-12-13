Городам-героям: в Кропивницком посвятили елку Харькову (видео)
В городе Кропивницкий одну из новогодних елок посвятили Харькову.
12 новогодних елок установили на площади Героев Майдана, сообщили в Кировоградской областной государственной администрации. Каждое из новогодних деревьев посвятили ВСУ, волонтерам, а также 10 городам-героям: Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову, Буче, Ирпеню и Николаеву.
В администрации отметили, что такая акция проходит в Кропивницком во второй раз.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Кропивницкий одну из новогодних елок посвятили Харькову.".