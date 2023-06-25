Сегодня 25 июня: какой праздник и день в истории

25 июня 1950 года началась Корейская война. В 1939-м во Львове последний раз провело собрание Научное общество им. Шевченко. А в 1783 «отец» современной химии Антуан Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода.

Праздники и памятные даты 25 июня

25 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают. Ранее в последнее воскресенье июня в Украине (еще по советской традиции) отмечали День молодежи. Однако в прошлом году его перенесли на 12 августа.

Под эгидой ООН проходят День моряка и День цветного ТВ.

В мире – Всемирный день Витилиго.

25 июня в истории

25 июня 1783 года «отец» современной химии французский ученый Антуан Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что вода — это соединение водорода и кислорода.

К этому моменту Лавуазье не один год исследовал реакции горения. Исходным пунктом его исследований было то, что вес тел во время горения увеличивается. Он пришел к выводу, что это происходит, потому что горящее вещество соединяется с частью воздуха. Так он вывел свое видение процесса окисления. А позже продемонстрировал академикам, как в процессе горения водорода в кислороде образуется вода. Этот эксперимент он провел вместе с физиком и математиком Пьером Симоном Лапласом – прямо на заседании Академии наук 24 июня 1783 года. Жизнь гениального химика, к сожалению, оборвалась рано – его гильотинировали во времена Французской революции.

25 июня 1939 года во Львове состоялось последнее собрание Научного общества имени Шевченко. К этому моменту оно просуществовало более 60 лет, начав свою историю как литературное, а впоследствии превратившись в центр ученых. Расцвета общество достигло при председательстве в нем Михаила Грушевского (1897—1916). В 1940 году советские власти разгромили общество. Музеи и коллекции разделили между другими учреждениями, многих ученых репрессировали. В дальнейшем в 1947 году общество восстановили – но уже за пределами Украины – в Западной Европе и США. В Украину организация вернулась в 1989 году.

25 июня 1950 года началась Корейская война. В Южной Корее ее так и называют «Инцидент 25 июня» (ранее – «Мятеж 25 июня»). В КНДР название коммунистически пафосное – Отечественная освободительная война.

История, приведшая к столкновению двух Корей, традиционно не обошлась без противостояния коммунистического и демократического мировоззрения. До Второй мировой войны и на протяжении нее (с 1910 по 1945 год) Корейский полуостров был в составе Японской Империи. Во время войны советские войска вошли на север полуострова, а американские – на юг. После капитуляции Японии США и СССР разделили полуостров на две части по 38-й параллели. Их страны оставили временно под своим контролем. В результате в Южной Корее под руководством США сформировали демократическое временное правительство (в начале его возглавил президент Ли Сын Ман). А в Северной – начали «строить коммунизм» под руководством СССР и во главе с бывшим майором Красной Армии Ким Ир Сеном.

Правительства обеих частей Кореи не скрывали, что в их намерениях – объединение государства. Однако, конечно, каждый видел его со своим режимом. Некоторое время в регионе сохранялся status quo – ведь ни США, ни СССР не хотели новой войны. Однако ее очень хотел китайский лидер Мао Цзэдун — чтобы отодвинуть находящийся под влиянием США регион от границ КНР. В процессе переговоров с главным китайским коммунистом Сталин дал согласие на проведение наступательной операции. Она началась утром 25 июня в 4 часа. Войска Корейской Народной Армии перешли государственную границу с южным соседом. Войска США оказали поддержку Южной Корее, обеспечив ее армию всем необходимым.

В ходе войны в нее втянулись с одной стороны войска ООН (в основном – американские), Китая и СССР (хотя Советский Союз ограничивался отдаленной поддержкой с воздуха, не пересекая корейских границ). Силы были примерно равны, периодически одна из сторон рассматривала возможность использования ядерного оружия. Но до этого не дошло. К июню 1951 года война зашла в тупик. Ни одна из сторон не могла захватить всю территорию полуострова. Так что в июле начались переговоры, хотя боевые действия продолжались. Так война длилась вплоть до 1953 года, когда в ООН приняли предложение Индии о прекращении огня. Договор заключили 27 июля 1953 года. Линию фронта зафиксировали там же, где изначально проходил раздел двух Корей – по 38-й параллели. Вокруг нее установили демилитаризованную зону. Эту территорию до сих пор охраняют американо-корейские войска с юга и войска КНДР с севера. Мирный договор между двумя корейскими республиками не подписан.

25 июня 1992 года в Киеве начался двухдневный Всеукраинский православный собор. Во время него провозгласили объединение Украинской православной церкви и Украинской автокефальной православной церкви — так создали Украинскую православную церковь (Киевского патриархата). Предстоятелем УПЦ КП избрали патриарха Мстислава, а его заместителем стал митрополит Филарет.

Церковный праздник 25 июня

25 июня христиане чтят память преподобного Онуфрия Великого. Он был сыном персидского царя. Родился около 320 года. У царя долго не было детей, и он молился, чтобы Бог даровал ему сына. Однако еще до рождения Онуфрия к его отцу пришел демон под видом путешественника, оговаривал его жену и сказал: «Прикажи бросить рожденного твоей женой младенца в огонь, и, если я говорю ложь, то Бог сохранит его неповрежденным». Царь, поверив этому, бросил новорожденного ребенка в огонь. Но произошло чудо – ребенок остался невредимым. А к отцу явился ангел и приказал ему крестить сына, назвать Онуфрием и отвести его, куда укажет Бог. Так, следуя знакам, отец принес ребенка в монастырь, возле города Гермополя. Местный игумен взял царевича на воспитание. Царь постоянно навещал сына в монастыре. Во время его пребывания в монастыре происходили многочисленные чудеса. А уже в 10 лет Онуфрий ушел в пустыню, нашел отшельника и остался у него – учиться. 60 лет он прожил потом в полном одиночестве. А в конце жизни в пустыню к нему пришел другой подвижник – святой Пафнутий. Пообщавшись с ним, на следующий день Онуфрий заявил, что Бог прислал Пафнутия, чтобы тот его похоронил. Онуфрий умер в этот день и повелел, чтобы Пафнутий поведал о его жизни всем христианам ради их спасения.

Народные приметы

Если роса выпала вечером, то лето будет жарким.

Если пошел дождь – придется косить сено.

Что нельзя делать 25 июня

Нельзя носить черное.

Не стоит рано ложиться спать, лучше не спать до полуночи, чтобы не проспать свои мечты.

Нельзя одалживать соль.

Нельзя рассказывать о своих снах.