Сегодня 2 ноября: какой праздник и день в истории

2 ноября – по церковному календарю память великомученика Артемия. В истории Украины этот день связан с именем Георгия Гонгадзе – в 2000 году именно 2 ноября нашли его тело.

Праздники и памятные даты 2 ноября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

В католической церкви это День памяти всех умерших.

ООН провозгласила 2 ноября Международным днем ​​прекращения безнаказанности за преступления против журналистов — в частности, потому, что в этот день нашли тело украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

2 ноября в истории

2 ноября 2000 года в лесу возле Таращи в Киевской области обнаружили безголовый труп. Жена и друзья пропавшего журналиста, основателя «Украинской правды» Георгия Гонгадзе узнали в нем Гию. Хотя долгое время (пока шли экспертизы) официальные источники говорили просто о «таращанском теле». На тот момент Георгия искали уже полтора месяца – 16 сентября он пропал по дороге с работы домой. Значительный резонанс исчезновению Георгия придавал тот факт, что «Украинская правда», которая на тот момент существовала лишь около полугода, публиковала обличительные материалы касавшиеся действующего президента Леонида Кучмы и его окружения. Однако в тот момент издание не было широкоизвестным и влиятельным. Но убийство Гонгадзе изменило и историю украинской политики, и судьбу «Украинской правды».

В конце ноября 2000 года в Украине разразился кассетный скандал: 28 ноября Александр Мороз в Верховной Раде обнародовал записи, сделанные в кабинете Леонида Кучмы майором Мельниченко. Аудио свидетельствовали о причастности президента и других высокопоставленных должностных лиц к убийству журналиста. Сам Леонид Кучма всегда отвергал любые обвинения в причастности к убийству Гонгадзе. Однако это дело и пленки Мельниченко вызвали значительный резонанс — и за рубежом, и в Украине. Они дали старт предстоящим протестным акциям «Украина без Кучмы».

В 2011 году Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Кучмы по подозрению в причастности к убийству Гонгадзе. Однако 21 октября 2011 года Конституционный суд обнародовал решение, согласно которому обвинение в совершении преступления не может основываться на данных, полученных незаконным путем (как «пленки Мелиниченко», которые полковник записывал незаконно). В декабре постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела против Кучмы отменили.

За убийство Гонгадзе осудили непосредственного исполнителя – бывшего начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексея Пукача. Тот частично признал свою вину, в частности, заявил, что ремень на шею журналисту набросил, чтобы напугать его, а смерть Гонгадзе была «несчастным случаем». Впрочем, Пукача приговорили к пожизненному заключению. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Церковный праздник 2 ноября

2 ноября – память святого великомученика Артемия. Он был одним из выдающихся военачальников во времена правления царя Константина Великого (306 – 337), а затем – его сына и преемника Констанция (337 – 361). Артемия поставили наместником Египта. В этой должности он много сделал для распространения и укрепления христианства в Египте. Но когда Констанция сменил император-отступник Юлиан (361—363), тот захотел вернуть язычество и начал борьбу с христианами, отправляя их сотнями на смерть.

Святой Артемий вступился за двух епископов в Антиохии, которых Юлиан приказал истязать. Тогда император-отступник подверг святого жестоким пыткам и приказал бросить в темницу. Там Артемию явился Христос и поддержал мученика, пообещав ему Царство Небесное. На следующий день Юлиан потребовал, чтобы великомученик Артемий признал языческих богов. Но тот решительно отказался, и его снова мучили. И святой предрек Юлиану, что тот скоро получит справедливое воздаяние за зло, причиненное христианам. Тогда он приказал обезглавить Артемия. Останки мученика похоронили христиане.

А его пророчество Юлиану сбылось. Вскоре войско императора-отступника завел в Карманитскую пустыню проводник-перс, убедивший императора, что готов предать свой народ и помочь врагу. В результате в решающую битву с персидским воинством войско Юлиана вступило обессиленным жаждой и голодом. А Юлиан в этом сражении был смертельно ранен «невидимой рукой, незримым оружием». После смерти Юлиана мощи святого великомученика Артемия с почестями перенесли из Антиохии в Константинополь.

Народные приметы

Если снег выпал на сухую землю – к потеплению.

Иней на деревьях в этот день – к возможному неурожаю в следующем году.

Холодная погода на Артемия – к теплой зиме.

Что нельзя делать 2 ноября

Нельзя ходить на кладбище после заката.

Нельзя устраивать громкие застолья, в том числе свадьбы.

Нельзя ссориться, поскольку помириться в ближайшее время не получится.