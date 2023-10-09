Завра трамваї у Харкові з Салтівки на Кінний ринок ходитимуть інакше
Завтра, 10 жовтня, трамваї №6, 8 та 27 з 9:00 до 16:00 не ходитимуть пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пл. Захисників України.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№6: 602-й мікрорайон – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – Південний вокзал;
№8: вул. Одеська – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – 602-й мікрорайон;
у зворотному напрямку: 602-й мікрорайон – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – Вул. Одеська;
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
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Ви читали новину: «Завра трамваї у Харкові з Салтівки на Кінний ринок ходитимуть інакше»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 18:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 10 жовтня, трамваї №6, 8 та 27 з 9:00 до 16:00 не ходитимуть пр. Героїв Харкова, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пл. Захисників України.".