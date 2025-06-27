Сегодня 27 июня: какой праздник и день в истории

27 июня в мире – День микро-, малых и средних предприятий и Всемирный день рыболовства. В 1663 году началась казацкая «Черная рада», на которой избрали гетманом Ивана Брюховецкого. В 1871-м официальной валютой Японии стала иена. В 1964-м в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко. В 1967-м в Лондоне заработал первый банкомат. В 1996-м началось самое длинное в истории заседание Верховной Рады Украины. В 2017-м в Киеве погиб украинский разведчик Максим Шаповал – его автомобиль взорвали. В 2022-м армия РФ ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге.

Праздники и памятные даты 27 июня

27 июня в мире – День микро-, малых и средних предприятий и Всемирный день рыболовства.

Также сегодня: Всемирный день работников промышленности, Международный день розового вина, Всемирный день микробиома, День солнцезащитных очков, День рождения банкомата.

27 июня в истории

27 июня 1663 года началась двухдневная казацкая «Черная рада» в Нежине. На ней выбирали гетмана Левобережной Украины. Подготовка к этим выборам проходила в жесткой политической борьбе. А они сами — под давлением Москвы. Подробнее.

27 июня 1871 года официальной денежной единицей в Японии стала иена. В этот день соответствующее постановление приняло правительство Японской империи. Подробнее.

27 июня 1964 года в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко. Подробнее.

27 июня 1967 года в Лондоне заработал первый в мире банкомат. Он принадлежал банку «Barclays». На тот момент уже существовали автоматы, «взаимодействовавшие с наличными». Но первая такая техника не выдавала деньги, а наоборот принимала их, чтобы положить на счет. Первый такой депозитный автомат (далее известный как «Bankograph») создали в 1960 году в США, а запатентовали в 1963-м. Экспериментальный образец установили в 1961 году в Нью-Йорке. Он принимал монеты, банкноты и чеки. Известно, что похожая на банкомат техника работала в Японии еще в 1966 году. Однако именно лондонскую банковскую автоматику принято считать первой в мире. Создала банкомат команда инженеров во главе с Джоном Шеперд-Барроном.

«Меня озарило, что должен быть способ получить собственные деньги где-нибудь в мире или в Великобритании. Мне пришла в голову идея диспенсера для шоколадных батончиков, но заменить шоколад наличными», — рассказывал впоследствии изобретатель о своей идее.

Привычные нам пластиковые банковские карточки в то время еще не существовали, так что автомат выдавал деньги в обмен на именные бумажные чеки, которые до этого необходимо было получить в банке. Для защиты от подделки для начала эти бумаги обозначали углеродом-14 (или радиоуглеродом – радиоактивным изотопом углерода). Позже уже в первых моделях банкоматов появился PIN-код – четырехзначная комбинация цифр, которую мы используем по сей день.

27 июня 1996 года началось самое длинное в истории пленарное заседание Верховной Рады Украины. Оно длилось более 24 часов – депутаты утверждали Конституцию Украины. В историю этот эпизод вошел как «конституционная ночь».

27 июня 2017 года во время теракта в Киеве погиб полковник (посмертно – генерал-майор) ГУР Минобороны Максим Шаповал. Подробнее.

Церковный праздник 27 июня

27 июня чтят память преподобного Сампсона, странноприимца. Он вырос в знатной римской семье. Но после смерти родителей раздал все свое наследство, отпустил рабов и избрал подвижнический образ жизни. По божьей воле прибыл в Константинополь. Там поселился в небольшом доме и принялся принимать путешественников, больных, нищих и помогать им. Известен тем, что исцелил тяжело больного императора Юстиниана. Тот предлагал святому дары, но Сампсон отказался, попросив императора вместо этого построить больницу. Сампсон дожил до глубокой старости и умер мирно.

Народные приметы 27 июня

Если в этот день гроза, то лето будет ненастным.

Если пошел дождь, то остаток июня будет дождливым.

Если на улице много пчел и бабочек, погода будет сухой и ясной.

Что нельзя делать 27 июня

Если погода влажная, то нельзя работать на огороде.

Нельзя рвать полевые цветы.

Нельзя носить рваную и старую одежду.