Сегодня 22 января: какой праздник и день в истории

22 января – День Соборности Украины. Также в этот день власти УНР провозгласили независимость Украины. По церковному календарю – память мученика Полиевкта.

Праздники и памятные даты 22 января

22 января в Украине – День Соборности.

Масштабных международных праздников нет.

22 января в истории

22 января 1863 года началось Январское восстание польской шляхты против господства Российской империи. К полякам присоединились литовцы, белорусы и украинцы. А продолжалось народное сопротивление оккупантам в течение 1863-1864 годов, постепенно перейдя в формат партизанской войны. Восстание, активно поддерживаемое народными массами, все же завершилось поражением. Кроме того, за этот год пролилось много крови: несколько десятков тысяч участников сопротивления погибли в столкновениях, еще около 1000 были казнены, а около 38 тысяч приговорены к каторге или сосланы в Сибирь.

22 января 1918 года Малый Совет УНР утвердил IV Универсал. Им руководство Украины провозгласило ее «самостоятельным, ни от кого независимым, свободным суверенным государством украинского народа». Также универсал содержал ряд решений по осуществлению руководства страной, В частности, постоянную армию заменили милицией, поручили провести выборы народных советов. Универсал установил монополию торговли, контроль над банками, подтвердил закон о передаче земли крестьянам без выкупа. Кроме того, всех граждан УНР призвали к борьбе с большевиками.

22 января 1919 года Директория УНР провозгласила Акт злуки УНР и ЗУНР. Им Западно-украинскую народную республику превратили в западные области УНР. Подготовительный процесс к объединению в юридической плоскости длился около двух месяцев. В декабре 1918 года УНР и ЗУНР заключили предвступительный договор, который 3 января 1919 года ратифицировал Украинский Национальный Совет ЗУНР. Решение о воссоединении двух частей Украины торжественно объявили на Софийской площади Киева.

22 января 1992 года Филиппины признали независимость Украины.

22 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Ираном.

22 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко, выступая с речью по случаю Дня Соборности, сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере. Награду из рук Президента получил внук и тезка лидера украинских националистов – также Степан Бандера.

22 января 2014 года три Героя Небесной Сотни погибли во время штурма на улице Грушевского в Киеве. Смертельные ранения получили 21-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский. Раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице.

Церковный праздник 22 января

22 января христиане чтят память Мученика Полиевкта. Он был первым мучеником в армянском городе Мелитин. Он пострадал за веру в Христа во времена императора Валериана. Еще во времена императора Декия Полиевкт был язычником, воином и другом другого воина-христианина Неарха. Когда начались гонения на христиан, Неарх предупредил Полиевкта, что скоро им придется разойтись, ведь Неарха будут мучить, и Полиевкту придется отречься от дружбы с ним. Однако Полиевкт признался, что видел Христа во сне и тот снял с него одежду и надел другую, светлую. «С этой минуты, — сказал Полиевкт, — я готов служить Господу Иисусу Христу». Полиевкт вышел на площадь и разорвал царский указ о поклонении идолам. Тесть Полиевкта, правитель Фелокс, заявил, что зять должен умереть. Уговоры жены и детей вернуться к язычеству не помогли – Полиевкт отказался, и ему отсекли голову.

Народные приметы

Светлый день предвещает урожайный год.

Вороны сидят на верхушках деревьев – морозы усилятся.

Что нельзя делать 22 января

Нельзя пришивать пуговицы.

Нельзя ссориться.