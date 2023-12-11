Сьогодні 11 грудня: яке свято та день в історії

11 грудня 1792 року під час Французької революції розпочався суд над королем Людовиком XVI, який завершився для нього гільйотиною. 1843-го народився Роберт Кох, який відкрив збудник туберкульозу. 1917-го вночі сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві. 1936-го зрікся престолу король Великої Британії Едуард VIII – щоб одружитися з двічі розлученою американкою Волліс Сімпсон. 1988-го розбився літак “Іл-76”, який летів на допомогу жертвам землетрусу у Вірменії, у катастрофі вижила лише одна людина.

Свята та пам’ятні дати 11 грудня

11 грудня – Міжнародний день гір, День заснування дитячого фонду ООН “ЮНІСЕФ” та Всесвітній день хворого на бронхіальну астму.

Також відзначають: Міжнародний день танго, День застосунків, День калейдоскопа.

11 грудня в історії

11 грудня 1792 року у Франції розпочався суд над заарештованим монархом – королем Людовиком XVI. Людовік, який був дуже нерішучою та непослідовною людиною, поступово сам завів себе в безвихідь. Він не повинен був стати королем Франції за народженням, але зійшов на престол після смерті старшого брата, батька, а згодом і діда. У цей момент хлопцеві було 19 років. Історики сходяться на тому, що він був не готовий до обов’язків монарха, та ще й потрапив під очевидний для сторонніх вплив більш рішучої дружини – Марії-Антуанетти.

Поступово “земля йшла в нього з-під ніг”. У країні почалася економічна криза, і Людовик, сподіваючись, що хтось розв’яже проблеми, що накопичилися, за нього, 5 травня 1789 року скликав Генеральні штати, чого не робили монархи Франції майже два століття. Але замість “розв’язання проблем монарха” Генеральні штати стали для короля початком кінця. Уже 9 липня створили Національні установчі збори, які перетворили країну на конституційну монархію. А 14 липня відбувся знаменитий штурм Бастилії. І після нього король ще продовжував виконувати свої функції – дедалі все більш “факультативні”. При цьому він кидався в крайнощі – від покірності долі до спроб повернути собі “колишню велич”. То погоджувався на створення національної гвардії – збройного формування, яке явно не було лояльним монархії. То заявляв на радощах, що “революція закінчилася”. А паралельно – постійно шукав, хто його врятує. З цією метою Людовик писав листи іноземним монархам, сподіваючись на їхнє втручання. Влітку 1791-го він остаточно “втратив обличчя”, коли спробував втекти з Франції разом із сім’єю. Переодягненого в пажа короля впізнав поштмейстер на одній зі станцій, він ударив на сполох і до карети монарха збіглися люди. Короля з королевою затримали та під конвоєм повернули до Парижа. Народ зустрічав їх у гробовій тиші.

Після цієї невдалої спроби втекти Людовик 14 вересня 1791-го склав присягу новій конституції, але продовжив листування з іноземними державами, сподіваючись “відкрутити революцію назад”. Вторгнення до Франції для допомоги Людовику військ Австрії та Пруссії, чергові спроби монарха не погодитися з низкою рішень парламенту та погрози інтервентів французам, що бунтували, призвели до штурму народом королівського палацу Тюїльрі в серпні 1792 року. Цього разу королівську родину взяли під варту та ув’язнили у Тамплі. Людовика звинуватили в організації змови проти свободи нації та у низці замахів на безпеку держави. На суді в Конвенті, який розпочався 11 грудня 1792 року, до нього зверталися не як до монарха, а як до громадянина Луї Капета. Людовик не переклав усе на захисників, але й сам виступав із промовами, посилаючись на права, надані йому конституцією. До страти його засудили з перевагою лише в один голос – 361 “за” і 360 – “проти”. Спершу планували дати відстрочку від виконання вироку, але 18 січня новим голосуванням Конвент відмовив у відстрочці. 21 січня 36-річний Людовик зійшов на ешафот. Того ж року восени після не менш сумнівного суду до страти засудили вдову короля – 37-річну Марію-Антуанетту, її гільйотинували 16 жовтня.

11 грудня 1843 року народився Роберт Кох, німецький мікробіолог та Нобелівський лауреат. Широким масам нашого часу прізвище Коха знайоме передусім завдяки словосполученню “паличка Коха”. Адже саме він відкрив збудник туберкульозу. Крім того, Кох відкрив бацилу сибірки та холерний вібріон. Детальніше.

11 грудня 1917 року сили УНР придушили сплановане на цей день повстання більшовиків у Києві. Повалення законної влади в Україні планували за тим само сценарієм, що й Жовтневий переворот. Київські більшовики, які були в очевидній меншості, вирішили усунути владу хитрістю та силою. Вони сформували Київський військово-революційний комітет та почали готувати збройне повстання, залучаючи частини регулярної армії, які підтримували більшовицькі ідеї, та загони червоної гвардії (добровольчі формування, які самі й збирали). За планом, 12 грудня змовники розраховували захопити мости через Дніпро, завод “Арсенал”, вокзал та телеграф. Переворот хотіли провести швидко та завершити до Всеукраїнського з’їзду рад у Києві, щоб надалі там “законно” закріпити свою владу. Але керівництво УНР врахувало досвід Жовтневого перевороту в Петрограді, а підтримка більшовиків у Києві була замалою – інформація про їхню змову надійшла Українському уряду вчасно. Тож напередодні запланованого більшовиками перевороту, вночі 11 грудня, Перша українська сердюцька дивізія під командуванням Юрія Капкана оточила, а на ранок наступного дня роззброїла 7000 військових, які збиралися підтримати повстання. Це було досить значне й добре озброєне угруповання (в ньому було 10 батарей, 200 кулеметів, два броньовики, шість літаків, 5 млн набоїв). Росіян, які стали частиною заколоту, на ешелонах під охороною українських військ відправили до Росії, українців – демобілізували.

11 грудня 1936 року король Великої Британії Едуард VIII зрікся престолу. Причиною цього стала чітко окреслена парламентом позиція про неможливість для Едуарда одружитися з двічі розлученою американкою Уолліс Сімпсон. Детальніше.

11 грудня 1988 поблизу Ленінакана (зараз Ґюмрі) у Вірменії розбився літак Іл-76. На борту було дев’ять членів екіпажу та 69 пасажирів – військовослужбовців, яких викликали з запасу задля участі в ліквідації наслідків Спітакського землетрусу. Літак, заходячи на посадку в поганих метеоумовах, врізався в гору. Вижила лише одна людина – Фахреддін Балаєв, він спав у кузові завантаженого матрацами “КамАЗу”, який перевозили в літаку. 77 людей загинули. Офіційно причиною катастрофи визначили неправильне встановлення висотомірів екіпажем. Вважається, що головним чинником, крім погоди, стала втома екіпажу, який під час рятувальних робіт виконав надзвичайно велику кількість рейсів.

Церковне свято 11 грудня

11 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять преподобного Даниїла Стовпника. Він народився в Месопотамії. Мати Даниїла довго не могла зачати дитину, тож молилася та обіцяла, якщо чудо станеться, присвятити дитину Господу. Врешті вона завагітніла. А коли народився син, то до п’яти років йому не давали ім’я. Батьки хотіли, щоб народжений отримав ім’я від Бога. Тож принесли сина в монастир і звернулися з проханням дати йому ім’я до ігумена. Ігумен звелів подати одну з богослужбових книг, розкрив її навмання, знайшов у ній слова пророка Даниїла. Цим іменем і назвали дитину. Батьки просили ігумена забрати сина до монастиря, але той відмовив – сказав, що хлопець ще замалий. У 12 років Даниїл сам, не попереджуючи батьків, пішов до монастиря. Батьки зраділи цьому, коли дізналися, й просили ігумена постригти сина. Ігумен виконав прохання, але заборонив батькам часто відвідувати сина.

Одного разу разом з ігуменом монастиря Даниїл відвідав святого Симеона Стовпника, який передрік юному ченцю, що й він понесе подвиг стовпництва. Даниїл продовжив життя у затворі. А потім у нього було видіння, з якого він дізнався про місце для свого подвигу. Чоловік пішов у Фракійську пустелю разом із двома учнями. Вони встановили стовп, на якому преподобний Даниїл провів 33 роки. До стовпа стікалися люди, отримуючи від преподобного допомогу та зцілення. Крім того, за своє життя святий зробив немало пророцтв, одним із яких передбачив сильну пожежу в Константинополі. Помер святий стовпник у віці близько 80 років.

Народні прикмети

Якщо 11 грудня на вулиці плюсова температура, то скоро будуть заморозки.

Якщо сніг випав уночі – лежатиме, а якщо пішов удень – скоро розтане.

Холодний і сухий день – до спекотного та сухого літа.

Що не можна робити 11 грудня

Не можна займатися домашніми справами після заходу сонця.

Не можна ходити на полювання та риболовлю.

Не можна нічого виносити з дому.