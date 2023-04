Сегодня 24 апреля: какой праздник и день в истории

24 апреля 1558 года Мария Стюарт вышла замуж за будущего короля Франции Франциска. В 1771-м на Японию обрушилось самое мощное из известных цунами в истории. 24 апреля 1915 года считается днем начала геноцида армян в Османской империи. В 1916-м в этот день началось Пасхальное восстание в Ирландии. А в 1990-м на орбиту Земли доставили телескоп «Хаббл».

24 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день защиты лабораторных животных.

Также под эгидой ООН проходят: Международный день солидарности молодежи в борьбе против колониализма за мирное существование; Международный день против вивисекции; Международный день мультилатерализма и дипломатии за мир.

24 апреля 1558 года 16-летняя королева Шотландии Мария I (Стюарт) вышла замуж за наследника французского престола Франциска, сына короля Генриха II.

Муж Марии был таким же молодым, как и она, а знакомы они были с самого детства. Ведь еще в 6-летнем возрасте Марию забрали из родной Шотландии ко французскому двору. Это было обусловлено и договоренностями о бракосочетании, и реальной опасностью нахождения единственной наследницы престола в Шотландии, охваченной войной с англичанами и религиозными столкновениями.

Король Генрих II относился к будущей невестке с большой симпатией и способствовал получению ею прекрасного образования. Мария Стюарт очаровала французский двор, ей посвящали стихи Лопе де Вега и Ронсар. Однако ее французская история была очень непродолжительной. Прошло чуть больше года после свадьбы, когда неожиданно из-за трагического случая на праздничном турнире погиб Генрих II. Муж Марии Франсуа 10 июля 1559 взошел на престол как король Франциск II. У него также был титул короля-консорта Шотландии. Их дети могли объединить престолы Франции и Шотландии и претендовать на английский престол, ведь Мария была наследницей английских королей по прямой линии и оспаривала права Елизаветы I. Однако брак с французским королем был непродолжительным, а детей в нем не было. Это связано с юным возрастом и возможными болезнями Франциска. Историки склоняются к тому, что у молодого короля был туберкулез. Причиной же его преждевременной смерти – 5 декабря 1960 года – стал абсцесс в ухе, приведший к гнойному менингиту. После смерти Франциска II Мария Стюарт вернулась в Шотландию, где вступила в длительную борьбу за свою власть и личное счастье. Завершилась ее история длительным заключением и казнью по подозрению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I. Сын Марии Стюарт от второго брака Яков стал королем Англии и объединил престолы Англии и Шотландии.

24 апреля 1771 года по побережью японского острова Исигаки ударила сверхмощная волна, вошедшая в историю как «Великое цунами». К ее возникновению привело землетрясение. В 8 часов утра 24 апреля на побережье одна за другой выплеснулись три волны, самой страшной была вторая. Ее высоту оценивают по-разному – от 30 метров до рекордных 85. Она двигалась со скоростью 750 км и имела такую силу, что разбросала около 800 тонн кораллов. Согласно имеющимся записям, погибли почти 8,5 тысячи человек, без вести пропали еще 12 тысяч. Были разрушены тысячи домов. Однако даже не это имело сильнейшие последствия. Непоправимый урон стихия нанесла сельскому хозяйству. Голод после стихийного бедствия не могли победить еще 80 лет.

24 апреля 1833 года в США запатентовали первый автомат с газировкой.

Его изобретателями были Джейкоб Эберт и Джордж Дулти. Их устройство позволяло сочетать ароматизированный сироп или концентрат сиропа и углекислый газ с охлажденной и очищенной водой. Таким образом, прямо на месте продажи готовили безалкогольные газированные напитки. Саму технологию приготовления газировки за более чем полвека до этого разработал британский химик Джозеф Пристли. Как газировать воду, он догадался, наблюдая за работой пивоварни. Химик поместил контейнеры с водой над чанами, где варилось пиво, и вода «зарядилась» пузырьками. Впоследствии Пристли провел анализ воды и обнаружил вещество, которое ее газировало — диоксид углерода. А затем смог сам изготовить первую бутылку такой воды.

24 апреля 1895 года американец Джошуа Слокам начал первое в мире одиночное кругосветное плавание. Он стал первым в мире человеком, который смог воплотить такую отчаянную идею. Джошуа стартовал из Бостона на яхте «Spray».

А вернулся в США больше, чем через три года – 27 июня 1898 года. Он обогнул земной шар, проплыв более 74 тысяч километров. К сожалению, в момент прибытия мореплавателя в Ньюпорт интереса к его рекордному путешествию пресса не проявила. В этот момент шла американо-испанская война, поэтому все внимание общества было сосредоточено совсем на другом. Статьи о мореплавателе начали выходить только после завершения полномасштабных боев. А в 1900 году он сам описал свое плавание в книге «Кругосветное путешествие на паруснике наедине».

24 апреля 1915 года в Османской империи власти начинают проводить массовые аресты и депортацию армянской интеллигенции Константинополя (Стамбула) Этот день в мире утвержден как день памяти жертв геноцида армян.

В трагедии армянского народа ведущую роль сыграли младотурецкие правители: Талаат-паша, Энвер-паша и Джемаль-паша. В первый же день массового выселения армян из Стамбула были убитые. В течение последующих трех лет погибли более 1,5 млн армян. Значительное количество людей стали беженцами или были выселены принудительно в Месопотамию, Ливан, Сирию. Идти туда приходилось через пустыни, где люди погибали в пути от голода и болезней. По миру рассеялось более миллиона армян-беженцев.

24 апреля 1916 года началось Пасхальное восстание в Ирландии. Это была очередная и трагическая попытка ирландцев отстоять свою независимость от Великобритании. История ирландской войны за независимость имеет глубокие исторические корни. Англоскаксы начали завоевание островного государства еще в XII веке, в XIII Ирландия стала первой колонией будущей Британской колониальной империи и была ею на протяжении более 800 лет. Однако ирландцы никогда не теряли национальных чувств и стремлений жить в собственной независимой стране. Через всю историю британского владычества в Ирландии проходят восстания и войны. Остатки автономии Ирландии ликвидировали в 1801 году, когда страна осталась без собственного парламента – вместо этого ее представители получили места в английской палате лордов и общин.

На фоне Первой мировой войны борьба за независимость в Ирландии обострилась. Тем более что повстанцы получили то, чего им всегда не хватало, — оружие. В преддверии войны, в 1913 году, в Дублине поэт Патрик Пирс создал Ирландское Республиканское Братство – военизированную организацию. В том же году на базе профсоюзных организаций была создана Ирландская гражданская армия. Через месяц после вступления Британии в Первую мировую Братство приняло решение готовиться к восстанию за независимость. В 1916 году в Ирландии создали отряды волонтеров, начавших военную подготовку якобы для участия в войне в составе британской армии. Разоружать людей британское правительство не решилось. На самом же деле они готовились к восстанию. Его начало назначили на Пасху – 23 апреля, но впоследствии перенесли на 24, рассчитывая, что после праздников из Дублина уедет большое количество британских офицеров. За неделю до восстания был создан Временный революционный комитет и отпечатана Декларация о независимости Ирландской республики. 24 апреля 1200 добровольцев и 200 воинов Общественной армии откликнулись на призыв к восстанию. Они прошли по Дублину маршем в синих ирландских униформах. В начале повстанцам удалось захватить почтамт и ряд ключевых построек в городе.

Однако в Лондоне на события среагировали мгновенно – в Дублин перебросили две британские бригады. Численность британского войска превысила 5000 солдат. Бои происходили по всему городу. По имеющимся данным, убиты были 200 гражданских ирландцев, еще 600 ранены. Также погибли 64 вооруженных повстанца и 200 — ранены. С британской стороны потери составили 134 убитых и 381 раненый. После подавления восстания арестовали более 3500 человек. 15 арестованных – предводителей восстания – по приговору трибунала расстреляли, еще одного – повесили. Часть активных участников приговорили к каторжным работам, однако после многих помиловали. Путь Ирландии к независимости продолжился после мировой войны. Страна была разъединена – ее северная часть из шести графств с преимущественно протестантским населением сейчас входит в состав Великобритании, остальные графства – независимая Ирландия. Из состава Британского содружества она вышла в 1949 году.

24 апреля 1990 года на орбиту Земли доставили самый известный и мощный телескоп всех времен — космический телескоп «Хаббл».

Его создание и запуск – совместный проект NASA и Европейского космического агентства. В космос «Хаббл» отправился позже, чем планировалось. Запуск отложили в 1986 году после крушения «Челленджера». В ожидании возобновления космических полетов «Хаббл» постоянно модернизировали и хранили запчасти в особых условиях, что приводило к постоянному удорожанию проекта. Наконец, 24 апреля 1990 года стартовал шаттл «Дискавери» STS-31, который вывел телескоп на рассчетную орбиту. В общей сложности с начала проекта до запуска на космический телескоп потратили 2,5 млрд долларов США (при начальном бюджете в 400 млн).

«Хаббл» завершил 30 лет работы в апреле 2020 года, и сейчас, по прогнозам, его ресурс продлен до 2030-2040 годов. Значение космического телескопа для развития науки трудно переоценить. Так, ежегодно в списке 200 самых цитируемых научных статей не менее 10% составляют работы, выполненные на основе материалов «Хаббла». С его помощью частично подтвердили теорию о сверхмассивных черных дырах в центрах галактик и выдвинули гипотезу, связывающую массу черных дыр со свойствами галактики. Именно на базе наблюдений, осуществленных с помощью «Хаббла», построена современная космологическая модель — расширяющаяся с ускорением Вселенная, заполненная темной энергией. Также уточнен возраст Вселенной – 13,7 млрд лет. Открыты тысячи новых галактик. Конечно же, в постоянном режиме благодаря телескопу получают четкие снимки и видео как удаленных галактик, так и планет и космических тел Солнечной системы.

Explore Hubble’s 33rd anniversary image with our senior project scientist, Dr. Jennifer Wiseman!

Learn more about this new image here: https://t.co/lsJgM189m3 pic.twitter.com/JCqjtu6mPo

— Hubble (@NASAHubble) April 20, 2023