Сегодня 4 июня: какой день в истории

4 июня в Украине – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В этот день 1917-го впервые вручили Пулитцеровские премии. В 1920-м подписали Трианонский мирный договор, лишивший Венгрию большей части территорий. В 1942-м началась главная морская битва Второй мировой – за атолл Мидуэй. В 1989-м произошел кровавый разгон протеста на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Праздники и памятные даты 4 июня

4 июня в Украине – День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, День хозяйственных судов.

В мире — Международный день невинных детей – жертв агрессии.

Также сегодня Всемирный день бега (отмечают в первую среду июня), Международный день борьбы с кариесом, Международный день спойлера, Международный день корги.

4 июня в истории

4 июня 1783 года братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье впервые продемонстрировали свой воздушный шар. Подробнее.

4 июня 1917 года в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) впервые вручили Пулитцеровские премии. Их часто называют «Нобелевской премией для журналистов». И это — дань не только престижности награды, но и ее истории. Ведь мировая журналистика обязана существованием этой награды завещанию издателя Йожефа (Джозефа) Пулитцера.

Он происходил из еврейской семьи из Венгрии и эмигрировал в США в 17 лет, чтобы принять участие в Гражданской войне. Это не было идейным решением – просто Пулитцер хотел служить в армии, а в Европе ему устроиться не удалось. Он воевал в составе вооруженных сил Севера, которые в итоге и победили, и после войны остался в США. Однако далеко не сразу нашел себя в СМИ. Он работал, где придется, — на китобойном промысле, конюхом, официантом и т.д. А в журналистику попал, описав для газеты «Westliche Post» мошенничество, жертвой которого стал при попытке устроиться на работу на сахарную плантацию. Однако и после этого Пулитцер далеко не сразу посвятил себя этой профессии. Постепенно он осваивал английский, обзаводился знакомствами и устроился на работу на железную дорогу, где регистрировал земельные акты. А со временем вступил в Республиканскую партию США и неожиданно смог выиграть местные выборы в своем штате в возрасте 22 лет.

Параллельно с политической он строил и журналистскую карьеру и постепенно стал главным редактором «Westliche Post», получив и долю в собственности. Впоследствии, в 1878 году, он создал собственную газету – «Post-Dispatch». Что интересно, стилистика издания была далека от современных стандартов журналистики – оно создавало сенсации и скандалы, имело предвзятые политические взгляды и т.д., на чем быстро подняло себе тираж в разы. После ряда скандалов (дошло даже до убийства редактором газеты местного адвоката), Пулитцер был вынужден искать себе другое издание для продолжения бизнеса. В 1883-м он с семьей переехал в Нью-Йорк, где купил убыточную в то время газету «New York World». За три месяца он смог увеличить тираж этого издания почти в три раза, а постепенно довел его до полумиллиона экземпляров. Так что газета стала самой массовой в стране. «Фишкой» Пулитцера оставались скандалы и сенсации, а также провокативные заголовки, яркие иллюстрации и простой язык, который легко воспринимал условный «массовый читатель».

Издатель действительно чувствовал, что будет продаваться. Он, например, стал одним из пионеров комиксов, выпустив первый еще в 1895 году. Параллельно Пулитцер достиг и политического успеха – в 1884 году его впервые избрали в Палату представителей США (от Нью-Йорка), но уже от демократов, а не республиканцев. Еще в конце XIX века политик и издатель предложил президенту Колумбийского университета деньги на создание первой в мире школы журналистики. Однако сначала получил отказ. Но в 1902-м новый президент университета воспринял идею как создания школы, так и вручения премий лучшим журналистам. Сам Пулитцер до реализации замысла не дожил. На рубеже веков его здоровье начало ухудшаться, он уже не мог руководить своей газетой лично и впоследствии ушел в отставку, передав администрирование своему сыну (хотя и продолжал общаться с главным редактором издания и давать ему наставления).

Пулитцер умер в 1911 году, а в завещании оставил Колумбийскому университету 2 миллиона долларов на реализацию плана. Уже в 1912-м основали Высшую школу журналистики Колумбийского университета. А Пулитцеровские премии впервые вручили в 1917-м. В них есть ряд категорий, включающих не только журналистику, но и фотографию, литературу, музыку и драму. Пожалуй, самой известной и престижной является Пулитцеровская премия за служение обществу – она же одна из первых в истории этой награды (основана в 1917-м, но впервые вручена в 1918-м). Абсолютное большинство этих премий получили американские издания и американские журналисты. В 2023-м именно эту премию впервые получили граждане Украины (сотрудники международного информагентства «Associated Press») Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко – вместе с корреспонденткой-расследовательницей AP Лори Гиннант, за репортажи из Мариуполя.

В 2022-м все журналисты Украины получили премию в специальной номинации «Особое упоминание» — за «храбрость, стойкость и преданность правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну».

4 июня 1920 года подписали Трианонский мирный договор между странами — победительницами Первой мировой войны и Венгрией. Подробнее.

4 июня 1942 года началась битва между Японией и США за атолл Мидуэй на Тихом океане. Она стала самой масштабной морской битвой времен Второй мировой – и к тому же решила дальнейшую судьбу «Тихоокеанской» части войны. Подробнее.

4 июня 1989 года произошло кровавое подавление силами армии Китая длительной массовой акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Против людей применили танки и стрелковое оружие. Подробнее.

Церковный праздник 4 июня

4 июня чтят память святителя Митрофана, Патриарха Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если на рассвете душно, то будет непогода.

Если 4 июня идет дождь, то будет дождь еще два дня.

Если уже расцвела маттиола, то лето будет теплым.

Что нельзя делать 4 июня

Нельзя купаться в открытых водоемах.

Нельзя бездельничать.