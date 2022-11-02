Сьогодні 2 листопада: яке свято та день в історії

2 листопада – за церковним календарем пам’ять великомученика Артемія. В історії України цей день пов’язаний з ім’ям Георгія Гонгадзе – 2000 року саме 2 листопада знайшли його тіло.

Свята та пам’ятні дати 2 листопада

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

У католицькій церкві це День пам’яті всіх померлих.

ООН проголосила 2 листопада Міжнародним днем ​​припинення безкарності за злочини проти журналістів – зокрема, тому, що цього дня знайшли тіло українського журналіста Георгія Гонгадзе.

2 листопада в історії

2 листопада 2000 року в лісі біля Таращі на Київщині виявили безголовий труп. Дружина та друзі зниклого журналіста, засновника “Української правди” Георгія Гонгадзе впізнали в ньому Гію. Хоча довгий час (поки йшли експертизи) офіційні джерела говорили просто про “таращанське тіло”. На той момент Георгія шукали вже півтора місяці – 16 вересня він зник дорогою з роботи додому. Значний резонанс зникненню Георгія надавав той факт, що “Українська правда”, яка на той момент існувала лише близько півроку, публікувала викривальні матеріали, які стосувалися чинного президента Леоніда Кучми та його оточення. Однак на той час видання не було широковідомим та впливовим. Але вбивство Гонгадзе змінило й історію української політики, і долю “Української правди”.

Наприкінці листопада 2000 року в Україні спалахнув касетний скандал: 28 листопада Олександр Мороз у Верховній Раді оприлюднив записи, зроблені в кабінеті Леоніда Кучми майором Мельниченком. Аудіо свідчили про причетність президента та інших високопосадовців до вбивства журналіста. Сам Леонід Кучма завжди відкидав будь-які звинувачення у причетності до вбивства Гонгадзе. Однак ця справа та плівки Мельниченка викликали значний резонанс – і за кордоном, і в Україні. Вони дали старт майбутнім акціям протесту “Україна без Кучми”.

2011 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Кучми за підозрою у причетності до вбивства Гонгадзе. Однак 21 жовтня 2011 року Конституційний суд оприлюднив рішення, згідно з яким звинувачення у скоєнні злочину не може ґрунтуватися на даних, отриманих незаконним шляхом (як “плівки Мелініченка”, які полковник записував незаконно). У грудні ухвалу Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти Кучми скасували.

За вбивство Гонгадзе засудили безпосереднього виконавця – колишнього начальника головного управління карного розшуку МВС Олексія Пукача. Той частково визнав свою провину, зокрема заявив, що ремінь на шию журналісту накинув, щоб налякати його, а смерть Гонгадзе була “нещасним випадком”. Втім, Пукача засудили до довічного ув’язнення. Апеляційний суд залишив вирок чинним.

Церковне свято 2 листопада

2 листопада – пам’ять святого великомученика Артемія. Він був одним із видатних воєначальників за часів правління царя Костянтина Великого (306 – 337), а потім – його сина та наступника Констанція (337 – 361). Артемія поставили намісником Єгипту. На цій посаді він багато зробив для поширення та зміцнення християнства в Єгипті. Але коли Констанція змінив імператор-відступник Юліан (361-363), той захотів повернути язичництво й почав боротьбу з християнами, відправляючи сотнями їх на смерть.

Святий Артемій заступився за двох єпископів в Антіохії, яких Юліан наказав катувати. Тоді імператор-відступник піддав святого жорстоким тортурам і наказав кинути до в’язниці. Там Артемію явився Христос і підтримав мученика, пообіцявши йому Царство Небесне. Наступного дня Юліан зажадав, щоб великомученик Артемій визнав язичницьких богів. Але той рішуче відмовився, і його знову мучили. І святий передрік Юліану, що той незабаром отримає справедливу відплату за зло, заподіяне християнам. Тоді він наказав обезголовити Артемія. Останки мученика поховали християни.

А його пророцтво Юліану справдилося. Незабаром військо імператора-відступника завів у Карманітську пустелю провідник-перс, який переконав імператора, що готовий зрадити свій народ і допомогти ворогові. У результаті у вирішальну битву з перським військом військо Юліана вступило знесиленим спрагою та голодом. А Юліан у цій битві був смертельно поранений “невидимою рукою, незримою зброєю”. Після смерті Юліана мощі святого великомученика Артемія з почестями перенесли з Антіохії до Константинополя.

Народні прикмети

Якщо сніг випав на суху землю – до потепління.

Іній на деревах цього дня – до можливого неврожаю наступного року.

Холодна погода на Артемія – до теплої зими.

Що не можна робити 2 листопада

Не можна ходити на цвинтарі після заходу сонця.

Не можна влаштовувати гучні застілля, зокрема весілля.

Не можна сваритись, оскільки помиритися найближчим часом не вийде.