Сегодня 27 июня: какой праздник и день в истории

27 июня 1663 года началась знаменитая казацкая «Черная рада», на которой под давлением Москвы избрали гетманом Ивана Брюховецкого. В 1996-м началось самое длинное в истории заседание Верховной Рады Украины. В 2017-м в Киеве погиб украинский разведчик Максим Шаповал – его автомобиль взорвали. В 2022 году армия РФ ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге.

Праздники и памятные даты 27 июня

27 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходит День микро-, малых и средних предприятий.

В мире – Всемирный день рыболовства и Всемирный день микробиома.

27 июня в истории

27 июня 1663 года началась двухдневная казацкая «Черная рада» в Нежине. На ней избирали гетмана Левобережной Украины. Подготовка к этим выборам проходила в жесткой политической борьбе. А они сами – под российским давлением.

«Черная рада» стала одним из показательных эпизодов периода истории Украины под названием Руина. После смерти Богдана Хмельницкого целостность Гетманщины начала разрушаться. Смена гетманов и политических курсов, метание между Московией и Речью Посполитой, подписание соглашений, противоречивших друг другу… Все это приводило к раздору, восстаниям и недовольству казаков и старшины. После поражений казаков во время похода на Волынь в 1660 году гетман Юрий Хмельницкий подписал очередной договор — Чудновский трактат с Речью Посполитой, по которой Гетманщина должна была стать частью Польского государства. Однако левобережная старшина категорически не поддержала это решение.

Движение против решения гетмана возглавил его же дядя Яким Сомко. Он и стал лидером левобережных казаков. На полковом старшинском совете его избрали полковником и «наказным гетманом». После этого он подтвердил верность московскому царю Алексею, чем довел до пика раскол левобережного и правобережного казачества. В дальнейшем он вел вооруженную борьбу с правобережными казаками, поддерживаемыми Речью Посполитой и крымским ханом. С 1660 года на Левобережье начали готовиться к избранию собственного гетмана. Конечно, главным претендентом считали именно Сомко. Но первая его попытка избраться провалилась во время казацкой рады 1661 — тогда часть казаков отказалась поддержать кого-либо, кроме нежинского полковника Василия Золотаренко. В конце концов, решили отложить выборы и отдать их «на усмотрение» московского царя. Это «усмотрение» стоило и Сомко, и Золотаренко не только власти, но и жизни.

У московитов, конечно, был свой план. Он предусматривал назначение гетманом абсолютно подконтрольного (как им казалось) человека. На эту роль определили Ивана Брюховецкого. Он не принадлежал к казацкой старшине, а был слугой Богдана Хмельницкого, а после смерти гетмана выполнял дипломатические поручения. Брюховецкого сделали «кошевым гетманом», после чего он съездил за инструкциями в Москву и нашел общий язык с местными московскими воеводами на Левобережной Украине. В таких политических обстоятельствах для выборов гетмана собрали так называемую «Черную раду» (так называли раду не только старшины, а при участии рядового казачества). Именно такой формат был московской идеей, ведь Брюховецкий, сам не принадлежавший к старшине, с помощью популизма легко получил поддержку именно рядовых.

Для поддержки «кандидата Москвы» в ход пошли и подкуп, и военная сила. Сомко и Золотаренко, увидев происходящее, объединились. Золотаренко «снял свою кандидатуру» в пользу конкурента. Но это уже не помогло. 27 июня – в день, когда собралась «Черная рада» – началась драка между «сомковцами» и сторонниками Брюховецкого. В ход пошло оружие, и тогда вмешались московские войска, забрасывая сторонников Сомко ручными гранатами. Казаки отступили. Выборы перенесли на 28 июня. И в этот день гетманом Левобережной Украины уже беспрепятственно избрали Брюховецкого. На этом история не окончилась. За избранием гетмана последовали погромы казацкой старшины, поддерживавшей Сомко. Самого Сомко и его союзника-соперника Золотаренко казнили 28 сентября 1663 года.

27 июня 1964 года в Вашингтоне торжественно открыли памятник Тарасу Шевченко.

Открывал монумент экс-президент США Дуайт Эйзенхауэр, подписавший при своем руководстве государством акт об установлении памятника. На мероприятия присутствовало около 100 тысяч человек.

27 июня 1996 года началось самое длинное в истории пленарное заседание Верховной Рады Украины. Оно длилось более 24 часов – депутаты утверждали Конституцию Украины. В историю этот эпизод вошел как «конституционная ночь».

27 июня 2017 года во время теракта в Киеве погиб полковник (посмертно — генерал-майор) ГУР Минобороны Максим Шаповал.

Его взорвали в машине, в которую заложили взрывчатку. При взрыве также пострадали двое прохожих. Шаповал был командиром 10-го отдельного отряда специального назначения и начальником специального резерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Был командиром группы спецназначения, которая в мае 2014 года освобождала Донецкий аэропорт и зашла в него первой. Также участвовал в планировании и проведении рейдов в тыл врага. В ходе них украинские разведчики документировали факты присутствия на территории Украины российских войск. После продолжительного расследования теракта в 2019 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак сообщил, что взрывчатку в авто Шаповала заложил житель Донецка, диверсант Олег Шутов – сотрудник так называемого центра спецопераций «МГБ ДНР». Организатором был начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ генерал-лейтенант Дмитрий Минаев (в то время он находился на Донбассе и руководил «МГБ ДНР»).

27 июня 2022 года российская армия ударила ракетой по торговому центру в Кременчуге.

Это произошло посреди дня, когда в центре находились покупатели. Здание претерпело значительные разрушения и загорелось. В результате этого теракта погибли более 20 человек.

Церковный праздник 27 июня

27 июня христиане чтят память пророка Елисея. Он жил в IX веке до н.э. Был учеником пророка Ильи. Совершал многочисленные чудеса: разделил воды Иордана, сделал пригодной для питья воду Иерихонского источника, в пустыне обеспечил водой войска Израильского и Иудейского царей, выступивших против моавитян и т.д. Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами. Умер пророк Елисей в глубокой старости в Самарии.

Народные приметы

Дождь в этот день обещает непогоду в течение следующих семи суток.

Солнечный день сулит сухую и ясную погоду в дальнейшем.

Лягушки прыгают на суше – к дождю.

Что нельзя делать 27 июня

Неудачный день для свадьбы и венчания.