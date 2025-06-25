Сегодня 25 июня: какой праздник и день в истории
25 июня в Украине – День таможенника. В этот день в 1967-м состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. В 1950-м началась Корейская война. В 1939-м во Львове последний раз провели собрание Научного общества им. Шевченко. В 1783-м в этот день «отец» современной химии Антуан Лавуазье сообщил, что вода – это сочетание водорода и кислорода.
Праздники и памятные даты 25 июня
25 июня в Украине – День таможенника.
В мире – Международный день моряка.
Также сегодня: Всемирный день Beatles, День цветного ТВ, Всемирный день витилиго, Международный день сомоподобных.
25 июня в истории
25 июня 1783 года «отец» современной химии французский ученый Антуан Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это сочетание водорода и кислорода. Подробнее.
25 июня 1939 года во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. Подробнее.
25 июня 1950 года началась Корейская война. В Южной Корее ее так и называют «Инцидент 25 июня» (ранее — «Мятеж 25 июня»). В КНДР название коммунистически пафосное – Отечественная освободительная война. Подробнее.
25 июня 1967 года состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе. Это была программа «Наш мир» («Our World»).
«Спутниковое вещание было детищем Би-Би-Си, но официально его запустил Европейский вещательный союз, и оно стало действительно международным проектом. Сначала он назывался «Вокруг света за восемьдесят минут», но вскоре продолжительность расширилась до 120 минут. «Наш мир» начался с обзора новорожденных детей со всего мира, подчеркивая их сходство, – напоминает историю Би-Би-Си. – Амбициозное прямое глобальное соединение стало демонстрацией потенциала спутниковой связи. В нем приняли участие представители 18 стран, а кульминацией стало первое исполнение песни «All You Need Is Love» группы «The Beatles». В Великобритании его просмотрели 23 миллиона человек, в то время как во всем мире его транслировали 170 миллионов телевизоров в 24 странах».
В эфире транслировали танцы из Мексики и Франции, США демонстрировали космические ракеты. Однако мировое единение полностью не удалось: Советский Союз и Польша вышли из трансляции в знак протеста против Шестидневной войны (на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами). Несмотря на это, программа имела успех, а глобальное мировое телевидение получило толчок для дальнейшего развития. В память о тех событиях сейчас 25 июня отмечают День цветного ТВ и Всемирный день Beatles.
25 июня 1992 года в Киеве начался двухдневный Всеукраинский православный собор. Подробнее.
Церковный праздник 25 июня
25 июня чтят память преподобномученицы Февронии, девы. Подробнее.
Народные приметы
Если 25 июня в садах появилось много белок, год будет дождливым.
Если ласточки низко летают – к дождливой погоде.
Гроза в этот день – к хорошему урожаю яровых культур, а радуга – к урожаю ягод.
Если вечером 25 июня туман, то погода в ближайшие дни улучшится.
Что нельзя делать 25 июня
Нельзя работать в поле и огороде во второй половине дня.
Нельзя рано ложиться спать.
Не стоит разрешать ребенку спать на чужой подушке.
Нельзя покупать крупный скот.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 25 июня: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 июня в Украине – День таможенника. В этот день в 1967-м состоялся первый показ телепередачи в прямом эфире во всемирном масштабе".