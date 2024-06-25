Сьогодні 25 червня: яке свято та день в історії

25 червня в Україні – День митної служби. У 1783-му в цей день “батько” сучасної хімії Антуан Лавуазьє повідомив, що вода – це поєднання водню та кисню. У 1939-му у Львові востаннє провели збори Наукового товариства ім. Шевченка. У 1950-му почалася Корейська війна. А у 1992-му в Києві стартував дводенний Всеукраїнський православний собор.

Свята та пам’ятні дати 25 червня

25 червня в Україні – День митної служби.

У світі – Всесвітній день Вітиліго.

Також відзначають: День моряка, Міжнародний день сомовидних, День кольорового телебачення.

25 червня в історії

25 червня 1783 року “батько” сучасної хімії французький вчений Антуан Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це поєднання водню та кисню. Детальніше.

25 червня 1939 року у Львові відбулися останні збори Наукового товариства імені Шевченка. До цього моменту воно проіснувало понад 60 років, розпочавши свою історію як літературне, а згодом перетворившись на центр вчених. Розквіту товариство досягло за головування у ньому Михайла Грушевського (1897—1916). У 1940 році радянська влада розгромила товариство. Музеї та колекції розділили між іншими установами, багатьох вчених репресували. Надалі у 1947 році організацію відновили – але вже за межами України – у Західній Європі та США. В Україну товариство повернулося 1989 року.

25 червня 1950 року розпочалася Корейська війна. У Південній Кореї її так і називають “Інцидент 25 червня” (раніше – “Заколот 25 червня”). У КНДР назва комуністично пафосна – Вітчизняна визвольна війна. Детальніше.

25 червня 1992 року у Києві розпочався дводенний Всеукраїнський православний собор. Під час нього проголосили об’єднання Української православної церкви та Української автокефальної православної церкви – так утворили Українську православну церкву (Київського патріархату). Предстоятелем УПЦ КП обрали патріарха Мстислава, а його заступником став митрополит Філарет.

Церковне свято 25 червня

25 червня вшановують пам’ять преподобномучениці Февронії, діви. Вона постраждала під час гонінь Діоклетіана. Дівчину виховували в монастирі у місті Сиваполі. Діоклетіан відрядив до Ассирії для винищення християн загін воїнів на чолі з Лісімахом. Той був схильним до християн, адже його мати жила та померла християнкою. Загін воїнів прийшов до жіночого монастиря. Коли вони наближалися, всі черниці втекли. Але ігуменя Врієнна, її помічниця Фомаїда та Февронія залишилися. Лісімах запропонував інокиням піти, але вони вирішили не полишати монастир. Тоді воїн попросив свого побратима Пріма укрити десь черниць. Але про це дізнався дядько Лісімах та його начальник Селін. Святу Февронію схопили та привели до Селіна. Той вимагав, щоб вона зреклася віри в Христа. Але вона відмовлялася та молилася. Мученицю довго били, а потім повісили на дереві та розпалили під нею вогонь. Свята Февронія мовчала. Від слабкості вона не могла говорити жодного слова. В люті Селін наказав вирвати їй язик, вибити зуби, відрізати груди та, нарешті, відсікти обидві руки та ноги. Люди не виносили жахливого видовища і йшли з місця муки, проклинаючи Діоклетіана та його богів. Нарешті Февронії відітнули голову. Ідучи з місця страти, Лісімах плакав і зачинився у своєму приміщенні. Селін збирався обідати, але не міг їсти та ходив по покоях свого палацу. Раптом, подивившись угору, він раптом втратив язик, замикав подібно до вола, впав і, вдарившись об мармурову колону, розбив собі голову і тут же помер. Коли Лісімах дізнався про те, що сталося, то сказав: “Великий Бог християнський, Він гідний шанування, тому що помстився за неповинну кров!” Він приготував ковчег, вклав у нього розсічене тіло мучениці та відніс до монастиря.

Народні прикмети

Якщо 25 червня в садах з’явилося багато білок, то рік буде дощовим.

Якщо ластівки низько літають – до дощової погоди.

Гроза в цей день – до хорошого врожаю ярих культур, а веселка – до врожаю ягід.

Якщо ввечері 25 червня туман, то погода найближчими днями поліпшиться.

Що не можна робити 25 червня

Не можна працювати в полі та на городі в другій половині дня.

Не можна рано лягати спати.

Не варто дозволяти дитині спати на чужій подушці.

Не можна купувати велику худобу.