Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії

28 січня за церковним календарем – пам’ять Павла Фівейського та Іоанна Кущника. Цього дня затверджено Державний Прапор України, а Кучма з Путіним підписали договір про державний кордон, який РФ порушила, як і всі свої зобов’язання.

Свята та пам’ятні дати 28 січня

28 січня державні та професійні свята України не відзначають. У світі – Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни та Міжнародний день захисту персональних даних.

28 січня в історії

28 січня 1920 року у Вінниці відкрився Український драмтеатр імені Івана Франка (зараз – Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка). Першою виставою була постановка “Гріх” за твором Володимира Винниченка.

28 січня 1929 року у Відні розпочався Перший конгрес українських націоналістів. Конгрес тривав до 3 лютого. За цей час ухвалили низку важливих рішень. Зокрема проголосили створення ОУН. А керівником організації обрали полковника Євгена Коновальця.

28 січня 1958 року компанія Lego запатентувала сучасний вигляд цеглинок свого надуспішного конструктора. До цього моменту компанія існувала понад чверть століття. На початку своєї історії – у 1930-х роках Lego створювала дерев’яні іграшки. На пластик перейшла 1947 року, а до конструкторів справа дійшла лише 1949-го.

28 січня 1986 року над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”. Це сталося у прямому етері – через 73 хвилини після старту. Політ “Челленджера” був десятим. А на борту корабля, окрім астронавтів, була шкільна вчителька Кріста Макколіфф. Вона виграла масштабний національний конкурс “Вчитель у космосі”. За долею “щасливиці”, яка мала полетіти в космос, спостерігала майже вся Америка. Усі сім членів екіпажу “Челленджера” загинули, а польоти шатлів через катастрофу припинили на два з половиною роки. Відновили програму вже із запуском іншого шатлу – “Діскавері”.

28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий стяг Державним Прапором України.

28 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

28 січня 2003 року у Києві президент РФ Путін підписав із Президентом України Леонідом Кучмою договір про державний кордон. Договором було зафіксовано сухопутну лінію кордону. Документ ратифікували у РФ та Україні у квітні 2004 року. А через 10 років – 2014-го РФ (традиційно для себе) порушила все, що зобов’язалася виконувати, розпочавши озброєну агресію проти України у Криму та Донбасі.

28 січня 2010 року Президент України Віктор Ющенко видав указ, який визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Церковне свято 28 січня

28 січня християни вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського та Іоанна Кущника.

Преподобний Павло Фівейський народився в Єгипті. Залишившись сиротою, зазнав багато зла від родича, який хотів заволодіти спадком Павла. Під час гонінь на християн імператора Декія родич хотів віддати Павла до рук гонителів. Однак хлопець дізнався про це, покинув рідне місто і пішов у пустелю. Він оселився у печері біля підніжжя гори та прожив там 91 рік у молитвах. Харчувався фініками та хлібом, який приносив йому ворон, а одягався у пальмове листя. Незадовго до Павлової смерті правду про нього Бог відкрив Антонію Великому. Він знайшов печеру святого Павла та поспілкувався з ним. Згодом Павло помер під час молитви, стоячи навколішки. Перед тим святий наказав Антонію поховати його, що той і зробив. Преподобний Павло вважається отцем православного чернецтва.

Преподобний Іоанн Кущник виріс у сім’ї багатих та знатних батьків у Константинополі. Він здобув гарну освіту та вирішив присвятити своє життя Богові. Для цього він попросив у батьків у подарунок Євангеліє, а потім залишив їх і таємно пішов до обителі “Неусипаючих”, де прийняв чернечий постриг. Через шість років його замучили думки про батьків, і він відпросився в ігумена монастиря побачитися з ними. У Константинополі Іоанн в одязі жебрака, ніким не впізнаний, оселився біля воріт батьківського дому. Батьки посилали йому їжу зі свого столу – заради Христа. Три роки він прожив так у курені (кущі). З ним завжди було Євангеліє, подароване батьками. Коли ж святому у видінні з’явився Бог і повідомив, що Іоанн через три дні буде взятий у Царство Небесне, то перед смертю святий зізнався батькам, хто він, показавши Євангеліє. Святий Іоанн заповів батькам поховати його на місці, де стояв його кущ, і покласти в труну в тому лахмітті, яке він носив за життя. Помер святий віком не більше 25 років. А над місцем його поховання батьки звели храм.

Народні прикмети

Сніг у цей день – до швидких морозів.

Якщо горобці тихо сидять на деревах, буде снігопад.

Що не можна робити 28 січня

Не можна з’ясовувати стосунки.

Краще без великої потреби не виходити з дому.