Завра трамваи в Харькове с Салтовки на Конный рынок будут ходить иначе
Завтра, 10 октября, трамваи №6, 8 и 27 с 9:00 до 16:00 не будут ходить по пр. Героев Харькова, на участке от ул. Академика Павлова до пл. Защитников Украины.
Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.
В это время трамваи будут курсировать так:
№6: 602-й микрорайон – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
№8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – 602-й микрорайон;
в обратном направлении: 602-й микрорайон – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – Ул. Одесская;
№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».
Читайте также: Крал мобильные в транспорте и ТЦ Харькова: вор сядет на 5,5 года
Новости по теме:
Вы читали новость: «Завра трамваи в Харькове с Салтовки на Конный рынок будут ходить иначе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 18:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 10 октября, трамваи №6, 8 и 27 с 9:00 до 16:00 не будут ходить по пр. Героев Харькова, на участке от ул. Академика Павлова до пл. Защитников Украины.".