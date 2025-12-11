Сьогодні 11 грудня 2025: яке свято та день в історії

11 грудня 2009 року відбувся перший реліз гри “Angry Birds”. У 1936-му зрікся престолу король Великої Британії Едуард VIII, щоб одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Сімпсон. У 1988-му розбився літак “Іл-76”, який летів на допомогу жертвам землетрусу у Вірменії. У 1917-му вночі сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві. У 1914-му росіяни заарештували Михайла Грушевського. У 1843-му народився Роберт Кох. У 1792-му почався суд над королем Людовиком XVI.

Свята та пам’ятні дати 11 грудня

11 грудня в Україні – День пам’яті євреїв Криму та кримчаків, які загинули в роки Другої світової війни.

У світі – Всесвітній день хворого на бронхіальну астму.

Також сьогодні: Міжнародний день гір, День заснування дитячого фонду ООН “ЮНІСЕФ”, Міжнародний день танго, День калейдоскопа, День застосунків.

11 грудня в історії

11 грудня 1792 року у Франції розпочався суд над заарештованим монархом – королем Людовіком XVI, який закінчився для нього гільйотиною. Докладніше.

11 грудня 1843 року народився Роберт Кох, німецький мікробіолог та Нобелівський лауреат. Він відкрив збудник туберкульозу, а також бацилу сибірки та холерний вібріон. Докладніше.

11 грудня 1914 року російська імперська поліція в Києві заарештувала Михайла Грушевського – майбутнього голову Центральної Ради УНР. Докладніше.

11 грудня 1917 року сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві. Докладніше.

11 грудня 1936 року король Великої Британії Едуард VIII зрікся престолу, щоб одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Сімпсон. Докладніше.

11 грудня 1988 поблизу Ленінакана (зараз Ґюмрі) у Вірменії розбився літак Іл-76. На борту було дев’ять членів екіпажу та 69 пасажирів – військовослужбовців, яких викликали з запасу задля участі в ліквідації наслідків Спітакського землетрусу. Докладніше.

11 грудня 2009 року відбувся перший реліз гри “Angry Birds”. Гра спочатку стала доступною в магазині мобільних застосунків “App Store”, а пізніше – на інших платформах як для мобільних телефонів і планшетів, так і для гри на комп’ютерах і ноутбуках. Головний дизайнер та розробник гри – Яакко Ісало. Права на неї належать фінській компанії – розробнику ігор “Rovio Entertainment”. На той час компанія була стартапом, який розпочався з успіху трьох студентів Гельсінського університету. Вони ще у 2003 році перемогли в конкурсі з розробки мобільних ігор. Свою першу успішну гру “King of the Cabbage World” вони продали компанії “Sumea”, і в перейменованому вигляді вона стала дуже успішною. Тому трійця заснувала власну компанію та знайшла інвестора, який зробив ставку на їхній стартап. Але про масштабне фінансування все одно не йшлося. Утім, до Angry Birds компанія розробила кілька десятків різних ігрових програм.

У 2009 році компанія була майже на межі банкрутства – у них були гроші на розробку однієї гри. Яакко Ісало був єдиним дизайнером. Але цього вистачило. Гравці були в захваті від кумедних злих птахів, які стають снарядами для рогатки та збивають конструкції з дивних зелених свиней.

<br />

До речі, в першій версії дизайну жодної рогатки не було. Розробники планували, що птахи, коли гравець торкається них, просто підстрибуватимуть і атакуватимуть “свинячі конструкції”. Але при спробі тестувати цю ідею на знайомих автори побачили, що люди часто не розуміють, що треба робити. Саме так виникла рогатка – знайомий та зрозумілий кожному “хуліганський механізм”. Щодо вибору “ідеологічного ворога” птахів – зелених свиней – це теж цікава історія. У 2009 році світ охопила паніка через свинячий грип – ця інформаційна хвиля змінила попередню, що стосувалася пташиного грипу. Отже, протиставлення птахів і свиней сформувалося з цього несподіваного асоціативного ряду.

Гра стрімко стала вірусною і розрослася до цілого всесвіту, де вже є мультсеріали, повнометражні мультфільми, тематичні парки та численні іграшки. Angry Birds входить до списку найкасовіших медіафраншиз. За даними на 2025 рік, орієнтовний загальний дохід від неї вже становив $9,54 млрд доларів США (очолюють список зі значним відривом Покемони, Мікі Маус та Вінні-Пух). На початку 2019 року всі ігри Angry Birds, що вийшли до жовтня 2014-го, прибрали з магазинів додатків. Rovio посилалася на застарілі технології в них. Але згодом під тиском фанатів компанія відтворила оригінальну версію гри – на платформи у 2022 році вийшла Rovio Classics: Angry Birds.

Церковне свято 11 грудня

11 грудня вшановують пам’ять преподобного Даниїла Стовпника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 11 грудня на вулиці плюсова температура, то скоро будуть заморозки.

Якщо сніг випав уночі – лежатиме, а якщо пішов удень – скоро розтане.

Холодний і сухий день – до спекотного та сухого літа.

Що не можна робити 11 грудня

Не можна займатися домашніми справами після заходу сонця.

Не можна ходити на полювання та риболовлю.

Не можна нічого виносити з дому.