Самый критический день. Как 27 февраля проходил бой за центр Харькова

О бое за город, который начался в центре Харькова, а завершился на улице Шевченко – в рассказе начальника Главного управления полиции в Харьковской области Владимир Тимошко, сообщает Mediaport.

«Вспоминая все, что было с 24 февраля, самый тяжелый, самый критический день был, пожалуй, 27 февраля. Это был самый критический день, когда все было реально: 50 на 50. 27 февраля я проснулся, вернее, так сказать нельзя, потому что мы почти не спали. И снова же с Синегубовым, своими заместителями в моем кабинете, где также находились мои спецназовцы полицейские, кроме того, находились некоторые гражданские. К примеру, уже я могу сказать, потому что он интервью сам дал, Олег Черкашин, командир 227 батальона 127 бригады. Он тоже был с шестью своими людьми. Он прибыл ко мне 24 февраля, в тот же день получил оружие и все время, к тому моменту, когда был назначен в 127 бригаду, находился со мной в помещении ГУ ЧП, осуществлял оборону помещения. Также была рота специального назначения «Восток», достаточно много руководителей в управлении.

И примерно с утра слышим, что едет техника. Олег Васильевич [Синегубов] спрашивает: «Это наши?». Я говорю: наверное, наши, что могут кацапы делать в центре города? И в этот момент звучит очередь. Нет! Это не наши! Тревога!». И тогда подрывается весь спецназ, все в окнах, на пулеметных точках, я с автоматом, посылаю патрон в патронник, стою у окна в собственном кабинете, а у соседнего окна становится Олег Васильевич Синегубов, тоже посылает патрон в патронник, тоже стоит у окна. Так начинается 27 февраля, самый трудный день.

ДРГ приехала в центр, прорвалась. Зачем им центр города? И почему они здесь были? Мое личное мнение: они совершенно не идиоты, у них был какой-то нормальный план. Вероятнее всего, их задачей было зайти в одно из зданий так называемого правительственного квартала, это обладминистрация, СБУ или ГУ ЧП, забаррикадироваться, поднять триколор и была бы картинка для всех, что город захвачен. Если бы это произошло, я думаю, что город пал бы. Началась бы, вы помните, сколько людей было в городе в то время, более 2 млн. Поднимите триколор над зданием, например, СБУ и займите оборону, и было бы сражение и что бы подумали все? Я думаю, все русские паблики мгновенно бы выложили, что город пал, что город наш. Я думаю, это была цель, почему они прорвались именно в центр города.

И когда начался бой, и приняли бой, а более того, я скажу, что раньше, еще 24 февраля я разместил спецназ по некоторым другим локациям в центре города. И этот спецназ тоже открыл огонь. И их силой выгнали из центра, а потом, когда они локализировались в школе на Шевченко, вы знаете, то участие в их ликвидации принимал «КОРД», спецподразделение полиции, «Омега», Нацгвардия, тероборона, ну теробороны еще не было в то время . Добровольцы были.

92 бригада подтянулась в виде танчика. Потому что сложили уже танчиком 92-й бригады, когда 8 часов шло сражение. Им четырежды предлагали сдаться, они четырежды отказывались. Они надеялись на поддержку. Я думаю, ждали. На тот момент вы понимаете кацапа, попавшего в город? Он, «вторая армия мира», не верит в то, что вообще украинцы будут воевать, могут воевать. Он не верит своим глазам, что в него его стреляют. Он сражается и думает: «Сейчас подойдут наши. Вот 100% подойдут наши». «Наши» не подошли.

— Как вообще возможен этот прорыв?

В тот момент сплошной линии обороны города не было. Были перекрыты в основном центральные дороги. Однако оставалось много проселков, через частный сектор. Это сейчас мы видим хорошо укрепленный город, в два, три или четыре кольца обороны. Вы видите по городу миллион блиндажей и так далее. Вы ясно для себя понимаете, что в город они не зайдут без боя. Тогда светофоры светят, дети ходят…