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У продавцов елок в Харькове должны быть линейки — полиция

Общество 10:36   13.12.2023
Оксана Горун
У продавцов елок в Харькове должны быть линейки — полиция

Патрульная полиция Харьковской области на официальной странице в facebook поделилась информацией, как не дать себя обмануть продавцам новогодних елок.

 «Помните, что стоит покупать живые новогодние деревья только на официальных ярмарках, для которых деревья специально выращивают на елочных фермах. На стихийных рынках хвойные деревья реализуются без документов и могут быть вредными», — предупредили харьковчан полицейские.

Из советов лесничих все уже знают о том, что настоящие елки, вырубленные в лесу легально, должны быть чипированы или содержать этикетки. Проверить, законно ли срублена елка, по данным чипа можно на сайте open.ukrforest.com.

Кроме этого, есть требования и к точкам продажи:

🎄территория ярмарки должна быть обязательно ограждена;

🎄локация должна содержать информацию о субъекте предпринимательской деятельности, осуществляющему продажу, и режиме работы;

🎄должна быть линейка для измерения размера новогоднего дерева и обнародованная стоимость погонного метра.

Если вы обнаружили незаконную продажу новогодних елок, сообщайте в полицию по телефону 102.

Читайте также: Елочные базары открылись в Харькове: цены на все виды и высоты хвойных (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 10:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульная полиция Харьковской области на официальной странице в facebook поделилась информацией, как не дать себя обмануть продавцам новогодних елок".