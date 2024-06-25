Сегодня 25 июня: какой праздник и день в истории

25 июня в Украине — День таможенной службы. В 1783-м в этот день «отец» современной химии Антуан Лавуазье сообщил, что вода – это сочетание водорода и кислорода. В 1939-м во Львове последний раз провело собрание Научное общество им. Шевченко. В 1950-м началась Корейская война. А в 1992-м в Киеве стартовал двухдневный Всеукраинский православный собор.

Праздники и памятные даты 25 июня

25 июня в Украине – День таможенной службы.

В мире – Всемирный день Витилиго.

Также отмечают: День моряка, Международный день сомовидных, День цветного телевидения.

25 июня в истории

25 июня 1783 года «отец» современной химии французский ученый Антуан Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода – это сочетание водорода и кислорода. Подробнее.

25 июня 1939 года во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. К этому моменту оно просуществовало более 60 лет, начав свою историю как литературное, а затем превратившись в центр науки. Расцвета общество достигло во времена председательства в нем Михаила Грушевского (1897—1916). В 1940-м советские власти разгромили общество. Музеи и коллекции разделили между другими учреждениями, многих ученых репрессировали. В дальнейшем в 1947 году организацию возобновили – но уже за пределами Украины – в Западной Европе и США. В Украину общество вернулось в 1989 году.

25 июня 1950 года началась Корейская война. В Южной Корее ее так и называют «Инцидент 25 июня» (ранее — «Мятеж 25 июня»). В КНДР название коммунистически пафосное – Отечественная освободительная война. Подробнее.

25 июня 1992 года в Киеве начался двухдневный Всеукраинский православный собор. Во время него провозгласили объединение Украинской православной церкви и Украинской автокефальной православной церкви – так создали Украинскую православную церковь (Киевского патриархата). Предстоятелем УПЦ КП избрали патриарха Мстислава, а его заместителем стал митрополит Филарет.

Церковный праздник 25 июня

25 июня чтят память преподобномученицы Февронии, девы. Она пострадала во время гонений императора Диоклетиана. Девушку воспитывали в монастыре в городе Сиваполе (Ассирия). Диоклетиан отправил в Ассирию для истребления христиан отряд воинов во главе с Лисимахом. Он был склонен к христианам, ведь его была христианкой. Отряд воинов пришел в женский монастырь. Когда они приближались, все монахини убежали. Но игуменья Вриенна, ее помощница Фомаида и Феврония остались. Лисимах предложил инокиням уйти, но они решили не покидать монастырь. Тогда воин попросил своего побратима Прима укрыть где-нибудь монахинь. Но об этом узнал дядя Лисимаха и его начальник Селин. Святую Февронию схватили и привели к Селину. Тот требовал, чтобы она отреклась от веры в Христа. Но она отказывалась. Мученицу долго избивали, а потом повесили на дереве и разожгли под ней огонь. Святая Феврония молчала. От слабости она не могла сказать ни слова. В ярости Селин отдал приказ вырвать ей язык, выбить зубы, отрезать грудь и, наконец, отсечь обе руки и ноги. Люди не выносили этого зрелища и уходили, проклиная Диоклетиана и его богов. Наконец Февронии отрубили голову. Уходя с места казни, Лисимах плакал. Он закрылся в своем жилье. А Селин собирался обедать, но не мог есть и ходил по покоям своего дворца. Вдруг, посмотрев вверх, он потерял дар речи, а потом упал и, ударившись о мраморную колонну, разбил себе голову и тут же умер. Когда Лисимах узнал о случившемся, то сказал: «Великий Бог христианский, Он достоин почитания, потому что отомстил за невинную кровь!» Он приготовил ковчег, сложил в него рассеченное тело мученицы и отнес в монастырь.

Народные приметы

Если 25 июня в садах появилось много белок, год будет дождливым.

Если ласточки низко летают – к дождливой погоде.

Гроза в этот день – к хорошему урожаю яровых культур, а радуга – к урожаю ягод.

Если вечером 25 июня туман, то погода в ближайшие дни улучшится.

Что нельзя делать 25 июня

Нельзя работать в поле и огороде во второй половине дня.

Нельзя рано ложиться спать.

Не стоит разрешать ребенку спать на чужой подушке.

Нельзя покупать крупный скот.