Сегодня 28 января: какой праздник и день в истории
28 января по церковному календарю – память Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В этот день утвержден Государственный Флаг Украины, а Кучма с Путиным подписали договор о государственной границе, который РФ нарушила, как и все свои обязательства.
Праздники и памятные даты 28 января
28 января государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают. В мире – Международный день мобилизации против ядерной войны и Международный день защиты персональных данных.
28 января в истории
28 января 1920 года в Виннице открылся Украинский драмтеатр имени Ивана Франко (сейчас — Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко). Первым спектаклем была постановка «Грех» по произведению Владимира Винниченко.
28 января 1929 года в Вене начался Первый конгресс украинских националистов. Конгресс продолжался до 3 февраля. За это время приняли ряд важных решений. В частности, провозгласили создание ОУН. А руководителем организации избрали полковника Евгения Коновальца.
28 января 1958 года компания Lego запатентовала современный вид кирпичиков своего сверхуспешного конструктора. До этого момента компания существовала более четверти века. В начале своей истории – в 1930-х годах Lego создавала деревянные игрушки. На пластик перешла в 1947 году, а до конструкторов дело дошло только в 1949-м.
28 января 1986 года над мысом Канаверал взорвался американский космический челнок «Челленджер». Это произошло в прямом эфире – через 73 минуты после старта. Полет «Челленджера» был десятым. А на борту корабля, кроме астронавтов, была школьная учительница Криста Макколифф. Она выиграла масштабный национальный конкурс «Учитель в космосе». За судьбой «счастливицы», которая должна была полететь в космос, наблюдала почти вся Америка. Все семь членов экипажа «Челленджера» погибли, а полеты шаттлов из-за катастрофы прекратили на два с половиной года. Возобновили программу уже с запуском другого шаттла – «Дискавери».
28 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый стяг Государственным Флагом Украины.
28 января 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Италией.
28 января 2003 года в Киеве президент РФ Путин подписал с Президентом Украины Леонидом Кучмой договор о государственной границе. Договором была зафиксирована сухопутная линия границы. Документ ратифицировали в РФ и Украине в апреле 2004 года. А через 10 лет – в 2014-м РФ (традиционно для себя) нарушила все, что обязалась выполнять, начав вооруженную агрессию против Украины в Крыму и Донбассе.
28 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко издал указ, признавший воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.
Церковный праздник 28 января
28 января христиане чтят память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
Преподобный Павел Фивейский родился в Египте. Оставшись сиротой, испытал много зла от родственника, который желал завладеть наследством Павла. Во время гонений на христиан императора Декия родственник хотел отдать Павла в руки гонителей. Однако юноша узнал об этом, покинул родной город и ушел в пустыню. Он поселился в пещере у подножия горы и прожил там 91 год в молитвах. Питался финиками и хлебом, который приносил ему ворон, а одевался в пальмовые листья. Незадолго до смерти Павла правду о нем Бог открыл Антонию Великому. Он нашел пещеру святого Павла и пообщался с ним. Впоследствии Павел умер во время молитвы, стоя на коленях. Перед тем святой повелел Антонию похоронить его, что тот и сделал. Преподобный Павел считается отцом православного монашества.
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Преподобный Иоанн Кущник вырос в семье богатых и знатных родителей в Константинополе. Он получил хорошее образование и решил посвятить свою жизнь Богу. Для этого он попросил у родителей в подарок Евангелие, а затем покинул их и тайно пошел в обитель «Неусыпающих», где принял монашеский постриг. Через шесть лет его замучили мысли о родителях и он отпросился у игумена монастыря увидеться с ними. В Константинополе Иоанн в одежде нищего, никем не узнанный, поселился у ворот родительского дома. Родители посылали ему еду со своего стола – ради Христа. Три года он прожил так в шалаше (кусте). С ним всегда было Евангелие, подаренное родителями. Когда же святому в видении явился Бог и сообщил, что Иоанн через три дня будет взят в Царство Небесное, то перед смертью святой признался родителям, кто он, показав Евангелие. Святой Иоанн завещал родителям похоронить его на месте, где стоял его куст, и положить в гроб в тех лохмотьях, которые он носил при жизни. Умер святой в возрасте не более 25 лет. А над местом его погребения родители возвели храм.
Народные приметы
Снег в этот день — к сильным морозам.
Если воробьи тихо сидят на деревьях – будет снегопад.
Что нельзя делать 28 января
Нельзя выяснять отношения.
Лучше без большой нужды не выходить из дома.
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- • Дата публикации материала: 28 января 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 января по церковному календарю – память Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В этот день утвержден Государственный Флаг Украины, а Кучма с Путиным подписали договор о государственной границе, который РФ нарушила, как и все свои обязательства".