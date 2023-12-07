Сьогодні 7 грудня: яке свято та день в історії

7 грудня – Всесвітній день української хустки. В Україні – День місцевого самоврядування. 1870 року в цей день помер автор мелодії Гімну України Михайло Вербицький. 1941-го японська авіація атакувала базу тихоокеанського флоту США Перл-Гарбор. 1972-го до Місяця вирушив останній пілотований космічний корабель програми “Аполлон”. 1988-го потужний землетрус зруйнував низку населених пунктів у Вірменії, зокрема місто Спітак, загинуло не менше 25 тисяч людей. 1991-го у Біловезькій пущі зібралися керівники України, РФ та Білорусії, щоб ліквідувати СРСР.

Свята та пам’ятні дати 7 грудня

7 грудня в Україні – День місцевого самоврядування.

Світ: Всесвітній день української хустки, Міжнародний день цивільної авіації та Ханука.

7 грудня в історії

7 грудня 1870 року помер композитор Михайло Вербицький – автор мелодії державного гімну “Ще не вмерла Україна”.

Своє життя він провів у Західній Україні, здобув духовну освіту. Через ранню смерть батька Вербицького з дитинства виховував греко-католицький єпископ Іван Снігурський. Надалі хлопець вступив до Львівської духовної семінарії та став священником. При цьому він мав талант композитора. За своє життя Вербицький написав музику до більш як 20 театральних постановок. Також він є автором хорової композиції до “Заповіту” Тараса Шевченка та музики гімну Галичини часів Весни народів – “Мир вам, браття, всі приносим”. Музику на слова вірша Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна” Вербицький, за найпоширенішою версією, написав у 1863 році – після публікації тексту в журналі “Мета”.

Твір, якому судилося стати Державним Гімном України, вперше виконали на зборах громади Перемишльської семінарії в грудні того ж року. А як самостійний твір “Ще не вмерла Україна” вперше пролунав 10 березня 1865-го.

В останні роки життя Михайло Вербицький займався педагогічною діяльністю та продовжував писати музику. Помер від раку язика.

7 грудня 1941 року відбувся напад японської авіації на Перл-Гарбор – базу тихоокеанського флоту США на Гавайських островах. При цьому загинуло майже 2,5 тисячі осіб, низку кораблів флоту затопили, ще частину пошкодили. Японці в результаті тимчасово нейтралізували вплив США в Тихоокеанському басейні та агресію в Південно-Східній Азії. Але в перспективі ця подія стала фатальною для країн нацистського блоку (або “Країн Осі”) у Другій світовій війні. Адже саме після цього США вступили у війну. Детальніше.

7 грудня 1972 року до Місяця вирушив останній пілотований космічний корабель американської космічної програми “Аполлон” – “Аполлон-17”. Він здійснив останню висадку астронавтів на Місяць 11 грудня. Після цієї місії жодна людина не ступала на поверхню Місяця.

7 грудня 1982 року вперше у світі здійснили смертну кару через введення людині смертельної ін’єкції. Це сталося у штаті Техас у США. Тому розчин для страт, розроблений лікарем Стенлі Дойчем, називають “техаським коктейлем”. При цьому різновиді смертної кари людині одна за одною вводять три речовини: тіопентал натрію, що діє як наркоз; павулон, що паралізує дихальну мускулатуру, та хлорид натрію, що призводить до зупинки серця. Усі ці речовини у звичайному житті використовують у клінічній практиці, просто в інших дозах і не разом. Смерть від ін’єкції настає протягом часу від 5 до 18 хвилин. Зараз більшість штатів США, де є смертна кара, вдаються саме до такого способу, тільки Небраска віддає перевагу електричному стільцю.

7 грудня 1988 року масштабний землетрус у Вірменії зруйнував міста Спітак і Ленінакан (зараз Ґюмрі) та низку менших населених пунктів.

Спітак став епіцентром землетрусу – там його сила сягнула 10 балів, більшість Вірменії відчула силу землетрусу меншої потужності – близько шести балів. Повторні поштовхи тривали ще 10 – 12 днів. Роботу рятувальникам ускладнили не лише афтершоки, а й погода – температура повітря протягом доби коливалася від +5 до -12 градусів, мокрий сніг та дощ робили непроїзними гірські дороги. Через землетрус та його наслідки загинули щонайменше 25 тисяч людей. Місто Спітак було зруйновано вщент, також різною мірою зруйновано ще близько 20 міст Вірменії та понад 300 сіл і селищ.

7 грудня 1991 року на зустріч до Біловезької пущі прибули президенти України Леонід Кравчук та Росії – Борис Єльцин, а також голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич. Їхньою метою було цивілізовано завершити історію СРСР. Наступного дня вони підписали акт про ліквідацію Радянського Союзу.

Церковне свято 7 грудня

7 грудня за новим церковним календарем в Україні відзначають пам’ять святителя Амвросія, єпископа Медіоланського. Святий Амвросій жив у IV столітті. Він народився в багатій римській родині. Здобув чудову освіту й обійняв посаду правителя провінцій Лігурії та Емілії. Одного разу він прийшов у храм у Медіолані (сучасному Мілані), де обирали єпископа – метою Амвросія було вирішити суперечки між православними та аріанами та не допустити безладів. Але коли Амвросій увійшов, пролунала фраза, сказана ніби дитячим голосом: “Амвросій – єпископ”. Віруючі та імператор Валентин побачили в цьому вибір Бога. Амвросій тоді готувався до хрещення, він відмовлявся з посади єпископа. Втім, дарма. Йому довелося погодитися з волею більшості. Амвросій хрестився та за вісім днів пройшов усі церковні сходини та був висвячений на єпископа. Після цього він роздав бідним своє майно, а потім почав вивчати Писання. Протягом свого служіння у сані єпископа Амвросій боровся проти єресі та залишків язичництва. Останні роки життя провів у молитвах, помер у 397 році. В історію церкви святий Амвросій увійшов як перетворювач церковного співу: він запровадив спокійний такт, правильні ритми та мелодії у співі.

Народні прикмети

Якщо йде мокрий сніг – чекайте на дощове літо.

Якщо сніг сухий і легкий – влітку буде посуха.

Якщо сонце сховалося за хмарами – буде снігопад.

Що не можна робити 7 грудня

Жінкам не можна важко працювати, а також займатися рукоділлям.

Дівчатам не варто розчісувати волосся та мити голову.