Сегодня 15 декабря: какой праздник и день в истории

15 декабря по церковному календарю – память пророка Аввакума и мученицы Миропии. В Украине – День работников суда. В этот день в 2000 году началась акция «Украина без Кучмы».

Праздники и памятные даты 15 декабря

15 декабря в Украине отмечают День работников суда.

В мире 15 декабря – Международный день чая.

15 декабря в истории

15 декабря 1934 года в Киеве, в подвалах НКВД (в здании, где находится Октябрьский дворец) расстреляли 28 деятелей украинской культуры и науки, в том числе писателей Григория Косинку, Дмитрия Фальковского, Олексу Влизько. Среди расстрелянных были деятели, проживавшие в то время в Харькове, — братья Иван и Тарас Крушельницкие и Кость Буревий. Их всех объявили членами вымышленного чекистами «Объединения украинских националистов» и обвинили в подготовке якобы терактов против руководителей советской власти. 13 декабря 1934 года выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР вынесла приговор, а 15-го его привели в действие.

Большая семья Крушельницких в страшные 1930-е годы поселилась в харьковском доме «Слово». Они переехали в УССР изо Львова, который в то время был в составе Польши. Иван Крушельницкий работал научным сотрудником Украинского НИИ материальной культуры в Харькове. Он исследовал западно-украинское искусство и публиковался на темы искусства и литературы.

5 ноября 1934 года Ивана вместе с братом Тарасом арестовали, а 15 декабря казнили. Другие члены семьи Крушельницких – отец Ивана и Тараса Антин, их братья Богдан и Остап, сестра Владимира были сосланы на Соловки и расстреляны в 1937 году. Выжили только сестра Ивана и Тараса Лариса, вернувшаяся в 1937 году во Львов, а также жена Тараса Стефания и их дочь Мария.

Вместе с братьями Крушельницкими 15 декабря в подвалах Октябрьского дворца казнили еще одного временного харьковчанина Костя Буревия. Он поселился в Харькове с семьей в 1929 году. Однако часто наезжал в Москву, где его наконец и арестовали. Недовольство советской власти писателем и драматургом Буревием, сотрудничавшим с харьковским театром «Березиль», началось еще с 1928 года. Тогда он завершил драму «Павел Полуботок». Драма была посвящена трагическим событиям украинской истории, наступившим после попытки гетмана Мазепы избавиться от московского ига. В драме Полуботок, не поддержавший Мазепу и все пытавшийся найти общий язык с Петром I, в конце концов умирает на глазах русского царя. При этом он проклинет московское вероломство и выкрикивает: «О! Я теперь хорошо знаю, что воля находится на конце сабли!» За такую пьесу Буревия сразу не уничтожили, но лишили какой-либо возможности заработать себе на жизнь. А в 1930-х, когда маховик репрессий раскрутился по полной, писателя сразу объявили террористом и казнили.

15 декабря 2000 года в Киеве началась акция «Украина без Кучмы». В первом протесте приняли участие представители 24 политических партий и общественных организаций. А одними из главных подстрекателей были социалисты во главе с Александром Морозом. Именно он накануне (28 ноября) обнародовал в парламенте так называемые «пленки Мельниченко», которые навсегда связали имя второго президента Украины с историей убийства журналиста Георгия Гонгадзе. «Кассетный скандал», получивший широкий резонанс во всем мире, дал старт акции «Украина без Кучмы». Протестующие начали устанавливать палатки на Майдане 15 декабря. Они требовали отставки президента и руководителей силовых ведомств, а также проведения независимой экспертизы по делу Гонгадзе. Впрочем народные протесты не помешали Кучме добыть президентом весь свой второй срок.

Церковный праздник 15 декабря

15 декабря христиане чтят память пророка Аввакума и мученицы Миропии.

Святой пророк Аввакум – один из 12 малых пророков. Он пророчествовал около 650 года до нашей эры. Аввакум предрек разрушение Иерусалимского храма, Вавилонский плен и возвращение пленных на родину. Во время войны с вавилонянами пророк пошел в Аравию, где ему встретился ангел и мгновенно перенес пророка в Вавилон. Там в это время в темнице находился пророк Даниил. В этот момент Аввакум как раз нес еду жнецам, но отдал ее Даниилу, утолив его голод. После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся на родину и умер в глубокой старости.

Святая мученица Миропия родилась в городе Эфес в начале ІІІ века. Отец Миропии умер рано, а мать воспитала дочь в христианской вере. Во время гонений на христиан, устроенных императором Декием, Миропия пошла с матерью на остров Хиос, где проводила время в посте и молитве. Однажды по приказу правителя острова был измучен воин Исидор. Святая Миропия тайно похоронила тело мученика. Воинов, которым приказали не допускать христиан к телу Исидора, приговорили к смерти. Миропия, чтобы спасти осужденных, сама призналась правителю, что она христианка и она похоронила Исидора. За это ее жестоко пытали и затем бросили в тюрьму. В полночь Миропии явился Исидор среди ангелов – они приняли душу мученицы. Тюрьма наполнилась благоуханием, а сторож-язычник, пораженный увиденным, рассказал об этом священнику, принял крещение и также был замучен не смерть за веру в Христа.

Народные приметы

Если в этот день на земле много снега, то будет хороший урожай зерна.

Дождь 15 декабря — к затяжной непогоде до февраля.

Что нельзя делать 15 декабря

Нельзя впускать в детскую комнату никого, кроме родителей, братьев и сестер ребенка. Иначе ребенок может серьезно заболеть.