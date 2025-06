Сьогодні 25 червня: яке свято та день в історії

25 червня в Україні – День митника. У цей день 1967 року відбувся перший показ телепередачі у прямому етері у всесвітньому масштабі. У 1950-му почалася Корейська війна. У 1939-му у Львові востаннє провели збори Наукового товариства ім. Шевченка. У 1783-му в цей день “батько” сучасної хімії Антуан Лавуазьє повідомив, що вода – це поєднання водню та кисню.

Свята та пам’ятні дати 25 червня

25 червня в Україні – День митника.

У світі – Міжнародний день моряка.

Також сьогодні: Всесвітній день Beatles, День кольорового ТБ, Всесвітній день вітиліго, Міжнародний день сомоподібних.

25 червня в історії

25 червня 1783 року “батько” сучасної хімії французький вчений Антуан Лавуазьє повідомив на засіданні Паризької академії наук, що вода – це поєднання водню та кисню. Докладніше.

25 червня 1939 року у Львові відбулися останні збори Наукового товариства імені Шевченка. Докладніше.

25 червня 1950 року розпочалася Корейська війна. У Південній Кореї її так і називають “Інцидент 25 червня” (раніше – “Заколот 25 червня”). У КНДР назва комуністично пафосна – Вітчизняна визвольна війна. Докладніше.

25 червня 1967 року відбувся перший показ телепередачі у прямому етері у всесвітньому масштабі. Це була програма “Наш світ” (“Our World”).

“Супутникове мовлення було дітищем Бі-Бі-Сі, але офіційно його запустив Європейський мовний союз, і воно стало справді міжнародним проєктом. Спочатку він мав назву “Навколо світу за вісімдесят хвилин”, але незабаром тривалість розширилася до 120 хвилин. “Наш світ” розпочався з огляду новонароджених дітей з усього світу, підкреслюючи їхню схожість, – нагадує історію Бі-Бі-Сі. – Амбітне пряме глобальне з’єднання стало демонстрацією потенціалу супутникового зв’язку. У ньому взяли участь представники 18 країн, а кульмінацією стало перше виконання пісні “All You Need Is Love” гурту “The Beatles”. У Великій Британії його переглянули 23 мільйони людей, тоді як у всьому світі його транслювали 170 мільйонів телевізорів у 24 країнах”.

В етері транслювали танці з Мексики та Франції, США демонстрували космічні ракети. Однак світове єднання повністю не вдалося: Радянський Союз та Польща вийшли з трансляції на знак протесту проти Шестиденної війни (на Близькому Сході між Ізраїлем та арабськими країнами). Попри це, програма мала успіх, а глобальне світове телебачення отримало поштовх для подальшого розвитку. На згадку про ті події зараз 25 червня відзначають День кольорового ТБ та Всесвітній день Beatles.

25 червня 1992 року у Києві розпочався дводенний Всеукраїнський православний собор. Докладніше.

Церковне свято 25 червня

25 червня вшановують пам’ять преподобномучениці Февронії, діви. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 25 червня в садах з’явилося багато білок, то рік буде дощовим.

Якщо ластівки низько літають – до дощової погоди.

Гроза в цей день – до хорошого врожаю ярих культур, а веселка – до врожаю ягід.

Якщо ввечері 25 червня туман, то погода найближчими днями поліпшиться.

Що не можна робити 25 червня

Не можна працювати в полі та на городі в другій половині дня.

Не можна рано лягати спати.

Не варто дозволяти дитині спати на чужій подушці.

Не можна купувати велику худобу.