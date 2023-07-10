Сегодня 10 июля: какой праздник и день в истории

10 июля 1559 года умер король Франции Генрих II, получив ранение на рыцарском турнире. В 1609-м создана Католическая Лига, а в 1934-м – ГУЛАГ. В 1941-м казнили отца Степана Бандеры Андрея. В 1994 году выборы Президента Украины выиграл Леонид Кучма.

Праздники и памятные даты 10 июля

10 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит День Николы Теслы. Известный изобретатель родился в этот день в 1856 году. Тесла внес значительный вклад в развитие электротехники и радиотехники. В его честь названа единица магнитной индукции.

10 июля в истории

10 июля 1040 года, по легенде, в английском городе Ковентри жена местного графа леди Годива проехала обнаженной по городу, чтобы заставить мужа снизить налоги.

Годива является легендарной личностью, ее соответствие реальной исторической персоне не подтверждено. Однако ей установлен монумент в Ковентри, а день ее «обнаженного протеста» отмечают и по сей день. По легенде, леди Годива неоднократно просила своего мужа облегчить жизнь подданных, снизив налоги. Однако он отказывался. Но однажды, на пиру, где он изрядно подпил, граф заявил, что снизит налоги, если жена проедет на коне по улицам Ковентри обнаженной. Мужчина был убежден, что поставил невозможное условие, ведь леди была застенчивой и хорошо воспитанной. Однако она рискнула ради людей. Накануне она предупредила горожан, попросив закрыть ставни и двери домов и не выходить на улицу. Ее просьбу выполнили. Так что никто не увидел обнаженную всадницу. А граф, пораженный ее смелостью, сдержал слово и снизил налоговое давление.

10 июля 1559 года умер король Франции Генрих II Валуа.

До этого он получил тяжелое ранение на рыцарском турнире, который сам и устроил 30 июня. Турнир проводили в честь двух браков в королевской семье: дочь Генриха выходила за короля Испании, а сестра – за герцога Савойского. Соревнования рыцарей должны были быть трехдневными. Но трагедия произошла вечером в первый же день. Генрих II сошелся в поединке с молодым графом Монтгомери. Обломки копья графа сквозь забрало шлема поразили короля в глаз и лоб. Врачам после «тренировки» на казненных удалось достать часть обломков, и королю вроде бы стало лучше. Он даже приказал продолжить празднование. Но на следующий день состояние Генриха значительно ухудшилось. Он промучился больше недели и умер 10 июля. С этого момента начался длительный период правления «королевы-матери» – вдовы Генриха II Екатерины Медичи. Трое детей этой королевской четы стали королями Франции: Франциск II, Карл IX и Генрих III. А их дочь королева Маргарита вышла замуж за короля Наваррского. Именно он после смерти всех потомков Генриха II стал королем Франции Генрихом IV и основал новую династию на французском престоле – Бурбонов.

10 июля 1609 года в Священной Римской империи создали Католическую лигу — для противодействия набиравшей обороты Реформации. Лига была конфедерацией римско-католических германских государств. Она просуществовала почти 30 лет.

Толчком для объединения католиков стало образование на территории Священной Римской империи в 1608 году протестантской Унии. Протестанты хотели противодействовать, в первую очередь, территориальным претензиям баварского курфюрста Максимилиана I. Именно он и стал инициатором ответного хода. Образовавшаяся Католическая лига имела значительную армию и одержала ряд побед во время Тридцатилетней войны между немецкими католиками и протестантами (1618-1648 годов). Лигу распустили по условиям Пражского мира 30 мая 1635 года.

10 июля 1934 года в СССР создали систему лагерей ГУЛАГ. В этот день подписано соответствующее постановление. «Пыточно-полицейский монстр» просуществовал более 20 лет – до смерти Сталина. ГУЛАГ руководил всей системой так называемых «исправительно-трудовых» лагерей, а также тюрем, изоляторов, «бюро принудительных работ» и т.д. С нарастанием масштабов террора в СССР система ГУЛАГа расширялась и поглощала все больше людей – часто обвиняемых в вымышленных преступлениях по сфабрикованным делам. Несмотря на то, что в годы великого террора в СССР активно практиковали казни, количество людей в застенках ГУЛАГА только росло. «Рекордной» оказалась зима 1937-1938 годов, когда количество заключенных увеличилось с 788 тыс. до двух миллионов.

Из-за значительного количества засекреченных и уничтоженных документов установить четко количество людей, прошедших через ГУЛАГ за время его существования, до сих пор невозможно. Однако историки озвучивают приблизительные данные – более 28 млн человек (это не только граждане СССР, но и военнопленные). Подтверждено, что с 1934 по 1953 год в застенках провели до 800 тысяч политических казней. После смерти главного палача СССР Сталина его «любимое детище» начали демонтировать, передавая отдельные управления ГУЛАГа разным ведомствам.

10 июля 1941 года в Киеве НКВДисты казнили священника Украинской греко-католической церкви Андрея Бандеру – отца лидера ОУН Степана Бандеры.

Андрей Бандера был выпускником богословского факультета Львовского университета. С юности имел четкую политическую позицию. Он был членом Украинской национально-демократической партии, Научного общества им. Шевченко, Украинского национального совета ЗУНР, а также капелланом Украинской галицкой армии. Андрей Бандера был среди исторических деятелей, голосовавших за Акт злуки УНР и ЗУНР. В 1930-х был приходским священником в селах Воля-Задеревацкая и Тростянец Долинского уезда. Однако арестовали его не за его собственную деятельность, а именно как отца «руководителя краковского центра ОУН Степана Андреевича Бандеры». Это произошло в ночь с 22 на 23 мая. В дальнейшем Андрея Бандеру держали в тюрьме – сначала в Станиславе (ныне Ивано-Франковск), затем – в Киеве. 2 июля 1941 года завершилось следствие. Бандеру-старшего обвинили в укрывательстве нелегала, хранении националистической литературы и националистических убеждениях. Но главное, в чем «уличали» отца Степана Бандеры, — это то, что он поддерживал «систематическую связь» с сыном. 7 июля состоялся суд. На заседании, результат которого был известен заранее, Андрей Бандера заявил, что дал своим детям достойное воспитание, «прививая им любовь к Украине». Его приговорили к расстрелу, который осуществили через три дня.

10 июля 1994 года состоялся второй тур выборов Президента Украины, победителем которого стал Леонид Кучма. Во втором туре он противостоял первому Президенту Леониду Кравчуку. Кучма, активно эксплуатировавший пророссийскую риторику, получил большую поддержку на востоке и юге Украины, а также в Крыму. Кравчук – на западе и в центре.

Инаугурация нового Президента состоялась 19 июля 1994 года. До сих пор Кучма остается единственным Президентом Украины, избранным на два срока. С временами его правления связаны как значительные события в развитии Украины, так и громкие скандалы. Так, «при Кучме» приняли Конституцию Украины, провели денежную реформу и ввели в обращение гривну, с «сомнительной прозрачностью» провели приватизацию. Громкие скандалы сопровождали второй срок Кучмы. Именно в это время разразился «кассетный скандал», связанный с убийством журналиста Георгия Гонгадзе и пленками Мельниченко. Началась акция «Украина без Кучмы». А попытка Кучмы «передать власть» Виктору Януковичу привела к Оранжевой революции и первому Майдану. Впрочем, ему удалось относительно спокойно «уйти на пенсию» и в дальнейшем участвовать в жизни страны — в частности, в качестве главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (Минской ТКГ).

Церковный праздник 10 июля

10 июля христиане чтят память праведной Иоанны, мироносицы и преподобного Сампсона, странноприимца.

Иоанна Мироносица была женой домоправителя царя Ирода Хузы. Она была одной из тех женщин, которые следовали за Иисусом Христом во время его проповеди и служили ему. Вместе с другими женщинами после смерти Христа она приходила к гробнице, чтобы помазать миром его тело, а также слышала от ангелов весть о его воскресении.

Преподобный Сампсон странноприимец вырос в знатной римской семье. Но после смерти родителей раздал все свое наследство, отпустил рабов и избрал подвижнический образ жизни. По божьей воле прибыл в Константинополь. Там поселился в небольшом доме и принялся принимать путешественников, больных, нищих и помогать им. Известен тем, что исцелил тяжело больного императора Юстиниана. Тот предлагал святому дары, но Сампсон отказался, попросив императора вместо этого построить больницу. Сампсон дожил до глубокой старости и умер мирно.

Народные приметы

Если в этот день идет дождь, то сыро будет аж до бабьего лета.

Ясная погода 10 июля предсказывает ясную погоду на семь ближайших недель.

Что нельзя делать 10 июля

Нельзя признаваться в любви или делать предложение.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу или переезжать.