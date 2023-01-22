Сьогодні 22 січня: яке свято та день в історії

22 січня – День Соборності України. Також у цей день влада УНР проголосила незалежність України. За церковним календарем – пам’ять мученика Полієвкта.

Свята та пам’ятні дати 22 січня

22 січня в Україні – День Соборності.

Масштабних міжнародних свят немає.

22 січня в історії

22 січня 1863 року розпочалося Січневе повстання польської шляхти проти панування Російської імперії. До поляків приєдналися литовці, білоруси та українці. А продовжувався народний опір окупантам протягом 1863 – 1864 років, поступово перейшовши у формат партизанської війни. Повстання, активно підтримуване народними масами, все ж таки завершилося поразкою. Крім того, за цей рік пролилося багато крові: кілька десятків тисяч учасників опору загинули в сутичках, ще близько 1000 були страчені, а близько 38 тисяч засуджені до каторги або заслані до Сибіру.

22 січня 1918 року Мала Рада УНР затвердила IV Універсал. Ним керівництво України проголосило її “самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу”. Також універсал містив низку рішень щодо здійснення керівництва країною, зокрема постійну армію замінили міліцією, доручили провести вибори народних рад. Універсал встановив монополію торгівлі, контроль за банками, підтвердив закон про передачу землі селянам без викупу. Окрім того, усіх громадян УНР закликали до боротьби з більшовиками.

22 січня 1919 року Директорія УНР проголосила Акт злуки УНР та ЗУНР. Ним Західноукраїнську народну республіку перетворили на західні області УНР. Підготовчий процес до об’єднання у юридичній площині тривав близько двох місяців. У грудні 1918 року УНР та ЗУНР уклали передвступний договір, який 3 січня 1919 року ратифікувала Українська Національна Рада ЗУНР. Рішення про возз’єднання двох частин України урочисто оголосили на Софійській площі Києва.

22 січня 1992 року Філіппіни визнали незалежність України.

22 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.

22 січня 2010 року Президент України Віктор Ющенко, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності, повідомив, що підписав указ про надання звання Героя України лідеру ОУН Степану Бандері. Нагороду з рук Президента отримав онук і тезка лідера українських націоналістів – Степан Бандера.

22 січня 2014 року три Герої Небесної Сотні загинули під час штурму на вулиці Грушевського в Києві. Смертельні поранення отримали 21-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський. Поранений того дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні.

Церковне свято 22 січня

22 січня християни вшановують пам’ять Мученика Полієвкта. Він був першим мучеником у вірменському місті Мелітин. Він постраждав за віру в Христа за часів імператора Валеріана. Ще за часів імператора Декія Полієвкт був язичником, воїном та другом іншого воїна-християнина Неарха. Коли почалися гоніння на християн, Неарх попередив Полієвкта, що скоро їм доведеться розійтися, адже Неарха мучитимуть, і Полієвкту доведеться зректися дружби з ним. Однак Полієвкт зізнався, що бачив Христа уві сні й той зняв з нього одяг і надів інший, світлий. “З цієї хвилини, – сказав Полієвкт, – я готовий служити Господу Ісусу Христу”. Полієвкт вийшов на площу та розірвав царський указ про поклоніння ідолам. Тесть Полієвкта, правитель Фелокс, заявив, що зять має померти. Умовляння дружини та дітей повернутися до язичництва не допомогли – Полієвкт відмовився,

Народні прикмети

Світлий день віщує врожайний рік.

Ворони сидять на верхівках дерев – морози посиляться.

Що не можна робити 22 січня

Не можна пришивати ґудзики.

Не можна сваритись.