Сегодня 25 июня: какой праздник и день в истории

25 июня в Украине – День таможенника. В этот день в 1967-м состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. В 1950-м началась Корейская война. В 1939-м во Львове последний раз провели собрание Научного общества им. Шевченко. В 1783-м в этот день «отец» современной химии Антуан Лавуазье сообщил, что вода – это сочетание водорода и кислорода.

Праздники и памятные даты 25 июня

25 июня в Украине – День таможенника.

В мире – Международный день моряка.

Также сегодня: Всемирный день Beatles, День цветного ТВ, Всемирный день витилиго, Международный день сомоподобных.

25 июня в истории

25 июня 1783 года «отец» современной химии французский ученый Антуан Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это сочетание водорода и кислорода. Подробнее.

25 июня 1939 года во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. Подробнее.

25 июня 1950 года началась Корейская война. В Южной Корее ее так и называют «Инцидент 25 июня» (ранее — «Мятеж 25 июня»). В КНДР название коммунистически пафосное – Отечественная освободительная война. Подробнее.

25 июня 1967 года состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Это была программа «Наш мир» («Our World»).

«Спутниковое вещание было детищем Би-Би-Си, но официально его запустил Европейский вещательный союз, и оно стало действительно международным проектом. Сначала он назывался «Вокруг света за восемьдесят минут», но вскоре продолжительность расширилась до 120 минут. «Наш мир» начался с обзора новорожденных детей со всего мира, подчеркивая их сходство, – напоминает историю Би-Би-Си. – Амбициозное прямое глобальное соединение стало демонстрацией потенциала спутниковой связи. В нем приняли участие представители 18 стран, а кульминацией стало первое исполнение песни «All You Need Is Love» группы «The Beatles». В Великобритании его просмотрели 23 миллиона человек, в то время как во всем мире его транслировали 170 миллионов телевизоров в 24 странах».

В эфире транслировали танцы из Мексики и Франции, США демонстрировали космические ракеты. Однако мировое единение полностью не удалось: Советский Союз и Польша вышли из трансляции в знак протеста против Шестидневной войны (на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами). Несмотря на это, программа имела успех, а глобальное мировое телевидение получило толчок для дальнейшего развития. В память о тех событиях сейчас 25 июня отмечают День цветного ТВ и Всемирный день Beatles.

25 июня 1992 года в Киеве начался двухдневный Всеукраинский православный собор. Подробнее.

Церковный праздник 25 июня

25 июня чтят память преподобномученицы Февронии, девы. Подробнее.

Народные приметы

Если 25 июня в садах появилось много белок, год будет дождливым.

Если ласточки низко летают – к дождливой погоде.

Гроза в этот день – к хорошему урожаю яровых культур, а радуга – к урожаю ягод.

Если вечером 25 июня туман, то погода в ближайшие дни улучшится.

Что нельзя делать 25 июня

Нельзя работать в поле и огороде во второй половине дня.

Нельзя рано ложиться спать.

Не стоит разрешать ребенку спать на чужой подушке.

Нельзя покупать крупный скот.