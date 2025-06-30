Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории

30 июня в Украине – День арбитражного управляющего. В этот день в 2022 году ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. В 1941-м во Львове провозгласили Декларацию о восстановлении Украинского государства. В 1936-м впервые опубликовали роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. В 1934-м в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». В 1908-м упал Тунгусский метеорит. В 1907-м родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. В 1894-м в Лондоне открыли Тауэрский мост.

Праздники и памятные даты 30 июня

30 июня в Украине – День арбитражного управляющего.

В мире – День социальных сетей, Международный день парламентаризма.

Также сегодня: Международный день борьбы со сколиозом, Международный день астероида, Международный день Сейлор Мун (героини японского аниме).

30 июня в истории

30 июня 1894 года в Лондоне открыли самый знаменитый мост – Тауэрский. Подробнее.

30 июня 1907 года родился главнокомандующий УПА Роман Шухевич. Подробнее.

30 июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска (в Сибири) упал Тунгусский метеорит. Подробнее.

30 июня 1934 года в нацистской Германии состоялась «ночь длинных ножей». Подробнее.

30 июня 1936 года впервые опубликован роман американской писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Он стал главным бестселлером в США в 1936 и 1937 годах. И не потерял популярности и в XXI веке – опрос «Harris», который проводили в 2014 году, показал, что это вторая любимая книга американских читателей (опережает произведение Митчелл только Библия). За свой роман писательница получила Пулитцеровскую премию в области литературы. В 1939-м по нему сняли оскароносный фильм с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях. «Унесенные ветром» остались единственным романом Митчелл, да и его она написала больше по стечению обстоятельств.

Автор романа родилась и выросла на американском Юге – в Атланте, которая стала одним из ключевых мест действия ее романа. В произведении много автобиографических моментов. Хотя Митчелл, рожденная в 1900 году, конечно, не была лично свидетелем событий Гражданской войны. Однако много слышала о тех временах от переживших их родственников, в частности — от бабушки Энни Фицджеральд Стивенс. У бабушки были ирландские корни (в романе «Унесенные ветром» отец главной героини Скарлетт Джеральд О’Хара — ирландский иммигрант), она пережила Гражданскую войну на семейной плантации «Рурал Хоум». Ряд черт Скарлетт О’Хара – дань матери Маргарет Митчелл, которая была суфражисткой и боролась за права женщин.

Прежде чем создать роман, Митчелл работала корреспонденткой в ​​газете «The Atlanta Journal». Впоследствии из-за проблем со здоровьем (травмы, полученной в результате ДТП) она ушла из газеты и стала домохозяйкой. В этот момент Митчелл уже была вторично замужем. Муж поддерживал ее идею писать роман. Работа шла медленно и заняла около десяти лет. А в апреле 1935-го рукопись писательницы прочитал редактор крупного издательства «Macmillan» Гарольд Лэтэм. Он как раз искал новую художественную литературу для издания и сразу заключил, что произведение Митчелл станет бестселлером. Однако она не согласилась сразу публиковать написанное. Еще год писательница доделывала рукопись, сверяясь с историческими фактами.

Долгое время определялись и с названием, которое изначально было «Завтра – другой день». В итоге остановились на «Унесенных ветром» — отсылке к поэме Эрнеста Доусона и одновременно фразе Скарлетт, когда та размышляет, что произошло с ее домом на плантации Тара (стоит ли он еще, или его уже «унесло ветром, пронесшимся через Джорджию»). Больше писательница романов не создавала. Она трагически погибла в 1949 году (Митчелл сбил автомобиль с пьяным за рулем). Уже после ее смерти на фоне коммерческого успеха «Унесенных ветром» опубликовали сборник юношеских произведений Митчелл и повесть, которую она написала еще подростком, а также сборник ее статей в «The Atlanta Journal».

30 июня 1941 года во Львове Украинское национальное собрание провозгласило Декларацию о восстановлении Украинского государства. Подробнее.

30 июня 2022 года российские захватчики покинули остров Змеиный. До этого ВСУ уничтожили значительное количество вражеской техники и живой силы. Бегство со Змеиного для своих граждан в РФ традиционно объяснили «жестом доброй воли».

Церковный праздник 30 июня

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева, или Фаддея, Симона Кананита и Иуды Искариота. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью была гроза, а к утру стихла, то день будет ясным.

Если во второй половине дня дождь, то он будет идти до вечера.

Если на закате небо золотистое, то ближайшие дни будут ясными и жаркими.

Что нельзя делать 30 июня

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя убирать и стирать.

Не рекомендуется стричь волосы.

Нельзя ссориться и вспоминать обиды.