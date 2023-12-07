Сегодня 7 декабря: какой праздник и день в истории

7 декабря – Всемирный день украинского платка. В Украине – День местного самоуправления. В 1870 году в этот день умер автор мелодии Гимна Украины Михаил Вербицкий. В 1941-м японская авиация атаковала базу тихоокеанского флота США Перл-Харбор. В 1972-м к Луне отправился последний пилотируемый космический корабль программы «Аполлон». В 1988-м мощное землетрясение разрушило ряд населенных пунктов в Армении, в том числе город Спитак, погибло не менее 25 тысяч человек. В 1991-м в Беловежской пуще собрались руководители Украины, РФ и Белоруссии, чтобы ликвидировать СССР.

Праздники и памятные даты 7 декабря

7 декабря в Украине – День местного самоуправления.

В мире: Всемирный день украинского платка, Международный день гражданской авиации и Ханука.

7 декабря в истории

7 декабря 1870 года умер композитор Михаил Вербицкий – автор мелодии государственного гимна «Ще не вмерла Україна».

Свою жизнь он провел в Западной Украине, получил духовное образование. Из-за ранней смерти отца Вербицкого с детства воспитывал греко-католический епископ Иван Снигурский. В дальнейшем парень поступил во Львовскую духовную семинарию и стал священником. При этом у него был талант композитора. За свою жизнь Вербицкий написал музыку к более чем 20 театральным постановкам. Также он является автором хоровой композиции к «Заповіту» Тараса Шевченко и музыке гимна Галичины времен Весны народов – «Мир вам, браття, всі приносим». Музыку на слова стихотворения Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна» Вербицкий, по самой распространенной версии, написал в 1863 году — после публикации текста в журнале «Мета».

Произведение, которому суждено было стать Государственным Гимном Украины, впервые исполнили на собрании громады Перемышльской семинарии в декабре того же года. А как самостоятельное произведение «Ще не вмерла Україна» впервые прозвучало 10 марта 1865-го.

В последние годы жизни Михаил Вербицкий занимался педагогической деятельностью и продолжал писать музыку. Умер от рака языка.

7 декабря 1941 года произошло нападение японской авиации на Перл-Харбор – базу тихоокеанского флота США на Гавайских островах. При этом погибли почти 2,5 тысячи человек, ряд кораблей флота затопили, еще часть была повреждена. Японцы в результате временно нейтрализовали влияние США в Тихоокеанском бассейне и совершили агрессию в Юго-Восточной Азии. Но в перспективе это событие стало роковым для стран нацистского блока (или «Стран Оси») во Второй мировой войне. Ведь именно после этого США вступили в войну. Подробнее.

7 декабря 1972 года к Луне отправился последний пилотируемый космический корабль американской космической программы «Аполлон» — «Аполлон-17». Он произвел последнюю высадку астронавтов на Луну 11 декабря. После этой миссии ни один человек не ступал на поверхность Луны.

7 декабря 1982 года впервые в мире совершили смертную казнь через введение человеку смертельной инъекции. Это произошло в штате Техас в США. Поэтому раствор для казней, разработанный врачом Стэнли Дойчем, называют «техасским коктейлем». При этом виде смертной казни человеку одно за другим вводят три вещества: тиопентал натрия, действующий как наркоз; павулон, парализующий дыхательную мускулатуру, и хлорид натрия, приводящий к остановке сердца. Все эти вещества в обычной жизни используют в клинической практике, просто в других дозах и не совместно. Смерть от инъекции наступает в течение промежутка времени от 5 до 18 минут. Сейчас большинство штатов США, где есть смертная казнь, прибегают именно к такому способу, только Небраска предпочитает электрический стул.

7 декабря 1988 года масштабное землетрясение в Армении разрушило города Спитак и Ленинакан (сейчас Гюмри) и ряд меньших населенных пунктов.

Спитак стал эпицентром землетрясения – там его сила достигла 10 баллов, большая часть Армении почувствовала силу землетрясения меньшей мощности – около шести баллов. Повторные толчки продолжались еще 10 — 12 дней. Работу спасателям осложнили не только афтершоки, но и погода – температура воздуха в течение суток колебалась от +5 до -12 градусов, мокрый снег и дождь делали непроездными горные дороги. Из-за землетрясения и его последствий погибли не менее 25 тысяч человек. Город Спитак был разрушен до основания, также в разной степени разрушены еще около 20 городов Армении и более 300 сел и поселков.

7 декабря 1991 года на встречу в Беловежскую пущу прибыли президенты Украины Леонид Кравчук и России — Борис Ельцин, а также председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. Их целью было цивилизованно завершить историю СССР. На следующий день они подписали акт о ликвидации Советского союза.

Церковный праздник 7 декабря

7 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Святой Амвросий жил в IV веке. Он родился в богатой римской семье. Получил отличное образование и занял должность правителя провинций Лигурии и Эмилии. Однажды он пришел в храм в Медиолане (современном Милане), где избирали епископа – целью Амвросия было разрешить споры между православными и арианами и не допустить беспорядков. Но когда Амвросий вошел, прозвучала фраза, сказанная как будто детским голосом: «Амвросий — епископ». Верующие и император Валентин увидели в этом выбор Бога. Амвросий тогда только готовился к крещению, он отказывался от должности епископа. Впрочем, зря. Ему пришлось согласиться с волей большинства. Амвросий крестился и за восемь дней прошел все церковные ступени и был рукоположен в епископа. После этого он раздал бедным свое имущество, а затем начал изучать Священное Писание. Во время своего служения в сане епископа Амвросий боролся против ереси и остатков язычества. Последние годы жизни провел в молитвах, умер в 397 году. В историю церкви святой Амвросий вошел в качестве преобразователя церковного пения: он ввел спокойный такт, правильные ритмы и мелодии в пении.

Народные приметы

Если идет мокрый снег – ждите дождливого лета.

Если снег сухой и легкий – летом будет засуха.

Если солнце скрылось за облаками – будет снегопад.

Что нельзя делать 7 декабря

Женщинам нельзя тяжело работать, а также заниматься рукоделием.

Девушкам не стоит расчесывать волосы и мыть голову.