Сегодня 25 июля: какой праздник и день в истории

25 июля год назад армия РФ нанесла массированный удар по Чугуевщине, разрушив Дом культуры, подвал которого использовали в качестве укрытия. В 1978-м в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате ЭКО. В 1943-м пал фашистский режим Муссолини в Италии. А в 1687 Ивана Мазепу избрали гетманом Украины.

Праздники и памятные даты 25 июля

25 июля под эгидой ООН проходит Всемирный день предотвращения утоплений.

В мире также – День зубного техника.

25 июля в истории

25 июля 1261 года греческие войска императора Михаила VIII Палеолога без боя заняли Константинополь. Так была свергнута основанная крестоносцами Латинская империя и восстановлена Византия. Латинская империя просуществовала менее 60 лет — после того, как участники IV Крестового похода взяли Константинополь штурмом, ограбили и подожгли. Вполне понятно, что популярностью у местного населения «католические захватчики» не пользовались. Поэтому поддержка населения была полностью на стороне императора Никейской империи Михаила Палеолога и греческого полководца Алексия Стратегопулоса. Положив конец Латинской империи, Палеолог заявил о восстановлении Византийской.

15 августа Михаил вступил в Константинополь и был провозглашен императором в Соборе святой Софии. Однако его династия стала последней в империи и не смогла возродить ее величие. Постепенно Византия приходила в упадок под давлением турок, которые окончательно захватили Константинополь в 1453 году.

25 июля 1547 года королем Франции короновали Генриха II Валуа. Судьба этого короля складывалась очень непросто. Его отец Франциск I потерпел тяжелое поражение в битве при Павии в 1525 году. Он очутился в плену испанского короля. А согласно с Мадридским соглашением 1526 года, его освободили — в обмен на двух сыновей. С этого момента Генрих и его старший брат дофин Франциск стали заложниками у испанцев. Они пробыли в плену четыре года. Затем за королевских наследников внесли огромный выкуп.

После возвращения во Францию отец отдал Генриха на воспитание жене великого сенешаля Нормандии Диане де Брезе (более известной в истории по девичьей фамилии – Диана де Пуатье). Она была старше парня на 20 лет, однако постепенно между ними возникли отношения, которые развились после смерти мужа Дианы и продолжались всю жизнь. Диана, получившая от короля титул герцогини Валентинуа, оказывала влияние на решение короля в течение всего времени его правления.

Это вызвало чрезвычайную злобу законной жены Генриха – Екатерины Медичи. После смертельного ранения короля на рыцарском турнире (когда Генрих еще был жив) Екатерина приказала Диане покинуть Париж, отдав драгоценности, подаренные ей Генрихом. Диана же заявила: «Пока у меня есть король, я хочу, чтобы мои враги знали: даже если короля не будет, я никого не побоюсь». Она вернула ларец с драгоценностями только на следующий день после смерти Генриха II. А на престол взошел сын Генриха и Екатерины Франциск II. В дальнейшем королями стали еще два их сына — Карл IX и Генрих III. Ни один из них не оставил наследников, так что со смертью Генриха III династия Валуа на престоле прервалась.

25 июля 1687 года Ивана Мазепу избрали гетманом Украины. Хотя до этого Мазепа сделал впечатляющую карьеру, гетманом он стал в результате переворота.

Мазепа был сыном наказного полковника Белоцерковского полка Стефана-Адама Мазепы и шляхтички Марины Мокиевской. Получил отличное образование в Киево-Могилянской коллегии, в течение жизни овладел восемью языками. Карьеру начинал при дворе короля Речи Посполитой Яна II Казимира. Был сначала королевским пажом. В это время побывал для повышения качества образования за границей – в Германии, Франции, Италии. В Гетманщину прибыл впервые как гонец короля к гетману Павлу Тетере в 1663 году. В течение 1662-1669-го осуществлял дипломатические миссии по поручению польского короля. А в 1669-м вернулся в Гетманщину окончательно. В начале поступил на службу к правобережному гетману Петру Дорошенко. Первоначально был командиром гетманской гвардии, впоследствии исполнял обязанности генерального писаря. Участвовал в войне Дорошенко как союзника Османской империи против Речи Посполитой. На Левобережной Украине оказался, попав в плен к казакам во время поездки в Крым и Османскую империю. Спас Мазепу кошевой атаман Иван Сирко. Впоследствии под давлением московского правительства Сирко отправил Мазепу в Батурин — к левобережному гетману Ивану Самойловичу. Постепенно он стал доверенным лицом Самойловича и по его поручениям, начиная с 1676 года, ездил с дипломатическими миссиями в Москву. Там «сделал знакомства», которые в дальнейшем сыграли роль в его избрании гетманом.

Самойлович стал невыгодным Москве, когда начал открыто выступать против Вечного мира, закрепившего разделение Украины на Левобережную и Правобережную. Но окончательно поддержку Московии он утратил из-за неудавшегося похода войска Василия Голицына против Крымского ханства. Казаки участвовали в походе, хотя и не являлись его ключевой военной силой. Но когда Голицыну понадобился «козел отпущения» после отступления, им «назначили» Самойловича. В этих условиях было организовано выступление старшины против Самойловича. 7 июля старшина подала донос на гетмана, обвинив его в тайном сношении с крымским ханом и военной измене. Голицын сообщил об этом в Москву, а оттуда 22 июля поступило разрешение отстранить Самойловича от гетманства. 23 июля Самойловича отстранили и арестовали вместе с сыном Яковом и некоторыми сторонниками. Несколькими днями позже арестовали и старшего сына гетмана Григория Самойловича. А 25 июля в Коломаке созвали военный совет, во время которого гетманом избрали Ивана Мазепу.

25 июля 1942 года немецкая оккупационная администрация завершила денежную реформу на территории Украины. Были введены отпечатанные в Берлине украинские карбованцы. Обмен валюты осуществляли один к одному – за 1 рубль – 1 карбованец.

25 июля 1943 года в Италии большинством голосов на заседании Большого фашистского совета (высшего органа власти в стране по Конституции) приняли решение отстранить от власти Бенито Муссолини.

Его также арестовали по приказу короля. Через несколько месяцев немцы вызволили союзника, под него создали республиканское фашистское государство (Итальянскую социальную республику) на севере Италии. Это правительство уже было откровенно марионеточным – под защитой Вермахта. А 25 апреля 1945 года Комитет Национального Освобождения (руководство партизанского движения в Италии) принял решение об аресте и казни Муссолини. Его захватили 26 апреля при попытке пройти партизанскую границу — вместе с любовницей Кларой Петаччи. 28 апреля их расстреляли. А тела казненных доставили грузовиком в Милан, где на следующий день вывесили на Piazzale Loreto вместе с телами других фашистов. После этого тело Муссолини перевезли в Предаппио и похоронили в фамильной часовне.

25 июля 1978 года в Великобритании родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения. Им стала дочь супругов Лесли и Джона Брауна – Луиза.

До этого в течение девяти лет пара безрезультатно лечилась от бесплодия из-за непроходимости маточных труб у Лесли. Авторами технологии, которая дала жизнь Луизе, стали гинеколог Роберт Эдвардс и эмбриолог Патрик Стептоу. Эдвардс являлся сотрудником Кембриджского университета. Свои исследования он начал еще в 1960 году. Первое оплодотворение попытался осуществить в 1975-м, но беременность оказалась внематочной. За следующие три года исследователям удалось совершить медицинское чудо, благодаря которому многие семейные пары сейчас могут иметь детей.

25 июля 2022 года армия РФ нанесла массированный удар по Чугуевщине. По району прилетело 12 ракет. В том числе был полностью разрушен дом культуры, подвал которого использовали как убежище местные жители. На тот момент в подвале было семь человек. Четырех вытащили из-под завалов. Тела еще трех искали двое суток. 26 июля из-под завалов извлекли тела 30-летней женщины и 36-летнего мужчины. 27 июля – 83-летней женщины. Погибший мужчина — местный волонтер Сардор Хакимов.

Вместе с братом Мансуром Сардор Хакимов волонтерил – они готовили еду. Вместе они были и в подвале дома культуры. Мансура вытащили из-под завалов через несколько часов после обстрела – живым и почти невредимым.

Церковный праздник 25 июля

25 июля православные чтят память мучеников Прокла и Иллария. Они жили в поселке Калипта возле Анкиры. Пострадали во время гонений на христиан, устроенных императором Траяном. Первым арестовали Прокла. На суде он заявил, что является христианином и отказался принести жертву языческим богам. А во время пыток предрек соправителю Траяна императору Максиму, что вскоре тот сам будет вынужден исповедать Христа. Мученика заставили бежать за колесницей правителя, направлявшегося в селение Калипт. Изнемогая в пути, святой Прокл молился, чтобы Бог остановил колесницу. И колесница остановилась – никакие силы не могли ее сдвинуть. Сидевший в ней сановник оставался неподвижным до тех пор, пока, по требованию мученика, не написал своей рукой хартию с исповеданием Христа. Только после этого колесница с правителем смогла продолжить путь. Однако это не остановило язычника. Он приказал вывести Прокла в город, привязать к столбу и расстрелять из луков. По пути к месту убийства мученика и сопровождавших его воинов встретил племянник святого Прокла Илларий. Он со слезами обнял дядю-мученика и также заявил, что является христианином. Его бросили в тюрьму. Прокл погиб, расстрелянный из луков. Иларию же связали руки и ноги и протащили по городу, а потом обезглавили. Христиане похоронили Прокла и Иллария в одной могиле.

Народные приметы

Если день солнечный, то осень будет теплой, а если дождливый, то дождливой.

Пчелы громко жужжат – к сильной жаре.

Что нельзя делать 25 июля

Нельзя выходить на улицу ночью.

Лучше не жечь костер – день считается пожароопасным.