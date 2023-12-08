Елочные базары открылись в Харькове: цены на все виды и высоты хвойных (видео)

Елочные базары начали открываться в Харькове перед выходными. На Конном рынке, где традиционно самый большой ассортимент, работает несколько площадок. Торгуют елками и на Алексеевке. МГ «Объектив» узнала цены на сосны, ели, композиции и ветки. Последние можно купить от 50 гривен, а деревца — от 200. За что сколько просят, поднимали ли цены и как пихты из Европы застряли на польской границе — в репортаже.

Продавец Федор говорит, что привез елки из лесхоза под Харьковом. Утверждает: есть все документы и цены не поднимал. За сосну обычную просит от 300 до 600 гривен. Появляются покупатели, которые забирают деревце за 400 гривен.

«Я и в прошлом году продавал елки. Также 400, 300 — смотря какая. Любая елка будет стоять 25-30 дней минимум», — утверждает Федор.

Горожане интересуются ценами и уже активно покупают хвойные деревья.

«Если такая елка стоит 2 тысячи, то уже проще купить искусственную. И не на один год она будет. Я рассчитываю до тысячи максимум. Может и обычную, может и «крымку». Главное, чтобы пышная была. Для семьи, для детей. Вот ребенок. Будем покупать елку», — говорит харьковчанка Влада.

В итоге девушка вместе с песиком Дроном выбирает сосну крымскую за 800 гривен.

Еще один покупатель Артем хочет приобрести ель. Говорит, что для любимой женщины ему ничего не жаль, поэтому бюджет на новогоднее дерево неограничен.

«Мы привезли праздник в Харьков. Хотим скрасить такое непростое время. То есть, война», — презентует свои елки продавец Сергей.

На этой площадке установлены следующие цены:

Сосна обыкновенная:

метр — 200 гривен;

1,5 метра — 400-500 гривен;

2 метра — 600-700 гривен.

Сосна крымская:

метр — 400 гривен;

1,5 метра — 600-700 гривен;

2-2,5 метра — около 1000 гривен.

Ель:

метр — 400-500 гривен;

1,5 метра — 600-700 гривен;

2-2,5 метра — 1000-1200 гривен.

Букеты из веток:

ели — 100-150 гривен;

сосны обыкновенной — 50 гривен;

сосны крымской — 100 гривен.

Композиции из пихты на подставке — от 300 гривен.

Венки — по 100-150 гривен.

Сергей объясняет: ленты и бирки на елки прицепят позже. Пока расставляют товар. По его словам, деревья были срублены 29 ноября в частном питомнике на Полтавщине. На этой площадке в прошлые годы также торговали хвойными из Европы, но сейчас они застряли на польской границе.

«Они будут у нас, но с таким положением на границе застряли фуры. Наши машины. Но с понедельника… Одну пропустили. Будут норвежские, Дания. Елки Нордмана, Фразера», — говорит продавец.

Открываются елочные базары и в спальных районах. На Алексеевке — похожий ассортимент и такие цены:

Сосна обыкновенная — от 300 гривен;

Сосна крымская — от 700 гривен;

Ель голубая — от 700 гривен;

Композиции из пихты — от 300 гривен.

Пенсионерка Раиса Михайловна не сможет позволить себе елку, поэтому позже возьмет несколько веточек.

«Оно хорошо. Запах и все. Но деньги… А веточки делаю букетиком. Ставлю в трехлитровую банку. Обкручиваю мишурой. И вот так вот! И елки не надо», — говорит женщина.