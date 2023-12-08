Ялинкові базари відкрилися в Харкові: ціни на всі види та висоти хвойних

Ялинкові базари почали відкриватися у Харкові перед вихідними. На Кінному ринку, де традиційно найбільший асортимент, працює кілька майданчиків. Торгують ялинками й на Олексіївці. МГ “Об’єктив” дізналася ціни на сосни, ялини, композиції та гілки. Останні можна купити від 50 гривень, а деревця – від 200. За що скільки просять, чи підіймали ціни і як ялиці з Європи застрягли на польському кордоні – у репортажі.

Продавець Федір каже, що привіз ялинки із лісгоспу під Харковом. Стверджує: має всі документи та ціни не підіймав. За сосну звичайну просить від 300 до 600 гривень. З’являються покупці, які забирають деревце за 400 гривень.

“Я і минулого року продавав ялинки. Також 400, 300 – дивлячись якась. Будь-яка ялинка стоятиме 25-30 днів мінімум”, – стверджує Федір.

Містяни цікавляться цінами та вже активно купують хвойні дерева.

“Якщо така ялинка коштує 2 тисячі, то вже простіше купити штучну. І не на один рік вона буде. Я розраховую до тисячі максимум. Ось дитина. Купуватимемо ялинку”, — каже харків’янка Влада.

Врешті дівчина разом із песиком Дроном обирає сосну кримську за 800 гривень.

Ще один покупець Артем хоче придбати ялину. Говорить, що для коханої жінки йому нічого не шкода, тому бюджет на новорічне дерево необмежений.

“Ми привезли свято в Харків. Хочемо скрасити такий непростий час. Тобто війна“, – презентує свої ялинки продавець Сергій.

На цьому майданчику встановлені такі ціни:

Сосна звичайна:

метр – 200 гривень;

1,5 метра – 400-500 гривень;

2 метри – 600-700 гривень.

Сосна кримська:

метр – 400 гривень;

1,5 метра – 600-700 гривень;

2-2,5 метри – близько 1000 гривень.

Ялина:

метр – 400-500 гривень;

1,5 метра – 600-700 гривень;

2-2,5 метри – 1000-1200 гривень.

Букети з гілок:

ялини – 100-150 гривень;

сосни звичайної – 50 гривень;

сосни кримської – 100 гривень.

Композиції з ялиці на підставці – від 300 гривень.

Вінки – по 100-150 гривень.

Сергій пояснює: стрічки та бирки на ялинки причеплять пізніше. Поки що розставляють товар. За його словами, дерева були зрубані 29 листопада у приватному розпліднику на Полтавщині. На цьому майданчику минулого року торгували також хвойними з Європи, але зараз вони застрягли на польському кордоні.

“Вони будуть у нас, але з таким становищем на кордоні застрягли фури. Наші машини. Але з понеділка… Одну пропустили. Будуть норвезькі, Данія. Ялиці Нордмана, Фразера“, – каже продавець.

Відкриваються ялинкові базари й в спальних районах. На Олексіївці – схожий асортимент і такі ціни:

Сосна звичайна – від 300 гривень.

Сосна кримська – від 700 гривень.

Ялина блакитна – від 700 гривень.

Композиції з ялиці – від 300 гривень.

Пенсіонерка Раїса Михайлівна не зможе дозволити собі ялинку, тож пізніше візьме кілька гілочок.

“Воно добре. Запах і все. Але гроші… А гілочки роблю букетиком. Ставлю у трилітрову банку. Обкручую мішурою. І отак от! І ялинки не треба“, – каже жінка.