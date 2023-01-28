Сегодня 28 января: какой праздник и день в истории

28 января по церковному календарю – память Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В этот день утвержден Государственный Флаг Украины, а Кучма с Путиным подписали договор о государственной границе, который РФ нарушила, как и все свои обязательства.

Праздники и памятные даты 28 января

28 января государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают. В мире – Международный день мобилизации против ядерной войны и Международный день защиты персональных данных.

28 января в истории

28 января 1920 года в Виннице открылся Украинский драмтеатр имени Ивана Франко (сейчас — Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко). Первым спектаклем была постановка «Грех» по произведению Владимира Винниченко.

28 января 1929 года в Вене начался Первый конгресс украинских националистов. Конгресс продолжался до 3 февраля. За это время приняли ряд важных решений. В частности, провозгласили создание ОУН. А руководителем организации избрали полковника Евгения Коновальца.

28 января 1958 года компания Lego запатентовала современный вид кирпичиков своего сверхуспешного конструктора. До этого момента компания существовала более четверти века. В начале своей истории – в 1930-х годах Lego создавала деревянные игрушки. На пластик перешла в 1947 году, а до конструкторов дело дошло только в 1949-м.

28 января 1986 года над мысом Канаверал взорвался американский космический челнок «Челленджер». Это произошло в прямом эфире – через 73 минуты после старта. Полет «Челленджера» был десятым. А на борту корабля, кроме астронавтов, была школьная учительница Криста Макколифф. Она выиграла масштабный национальный конкурс «Учитель в космосе». За судьбой «счастливицы», которая должна была полететь в космос, наблюдала почти вся Америка. Все семь членов экипажа «Челленджера» погибли, а полеты шаттлов из-за катастрофы прекратили на два с половиной года. Возобновили программу уже с запуском другого шаттла – «Дискавери».

28 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый стяг Государственным Флагом Украины.

28 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Италией.

28 января 2003 года в Киеве президент РФ Путин подписал с Президентом Украины Леонидом Кучмой договор о государственной границе. Договором была зафиксирована сухопутная линия границы. Документ ратифицировали в РФ и Украине в апреле 2004 года. А через 10 лет – в 2014-м РФ (традиционно для себя) нарушила все, что обязалась выполнять, начав вооруженную агрессию против Украины в Крыму и Донбассе.

28 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко издал указ, признавший воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Церковный праздник 28 января

28 января христиане чтят память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника.

Преподобный Павел Фивейский родился в Египте. Оставшись сиротой, испытал много зла от родственника, который желал завладеть наследством Павла. Во время гонений на христиан императора Декия родственник хотел отдать Павла в руки гонителей. Однако юноша узнал об этом, покинул родной город и ушел в пустыню. Он поселился в пещере у подножия горы и прожил там 91 год в молитвах. Питался финиками и хлебом, который приносил ему ворон, а одевался в пальмовые листья. Незадолго до смерти Павла правду о нем Бог открыл Антонию Великому. Он нашел пещеру святого Павла и пообщался с ним. Впоследствии Павел умер во время молитвы, стоя на коленях. Перед тем святой повелел Антонию похоронить его, что тот и сделал. Преподобный Павел считается отцом православного монашества.

Преподобный Иоанн Кущник вырос в семье богатых и знатных родителей в Константинополе. Он получил хорошее образование и решил посвятить свою жизнь Богу. Для этого он попросил у родителей в подарок Евангелие, а затем покинул их и тайно пошел в обитель «Неусыпающих», где принял монашеский постриг. Через шесть лет его замучили мысли о родителях и он отпросился у игумена монастыря увидеться с ними. В Константинополе Иоанн в одежде нищего, никем не узнанный, поселился у ворот родительского дома. Родители посылали ему еду со своего стола – ради Христа. Три года он прожил так в шалаше (кусте). С ним всегда было Евангелие, подаренное родителями. Когда же святому в видении явился Бог и сообщил, что Иоанн через три дня будет взят в Царство Небесное, то перед смертью святой признался родителям, кто он, показав Евангелие. Святой Иоанн завещал родителям похоронить его на месте, где стоял его куст, и положить в гроб в тех лохмотьях, которые он носил при жизни. Умер святой в возрасте не более 25 лет. А над местом его погребения родители возвели храм.

Народные приметы

Снег в этот день — к сильным морозам.

Если воробьи тихо сидят на деревьях – будет снегопад.

Что нельзя делать 28 января

Нельзя выяснять отношения.

Лучше без большой нужды не выходить из дома.