Сьогодні 15 грудня: яке свято та день в історії

15 грудня за церковним календарем – пам’ять пророка Авакума та мучениці Миропії. В Україні – День працівників суду. Цього дня 2000 року розпочалася акція “Україна без Кучми”.

Свята та пам’ятні дати 15 грудня

15 грудня в Україні відзначають День працівників суду.

У світі це Міжнародний день чаю.

15 грудня в історії

15 грудня 1934 року в Києві, у підвалах НКВС (в будівлі, де зараз знаходиться Жовтневий палац) розстріляли 28 діячів української культури та науки, зокрема письменників Григорія Косинку, Дмитра Фальковського, Олексу Влизько. Серед розстріляних були діячі, які проживали на той час у Харкові, – брати Іван і Тарас Крушельницькі та Кость Буревій. Їх усіх оголосили членами вигаданого чекістами “Об’єднання українських націоналістів” та звинуватили у підготовці нібито терактів проти керівників радянської влади. 13 грудня 1934 року виїзна сесія Військової колегії Верховного суду СРСР винесла вирок, а 15-го його привели в дію.

Велика родина Крушельницьких у страшні 1930-ті роки оселилася в харківському будинку “Слово”. Вони переїхали до УРСР зі Львова, який на той час був у складі Польщі. Іван Крушельницький працював науковим співробітником Українського НДІ матеріальної культури в Харкові. Він досліджував західноукраїнське мистецтво та публікувався на теми мистецтва та літератури.

5 листопада 1934 року Івана разом із братом Тарасом заарештували, а 15 грудня стратили. Інші члени родини Крушельницьких – батько Івана та Тараса Антін, їхні брати Богдан і Остап, сестра Володимира були заслані на Соловки та розстріляні у 1937 році. Вижили лише сестра Івана та Тараса Лариса, яка повернулася 1937 року до Львова, а також дружина Тараса Стефанія та їхня донька Марія.

Разом із братами Крушельницькими 15 грудня у підвалах Жовтневого палацу стратили ще одного тимчасового харків’янина Костя Буревія. Він оселився у Харкові із сім’єю у 1929 році. Проте часто наїжджав до Москви, де його нарешті заарештували. Невдоволення радянської влади письменником та драматургом Буревієм, який співпрацював із харківським театром “Березіль”, почалося ще з 1928 року. Тоді він завершив драму “Павло Полуботок”. Драма була присвячена трагічним подіям української історії, які настали після спроби гетьмана Мазепи позбутися московського ярма. У драмі Полуботок, який не підтримав Мазепу і намагався порозумітися з Петром I, зрештою помирає на очах російського царя. При цьому він проклине московське віроломство і вигукує: “О! Я тепер добре знаю, що воля знаходиться на кінці шаблюки!” За таку п’єсу Буревія одразу не знищили, але позбавили будь-якої можливості заробити собі на життя. А в 1930-х, коли маховик репресій розкрутився на повну, письменника одразу оголосили терористом і стратили.

15 грудня 2000 року в Києві розпочалася акція “Україна без Кучми”. У першому протесті взяли участь представники 24 політичних партій та громадських організацій. А одними з головних підбурювачів були соціалісти на чолі з Олександром Морозом. Саме він напередодні (28 листопада) оприлюднив у парламенті так звані “плівки Мельниченка”, які назавжди пов’язали ім’я другого президента України з історією вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. “Касетний скандал”, який набув широкого резонансу в усьому світі, дав старт акції “Україна без Кучми”. Протестувальники почали встановлювати намети на Майдані 15 грудня. Вони вимагали відставки президента та керівників силових відомств, а також проведення незалежної експертизи у справі Гонгадзе.

Церковне свято 15 грудня

15 грудня християни вшановують пам’ять пророка Авакума та мучениці Миропії.

Святий пророк Авакум є одним із 12 малих пророків. Він пророкував близько 650 року до нашої ери. Авакум передрік руйнування Єрусалимського храму, Вавилонський полон і повернення полонених на батьківщину. Під час війни з вавилонянами пророк пішов до Аравії, де йому зустрівся ангел і миттєво переніс пророка до Вавилону. Там у цей час у в’язниці був пророк Даниїл. У цей момент Авакум якраз ніс їжу женцям, але віддав її Данилові, вгамувавши його голод. Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся на батьківщину, де помер у глибокій старості.

Свята мучениця Миропія народилася у місті Ефес на початку ІІІ століття. Батько Миропії помер рано, а мати виховала доньку в християнській вірі. Під час гонінь на християн, влаштованих імператором Декієм, Миропія пішла з матір’ю на острів Хіос, де проводила час у пості та молитві. Одного разу за наказом правителя острова був змучений воїн Ісидор. Свята Миропія таємно поховала тіло мученика. Воїнів, яким наказали не допускати християн до тіла Ісидора, засудили до смерті. Миропія, щоб урятувати засуджених, сама зізналася правителю, що вона християнка й вона поховала Ісідора. За це її жорстоко катували й потім кинули до в’язниці. Опівночі Миропії явився Ісидор серед ангелів – вони прийняли душу мучениці. В’язниця наповнилася пахощами, а сторож-язичник, уражений побаченим, розповів про це священикові, прийняв хрещення й також був замучений не смерть за віру в Христа.

Народні прикмети

Якщо в цей день на землі багато снігу, то буде хороший урожай зерна.

Дощ 15 грудня – до затяжної негоди до лютого.

Що не можна робити 15 грудня

Не можна впускати в дитячу кімнату нікого, окрім батьків, братів та сестер дитини. Інакше дитина може серйозно захворіти.