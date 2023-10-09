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Завра трамваи в Харькове с Салтовки на Конный рынок будут ходить иначе

Общество 18:20   09.10.2023
Оксана Якушко
Завра трамваи в Харькове с Салтовки на Конный рынок будут ходить иначе

Завтра, 10 октября, трамваи №6, 8 и 27 с 9:00 до 16:00 не будут ходить по пр. Героев Харькова, на участке от ул. Академика Павлова до пл. Защитников Украины.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать так:

№6: 602-й микрорайон – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении — ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – пл. Конституции – пл. Павловская – пл. Сергиевская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

№8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – 602-й микрорайон;

в обратном направлении: 602-й микрорайон – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – Ул. Одесская;

№27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина (в обратном направлении: ул. Морозова) – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – ул. Москалевская – разворотный круг «Новожаново».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 10 октября, трамваи №6, 8 и 27 с 9:00 до 16:00 не будут ходить по пр. Героев Харькова, на участке от ул. Академика Павлова до пл. Защитников Украины.".