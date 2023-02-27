Сегодня 27 февраля: какой праздник и день в истории

27 февраля начинается Великий пост. В этот день 2014 года войска спецназа РФ захватили здания парламента и Совмина в Крыму, а год назад в Харьков прорвались вражеские ДРГ, которые к вечеру ликвидировали в 134-й школе на ул. Шевченко.

Праздники и памятные даты 27 февраля

27 февраля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день неправительственных организаций. Под эгидой ООН проходит Международный день полярного медведя и День осведомленности об аносмии.

27 февраля в истории

27 февраля 1594 года состоялась коронация первого короля Франции из династии Бурбонов – Генриха IV, который до этого был королем Наваррским. История жизни Генриха и его первой жены Маргариты Наваррской приобрела популярность благодаря роману Александра Дюма «Королева Марго». Однако жизнь Генриха дала бы фору любому роману.

Ведь с рождения с престолом Франции будущего короля разделял ряд прямых наследников — сыновей Генриха II Валуа. Три из них поочередно стали королями Франции, однако каждый умер, так и не оставив сыновей, которые могли бы унаследовать корону. Четвертый сын Генриха II Франсуа (Геркулес) умер раньше своего старшего брата и также не оставил наследника. Корона должна была перейти к первому принцу крови – Генриху Наваррскому. Но и это было непросто, ведь наследник престола был протестантом. За свою корону Генриху пришлось повоевать, а потом еще и принять католичество. По этому поводу этому королю Франции приписывают изречение «Париж стоит мессы».

27 февраля 1918 года начался совместный поход на захваченный большевиками Киев Сечевых стрельцов и австро-немецких войск. После подписания Брестского мирного договора и признания независимости УНР, немецкое войско пришло на помощь украинской государственности. 27 февраля союзники совместно форсировали Збруч и перешли границу. Уже 1 марта был освобожден от советских захватчиков Киев.

27 февраля 1933 года произошел поджог немецкого Рейхстага. Это событие Гитлер использовал для дальнейшего установления своей диктатуры.

В поджоге обвинили коммунистов, Гитлер добавил, что пожар в здании Рейхстага должен был стать сингалом для начала коммунистического путча. Уже на следующее утро канцлер убедил президента Гинденбурга подписать «Распоряжение президента о защите немецкого государства и народа». Этот документ отменял большинство гражданских прав и предоставил канцлеру Гитлеру дополнительные полномочия.

27 февраля 2014 года российский спецназ в военной форме без опознавательных знаков захватил здания парламента и Совета министров Крыма и вывесил над ними флаги РФ. При этом «ихтамнеты» назвали себя представителями «самообороны русскоязычных граждан Крыма».

27 февраля 2015 года в Москве прямо рядом с Кремлем застрелили одного из последних мощных российских оппозиционеров и друга Украины Бориса Немцова.

27 февраля 2022 года, по свидетельству главы Нацполиции Харьковщины Владимира Тимошко, был самый критический день в обороне Харькова во время полномасштабного российского вторжения. В этот день в Харьков прорвались российские ДРГ.

По мнению Тимошко, целью оккупантов был захват одного из админзданий Харькова и поднятие над ним флага РФ – для объявления о якобы захвате города. В бой с противником вступили военные, тероборона и «Фрайкор». Оккупанты бросили технику на улице Шевченко.

И заняли здание 134-й школы. Вечером школа уже горела, а все захватчики, находившиеся в ней, были уничтожены.

Также в этот день мэр Купянска Геннадий Мацегора выложил в соцсетях обращение, в котором заявил о том, что пошел на сотрудничество с оккупантами.

К вечеру против предателя возбудили уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины и государственную измену.

Церковный праздник 27 февраля

27 февраля начинается Великий пост, который продлится 48 дней — до Пасхи.

27 февраля христиане чтят память преподобного Авксентия. Преподобный – по происхождению сириец. Он служил при дворе императора Феодосия Младшего. Но впоследствии принял сан пресвитера, а затем и монашеский постриг. После этого начал вести жизнь отшельника. Место подвигов святого обнаружили пастухи, молва о нем разлетелась, и к нему стали приходить люди за исцелением. Авксентий исцелял множество больных и немощных. Умер около 470 года, оставив после себя учеников и построив много монастырей в Вифинской области.

Народные приметы

Если 27 февраля солнечно, скоро могут ударить морозы.

Морозный день – к жаркому лету.

Что нельзя делать 27 февраля

Соблюдающие пост в этот день полностью отказываются от пищи.

Не рекомендуется посещать врача, особенно стоматолога и косметолога.

Не стоит стричь волосы и ногти.