Крав мобільні в транспорті та ТЦ Харкова: злодій сяде на 5,5 року
Суд відправив за ґрати злодія-рецедивіста, який залишав мешканців Харкова без засобів зв’язку під час війни.
“Протягом квітня-травня цього року зловмисник промишляв крадіжками. Його жертвами ставали пасажири громадського транспорту та відвідувачі торговельних центрів, у яких він викрадав мобільні телефони. Крім того, з рецепції медичної установи зловмисник зміг викрасти ноутбук. Накрадене зловмисник планував перепродавати й так “заробляти”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У суді провину обвинувачений визнав. Як виявилось, крадіжками він промишляв і раніше – й уже сидів за це. Лише нещодавно він вийшов із в’язниці. Суд відправив його назад – на п’ять років та шість місяців.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 09:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд відправив за ґрати злодія-рецедивіста, який залишав мешканців Харкова без засобів зв’язку під час війни".