Сегодня 4 июня: какой праздник и день в истории

4 июня в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В этот день в 1783 году впервые продемонстрировали воздушный шар. В 1942-м началось главное морское сражение Второй мировой — за атолл Мидуэй, а в 1989-м произошел кровавый разгон протеста на площади Тяньаньмэнь в Китае.

Праздники и памятные даты 4 июня

4 июня в Украине — День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также отмечают профессиональные праздники: День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

4 июня – День независимости США. Праздник был установлен именно в этот день, потому что, как считается, 4 июня была подписана Декларация независимости США от Соединенного Королевства Великобритании. Историки периодически оспаривают дату этого события. Однако традиция в США неизменна.

Под эгидой ООН проходят: Международный день детей — жертв агрессии и Международный день борьбы с кариесом.

4 июня в истории

4 июня 1783 года братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьен Монгольфье впервые продемонстрировали свой воздушный шар.

Это произошло на площади во французском городе Аннон. Первый воздушный шар, который смог взлететь, имел диаметр 11 метров и был сделан из грубого льняного полотна и бумаги. Наполняли его горячим воздухом. Шару удалось подняться на высоту 1830 м и пролететь 1,6 км. В последствии он упал на землю. Уже второй полет после усовершенствования шара состоялся 19 октября 1783 года – с пассажирами: бараном, петухом и уткой. А после очередных доработок 21 ноября в воздух впервые поднялся экипаж из двух мужчин – они пролетели над Парижем, совершив первый в истории полет человека на летательном аппарате.

4 июня 1942 года началось сражение между Японией и США за атолл Мидуэй на Тихом океане. Оно стало самой масштабной морской битвой времен Второй мировой – и к тому же решившей дальнейшую судьбу «Тихоокеанской» части войны.

Сам атолл Мидуэй расположен к северо-западу от Гавайских островов. К битве за него японская армия подходила на подъеме после предыдущих успехов в боевых действиях против США. Однако на этапе планирования дальнейшей кампании между Императорской Армией и Императорским военно-морским флотом возникли стратегические разногласия. Адмирал Исороку Ямамото намекнул, что уйдет в отставку, если не согласуют его план. И так победил в бюрократической борьбе. Целью японцев было уничтожение американских авианосцев. Они решили напрямую не атаковать снова Перл-Харбор – основную американскую базу на Гавайях, чтобы не столкнуться с наземными войсками. Вместо этого адмирал избрал атолл Мидуэй. Он правильно рассчитал, что американцы будут защищать его как аванпост Перл-Харбора. Кроме того, на Мидуэе располагалась взлетная полоса для американских самолетов, которую использовали для бомбардировки острова Уэйк. План казался неплохим, однако, как часто бывает, адмирала подвела разведка. Он не реально оценил силы противника, имеющиеся в регионе. Начнем с того, что разведчики «не заметили» несколько американских авианосцев, считая, что их в наличии только два. Адмирал разместил свои силы так, чтобы американцам трудно было обнаружить их количество перед началом битвы. Но при этом японские корабли оказались далеко друг от друга и не могли прийти вовремя на помощь.

Кроме того, в преддверии сражения американские и британские криптоаналитики сломали японский шифр JN-25. И благодаря этому знали и состав японского флота, и даже ориентировочную дату нападения – 4 или 5 июня. Ознакомившись без ведома Ямамото с его планами, американское командование поняло, что противовоздушная защита авианосцев противника будет ограничена. Американцы нанесли первый удар.

Они совершили бомбардировку японских транспортников. Тогда японцы подняли в воздух авиацию. 108 самолетов бомбили Мидуэй и существенно повредили постройки американской базы, также от налета существенно пострадали американские истребители, поднявшие навстречу японцам. На базу Мидуэй вернулось всего 10 самолетов из 25. Однако, как выяснилось, основная авиагруппа США взлетела раньше и нацелилась не на самолеты противника, а на авианосцы. Эту первую атаку японцы отбили, уничтожив все атакующие самолеты, за исключением одного. Пока японцы готовили свои самолеты к повторному вылету, авианосцы атаковала вторая волна американской авиации – истребители, бомбардировщики и торпедоносцы. На трех из четырех авианосцев японского флота начались масштабные пожары. В конце концов, их все затопили. Ответный удар нанес лишь один японский корабль – «Хирю». Поднявшиеся с него бомбардировщики повредили два американских авианосца, но не потопили.

Все оставшиеся японские самолеты сели на «Хирю» и готовились к следующей атаке. Однако провести ее не успели. Американские бомбардировщики атаковали корабль, он запылал – на следующий день его тоже пришлось затопить. Ночью американцы отошли к востоку, не желая продолжать битву, ведь не знали точно, сколько кораблей Императорского флота еще поблизости. При попытке догнать врага два японских тяжелых крейсера «Микума» и «Могами» заметили подлодку, начали маневры уклонения и столкнулись. Самолеты США их «добили»: «Микуму» потопили, «Могами» получил тяжелые повреждения. Лишь 7 июня японский флот таки добился хоть какого-то успеха, торпедировав уже не управляемый американский авианосец «Йорктаун». Большинство команды к тому времени покинуло корабль. Вместе с ним на дно пошел эсминец «Гаман», который снабжал «Йорктаун» электричеством. Результатом битвы, которая планировалась японцами как победоносная, стало потопление четырех тяжелых авианосцев (всего в японском флоте их было шесть), а также уничтожение 228 самолетов с опытными экипажами. В общей сложности погибли около 1500 воинов Императорской армии и флота. Американцы потеряли 1 тяжелый авианосец, 1 эсминец, 150 самолетов, 307 военнослужащих. После этого сражения Япония к концу войны потеряла инициативу и вынуждена была только обороняться.

4 июня 1989 года произошло кровавое подавление силами армии Китая длительной массовой акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Против людей применили танки и стрелковое оружие.

Протест, раздавленный танками, на тот момент длился больше месяца. Он начался как студенческая акция неповиновения еще 15 апреля 1989 года. Причин, по которым китайцы решили протестовать, был ряд. В первую очередь — несогласие с проведением политических и экономических реформ Дэн Сяопина (причем претензии разнились от того, что реформы «недостаточно далеко зашли» до наоборот – протеста против перехода страны к капиталистическим принципам). «Последней каплей», спровоцировавшей протесты, стала смерть бывшего генерального секретаря КПК Ху Яобана. Он был противником «маоистских перегибов» и призывал к «быстрым реформам». В отставку Генсека отправили еще за два года до этого. При этом его принудили к публичному «раскаянию». 15 апреля 1989 года Яобан внезапно скончался от сердечного приступа. Люди начали собираться на площади – и почтить его память, и высказать свои требования.

Постепенно в основном студенческое собрание стало превращаться во всенародный протест. На площади постоянно проходили митинги, акции протеста, объявлялись забастовки и голодовки. Попытки властей разогнать людей только провоцировали поддержку Тяньаньменя. В начале мая на площади установили палаточный городок, где постоянно проходили выступления несогласных. Попытки властей вести переговоры с протестующими были не результативны. Поэтому руководство КНР решило прибегнуть к принуждению. С 19 мая в Пекине запретили все демонстрации, с 20 мая – объявили военное положение. Студентов на площади Тяньаньмэнь провозгласили «антиправительственными мятежниками». С этих дат к делу борьбы с протестами подключили военных. Однако сначала они действовали осторожно – просто пытаясь подогнать технику поближе к эпицентру событий. В конце мая власти Китая приняли принципиальное решение – разогнать протестующих силой. Утром 3 июня невооруженные части армии пытались войти на площадь, но были отброшены. Тогда поздно вечером в Пекин подтянулись подразделения на танках. Протестующие сопротивлялись – в том числе, с применением оружия, пытались поджигать танки. Однако понятно, что силы были совсем не равны. Разведка блока НАТО впоследствии сообщала, что в этом противостоянии армии и народа погибли около 6000 гражданских и 1000 солдат. Советский блок оценил количество жертв десять тысяч. В КНР же официально сообщили лишь о 200 погибших и около 7000 раненых. 9 июня Дэн Сяопин по телевидению объявил, что «антиправительственный мятеж» подавлен и выразил благодарность войскам.

Церковный праздник 4 июня

4 июня христиане чтят память мученика Василиска. Он был племянником святого мученика Феодора Тирона и пострадал с его братьями Евтропием и Клеоником во время гонений на христиан императора Максимиана Галерия. Святые мученики Клеоник и Евтропий были распяты на крестах, а мученика Василиска кинули в тюрьму. Святой Василиск попросил часовых отпустить его в родной поселок попрощаться с родными. Его отпустили, потому что уважали за добропорядочность и чудеса, которые он творил. Дома он сообщил родным, что они видятся в последний раз и убеждал их твердо стоять за веру. Когда же правитель Агриппа узнал, что святого Василиска отпустили к родным, разозлился. Он жестоко наказал тюремщиков и послал за мучеником отряд воинов во главе с жестоким магистрианом. Тот надел на Василиска тяжелые путы, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями. Так Василиск шел часть дороги. По пути караул остановился отдохнуть, а мученика привязали к дереву под раскаленным солнцем. Он молился и вдруг услышал голос: «Не бойся, Я с тобой». Земля дрогнула, и из скалы забил источник. Магистриан и воины, испуганные землетрясением, выбежали из дома. Пораженные чудом, они освободили мученика от пут. Когда, наконец, он предстал перед Агриппой, тот приказал Василиску принести жертву языческим богам. Мученик отказался. Когда же его повели в капище, на здание и идолов в нем сошел огонь — и все уничтожил. Тогда Агриппа в бессильной ярости отдал приказ отсечь святому Василиску голову, а тело бросить в реку. Это случилось в 308 году.

Народные приметы

Если утром роса, то год будет урожайным.

Пение соловья – к солнечной погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать 4 июня

Нельзя начинать новую работу.

Нельзя работать в огороде и поле.

Нельзя стричь волосы.