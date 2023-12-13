У продавців ялинок у Харкові мають бути лінійки – поліція
Патрульна поліція Харківської області на офіційній сторінці у фейсбуці поділилася інформацією, як не дати себе обдурити продавцям новорічних ялинок.
“Пам’ятайте, що варто купувати живі новорічні дерева лише на офіційних ярмарках, для яких дерева спеціально вирощують на ялинкових фермах. На стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими”, – попередили поліціянти.
З порад лісничих усі вже знають про те, що справжні ялинки, які були вирубані в лісі легально, мають бути чиповані або містити етикетки. Перевірити, чи законно зрубана ялинка, за даними чіпа можна на сайті open.ukrforest.com.
Крім цього, є вимоги до точок продажу:
🎄територія ярмарку має бути обов’язково огороджена;
🎄локація повинна містити інформацію про суб’єкта підприємницької діяльності, що здійснює продаж, та режим роботи;
🎄 має бути лінійка для вимірювання розміру новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра.
Якщо ви виявили незаконний продаж новорічних ялинок, повідомляйте у поліцію за телефоном 102.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: елки, новини Харкова, новый год, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульна поліція Харківської області на офіційній сторінці у фейсбуці поділилася інформацією, як не дати себе обдурити продавцям новорічних ялинок".