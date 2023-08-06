Сегодня 6 августа: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День Воздушных сил ВСУ. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил ядерную бомбу на Хиросиму. В 1806-м прекратила существование Священная Римская империя. В 1890-м провели первую казнь на электрическом стуле. А в 1926-м 19-летняя Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш.

Праздники и памятные даты 6 августа

6 августа в Украине – День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье августа.

Под эгидой ООН 6 августа проходит Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия, а также акция «Врачи мира за мир».

6 августа в истории

6 августа 1806 года официально прекратила существование Священная Римская империя. В этот день от короны отрекся последний император – Франц II.

На самом деле, колоссальное и раздробленное государство уже длительное время (чуть ли не со Средневековья) существовало все более формально. Его территория постоянно сокращалась, а власть императора приходила в упадок. В то же время укреплялась власть руководителей отдельных земель. Окончательно «добили» империю наполеоновские войны. Последним императором Священной Римской империи был Франц II. Прежде, чем отречься от короны, он принял участие в нескольких войнах против армии Наполеона и несколько раз подписывал все менее и менее выгодные мирные договоры. Понимая, что Священной Римской империи из-за утраты итальянских владений приходит конец, Франц в 1804 году провозгласил себя императором Австрии. Его целью было во что бы то ни стало остаться «на равных» с Наполеоном, которого Франц считал «выскочкой» и узурпатором.

Последний император был участником трех антинаполеоновских коалиций. Третья привела его на поля знаменитой Аустерлицкой битвы в 1805 году. В ней император принимал личное участие, а после поражения – лично бежал вместе со своим двором. После разгрома под Аустерлицем Франц II 26 декабря 1805 подписал Пресбургский мир. Империя потеряла очередные земли – Тироль и Венецию. Именно по результатам этого договора Наполеон сделал известный прогноз: «Больше не будет рейхстага […], больше не будет и немецкой империи», — написал он. Финальной точкой, после которой Франц II сложил корону, стало подписание рядом немецких земель договора об образовании Рейнского союза. Это произошло 12 июля 1806 года в Париже – под покровительством Наполеона. А 1 августа эти государства объявили о своем выходе из состава Священной Римской империи. Так что 6 августа 1806-го Франц II признал очевидное: он больше не немецкий император. Лично последнего императора в будущем ожидало еще одно унижение от Наполеона. Тот требовал себе в жены дочь Франца Марию-Луизу. И Францу пришлось согласиться на этот брак.

6 августа 1890 года в США впервые совершили казнь на электрическом стуле. Новый метод смертной казни, который считали более гуманным, чем повешение, опробовали на убийце Уильяме Кеммлере.

Того осудили за убийство жены топором. Первая попытка «гуманно» казнить человека получилась совсем негуманной. В начале сквозь Кеммлера пропустили ток в 1000 вольт, который считали достаточным, чтобы привести к быстрому обмороку и остановке сердца. Но Кеммлер остался жив после того, как его били током 17 секунд. Он сильно обгорел и громко стонал. Напряжение решили повысить до 2000 вольт, но источник питания еще должен был зарядиться, так что убийце пришлось в таком состоянии ждать второй попытки казни. Второй раз его били током больше минуты. В общей сложности казнь заняла восемь минут. Позже миллионер Джордж Вестингауз, нанимавший адвокатов для Кеммлера, чтобы отменить именно такой способ казни, сказал: «Лучше бы они воспользовались топором».

6 августа 1926 года 19-летняя американская олимпийская чемпионка Гертруда Эдерле переплыла Ла-Манш. В 1924 году она получила «золото» и две «бронзы» летней Олимпиады. А в 1926-м не только стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш, но еще и побила все рекорды скорости, которые до нее установили в этом заплыве мужчины.

До Гертруды только пять человек смогли переплыть Ла-Манш. Ей это удалось не с первой попытки. Предыдущую отменил ее тренер Якоб Вульф, считавший, что спортсменка плывет слишком быстро и не сможет выдержать темп. После этого Гертруда отказалась от помощи Вульфа и тренировалась под руководством Томаса Берджесса. Тот сам успешно переплыл пролив в 1911 году. Через год после первой неудачной попытки пловчиха вернулась и достигла цели. Она преодолела расстояние между Францией и Великобританией за 14 часов 34 минуты. До этого лучшее время составляло 16 часов 33 минуты. Первым, кто встретил олимпийскую чемпионку на берегу, был сотрудник иммиграционной службы, попросивший у нее паспорт.

6 августа 1932 года открылся первый Венецианский кинофестиваль. Первый период его истории традиционно связывают с именем поддерживавшего фестиваль фашистского диктатора Бенито Муссолини. Однако идея создания феста все же Мусолини не принадлежала. Основать мероприятие предложил генеральный секретарь Венецианского биеннале Антонио Маирани. Он видел фестиваль как кинематографическую часть биеннале – и с тех пор мероприятие сохраняет первое название – «Международная выставка кинематографического искусства» (сокращенно – «Мостра»). Первым покровителем фестиваля стал член фашистской партии Италии – граф Джузеппе Вольпи ди Мисурата.

Первым фильмом, показанным на фестивале, была экранизация рассказа Роберта Льюиса Стивенсона «Доктор Джекил и мистер Хайд» Рубена Мамуляна. Несколько лет основатели и организаторы фестиваля пытались избегать цензуры фашистского руководства Италии. Однако долго это не продолжалось. Уже в 1933-м появился конкурс, главным призом в котором стал «Кубок Муссолини» (аналог современного «Золотого Льва»). Также был предусмотрен «Кубок Национальной фашистской партии». Постепенно в программу стали отбирать по большей части итальянские и немецкие фильмы. А с началом войны – фильмы из других стран просто исключили. Сейчас три выпуска Венецианского кинофестиваля (1940, 1941 и 1942 годов) вычеркнули из его истории. Два года фестиваль просто не проводился. А в 1945-м его возобновили уже в освобожденном Риме.

6 августа 1945 года американский бомбардировщик «Энола Гей» сбросил ядерную бомбу на японский город Хиросима. Это была первая ядерная бомбардировка в истории человечества.

К уничтожению десятков тысяч человек американское руководство готовилось долгое время. Считается, что впервые идею сбросить ядерную бомбу именно на Японию президент США Рузвельт озвучил премьер-министру Великобритании Черчиллю 19 сентября 1944 года. С того же времени начали формировать 509-ю Смешанную группу – подразделение для проведения ядерной бомбардировки. В феврале 1945-го определились, что атаковать Японию бомбардировщик с ядерным оружием будет с острова Тиниан (Марианские острова).

После смерти Рузвельта 12 апреля 1945 года план сброса ядерной бомбы на Японию «унаследовал» Гарри Трумэн. Он не только не отказался от идеи массового убийства людей, но активно включился в процесс выбора локации для удара. Город, которому предстояло исчезнуть с лица Земли, выбирали по нескольким параметрам. Изначально в список «городов-смертников» включили 17 названий. Его постепенно сокращали, и 11 мая дошли до четырех названий: Киото, Хиросима, Иокогама и Кокура. Впоследствии древнюю столицу Японии Киото заменили городом Ниигата. С 28 мая военное командование США запретило бомбить эти города. Это сделали для обеспечения дальнейшей «чистоты эксперимента» – чтобы лучше оценить разрушения, которые нанесет именно ядерное оружие. Длительное отсутствие бомбардировок спровоцировало то, что постепенно в эти города — потенциальные эпицентры Армагеддона — начали переезжать японцы из других мест. Ведь по стране распространялись слухи, что по непонятным причинам авиация США «обходит» эти города. 14 июня 1945 года из перечня целей изъяли Иокогаму, заменив ее Нагасаки. Этот список стал окончательным.

Приказ о проведении бомбардировки Трумэн отдал 25 июля 1945 года. С этого момента ждали лишь благоприятную погоду. 2 августа основной целью атаки определили центр и промышленные районы города Хиросима. После подготовки и разведывательных полетов 6 августа в 1:45 с острова Тиниан вылетел бомбардировщик «Энола Гей», несший на своем борту ядерную бомбу «Малыш». Вместе с ним летели еще два бомбардировщика: один должен позже описать мощность взрыва, второй — провести фотосъемку места. К Хиросиме они добрались через шесть с половиной часов. По дороге, когда бомбардировщики пролетали над островом Сикоку, их пытались сбить японские самолеты (не зная, что за оружие на борту). Но безрезультатно. В 8:10 японцы приняли решение объявить воздушную тревогу. Она прозвучала в 8:13. Но уже в 8:15 «Энола Гей» сбросил бомбу.

Она взорвалась через 43 секунды после сброса – на высоте 600 метров. В 500-метровой зоне от эпицентра взрыва не уцелело ни одно здание и живое существо. В радиусе 1-2 км от мощного излучения люди получили тяжелые ожоги, часто ставшие смертельными. 90% находившихся в радиусе 1 км от места взрыва людей погибли. Последующая взрывная волна выбивала людям глаза и разрывала внутренности. Дальше пришел огненный смерч. В радиусе 3 км от места взрыва он выжег 90% всех построек. Последним убийственным фактором стала незаметная, но непобедимая радиация. По разным оценкам, в результате бомбардировки Хиросимы погибли сразу 70 — 80 тысяч человек. А последствия взрыва – ожоги и действие радиации – увеличили общее количество жертв до 200 тысяч.

Церковный праздник 6 августа

6 августа православные чтят память мучеников – благоверных князей Бориса и Глеба (в Крещении Романа и Давида) и мученицы Кристины.

Князья Борис и Глеб, сыновья Владимира Великого, стали первыми рускими святыми. Их убили по приказу брата Святополка Окаянного, который стремился избавиться от конкурентов за престол. Бориса предупредили о намерении брата убить его. Но он не стал скрываться. Он принял смерть с молитвой утром в воскресенье 24 июля 1015 года в своей палатке на берегу реки Альты. Убийцы пронзили Бориса копьями. Но сразу он не умер, а, выйдя из палатки, стал молиться, а потом обратился к убийцам: «Подходите, братия, закончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». После смерти Бориса Святополк выслал дружинников навстречу его брату Глебу, возвращавшемуся из Мурома. Князь Глеб уже знал о смерти отца и убийстве Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, чем войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами состоялась недалеко от Смоленска.

Мученица Кристина жила в ІІІ веке. Ее отец Урван был правителем города Тира. Уже в 11 лет девушка отличалась красотой, и многие хотели жениться на ней. Но отец мечтал, чтобы дочь стала жрицей. Кристина же сама пришла к вере в истинного Бога, поняв, что идолы, которым приказывал молиться отец, сами созданы руками человека. В вере в Христа девушку наставил явившийся ей ангел. Тогда Кристина разбила всех идолов и выбросила в окно. Отец за это избил девушку, а она призналась ему в христианской вере. Тогда Урван приказал убить всех рабынь, прислуживавших дочери, а Кристину жестоко бичевать и бросить в тюрьму. Мать просила дочь отречься от Христа, но та отказалась. Отец сам судил Кристину и отдал приказ мучить ее. Но после издевательств ей явился ангел и исцелил от ран. Тогда отец приказал утопить дочь в море. Однако ангел и здесь спас девушку – она живая вышла из воды. Отец приказал казнить ее, а сам ночью неожиданно умер. Поэтому издевательство продолжил следующий правитель – Дион. Он мучил девушку и бросал в тюрьму, но Кристина оставалась непоколебимой, да еще и в тюрьме обратила в истинную веру около 3000 человек. Казнил Кристину третий по счету правитель – Юлиан. После того, как она выжила в раскаленной печи, тот приказал отрубить ей голову мечом.

Народные приметы

Дождь утром 6 августа – к ясному дню.

Если ягоды калины уже созрели, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 6 августа

Девушкам нельзя ходить с распущенными волосами на улице.

Нельзя рубить деревья и ломать ветки.

Не стоит работать в этот день в саду и огороде.