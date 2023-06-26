Сегодня 26 июня: какой праздник и день в истории

26 июня отмечают День крымскотатарского флага. В этот день 1945-го страны-основательницы подписали Устав ООН. В 1953-м в СССР арестовали (по некоторым данным – сразу же и убили) Лаврентия Берию. В 1977-м дал последний концерт Элвис. А в 1996 году Президент Украины Кучма издал указ о проведении референдума по Конституции.

Праздники и памятные даты 26 июня

26 июня в Украине — День крымскотатарского флага. Это неофициальный праздник. Его отмечают по решению органов самоуправления крымскотатарского народа с 2010 года.

Под эгидой ООН проходят: Международный день в поддержку жертв пыток и Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

26 июня в истории

26 июня 1941 года состоялся прославленный советской пропагандой подвиг летчика Николая Гастелло.

В первые дни советско-немецкой войны Гастелло направил свой подбитый бомбардировщик ДБ-3Ф в скопление техники противника. Ни он, ни экипаж не катапультировались. Все четверо военных во время этого огненного тарана погибли. В дальнейшем Гастелло посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. А пропаганда превратила его в легенду. При этом известно, по меньшей мере, три случая подобных таранов, которые советские летчики совершили только в первый день войны, 22 июня. Но всех героев, которые в дальнейшем шли на подобное, в СССР стали называть именно «гастелловцами».

26 июня 1945 года представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций.

Конференция по созданию новой международной организации безопасности проходила с 25 апреля 1945 года. В ней задействовали представителей 50 правительств и ряда неправительственных организаций. Их главной задачей была разработка Устава. Он начал действовать после того, как его ратифицировали постоянные члены Совбеза ООН (Франция, Китай, Великобритания, США и СССР) – 24 октября 1945-го. Первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН состоялось в январе 1946 года, в нем в то время участвовала 51 страна.

26 июня 1953 года арестовали (а по некоторым данным – сразу и убили) одного из самых влиятельных руководителей в СССР тех времен – Лаврентия Берию.

После смерти Сталина в марте 1953 года Берия сконцентрировал в своих руках значительную власть. Он оставался главой НКВД, генеральным комиссаром государственной безопасности СССР и стал первым заместителем председателя Совмина СССР. Чтобы свергнуть Берию, его конкурент в борьбе за лидерство в постсталинском Союзе Никита Хрущев заручился поддержкой большинства членов ЦК КПСС и высокопоставленных военных. На 26 июня 1953 года он созвал заседание президиума ЦК КПСС. Во время него Хрущев обвинил Берию в ревизионизме, антисоциалистическом подходе. После чего по специальному сигналу в помещение вошла группа генералов во главе с маршалом Жуковым. Именно они арестовали Берию. Далее, по официальной версии, над ним провели закрытый суд и расстреляли в декабре 1953 года — за шпионаж и сговор с целью захвата власти. Однако существует иная версия, согласно которой Берию убил сразу в день ареста генерал Батицкий. Поскольку документы суда над Берией до сих пор не обнародованы, исследователи сомневаются в том, что они вообще были — как и сам суд.

26 июня 1977 года Элвис Пресли дал свой последний концерт – в Индианаполисе.

После этого вернулся в свое имение, где отдыхал перед новыми гастролями, которые должны были начаться 17 августа. Однако до гастролей он не дожил. Последний месяц жизни короля рок-н-ролла проходил на фоне депрессии из-за выхода книги его бывших телохранителей «Что случилось, Элвис?» В ней авторы рассказали фанатам Элвиса о его настоящей жизни — наркотиках, агрессивных выходках и т.д. Впрочем, считают, что смертельную дозу успокаивающего он все же принял ошибочно. В ночь перед смертью он живо обсуждал предстоящие гастроли и планы помолвки с любимой – Джинджер Олден. Утром 15 августа 1977 года Элвис принял успокоительное, потому что не мог уснуть. А через несколько часов, когда сон так и не пришел, – вторую дозу. Она и стала последней. Джинджер нашла тело Пресли на полу в ванной. Она вызвала скорую, его пытались реанимировать, но уже ничто не помогло. О смерти «короля» сообщили в тот же день – в 16:00. Причиной назвали сердечную недостаточность. Хотя вскрытие, которое провели позже, показало, что причиной остановки сердца стала чрезмерная доза различных наркотиков.

26 июня 1996 года Президент Украины Леонид Кучма издал указ «О проведении всеукраинского референдума по принятию новой Конституции Украины».

Это решение было вызвано длительным и безрезультатным «конституционным процессом». После конституционного кризиса 1995 года между Президентом и Верховной Радой действовал договор, согласно которому через год должна была быть утверждена новая Конституция. Рабочая группа наработала проект, и 12 марта 1996 он был рекомендован к рассмотрению ВР. В первом чтении Конституцию приняли 4 июня. Но при подготовке ко второму чтению внесли 6000 поправок.

26 июня СНБ Украины и Совет регионов при Президенте (конечно, с его подачи) выступили с осуждением любых проволочек в утверждении Основного Закона. Следом Кучма издал указ о проведении всеукраинского референдума 25 сентября 1996 года о принятии Конституции. При этом на референдум он решил вынести первую версию Конституции в мартовской редакции рабочей группы. Эта версия документа содержала гораздо большие полномочия для Президента. Поэтому Верховная Рада должна была резко активизироваться, чтобы помешать вынесению именно этого варианта на народное обсуждение. На следующий день, 27 июня, народные депутаты утвердили «Процедуру продолжения рассмотрения проекта Конституции Украины во втором чтении». Следствием этого стала знаменитая «конституционная ночь». Депутаты работали в течение 24 часов и в 9:18 28 июня приняли новую Конституцию («за» проголосовали 315 нардепов). После этого Кучма отменил свой указ о проведении всеукраинского референдума.

Церковный праздник 26 июня

26 июня христиане чтят память мученицы Акилины. Она пострадала при гонениях императора Диоклетиана. Родители девушки были христианами и воспитали ее соответственно. Когда Акилине было всего 12 лет, она убеждала подруг-язычиц обратиться к Христу. Один из слуг царского наместника Волусиана донес об этом. Когда девушку вызвали к наместнику, она откровенно сообщила, что исповедует христианство и отказалась отречься. Ни уговоры, ни пытки на нее не возымели действия. Ее бичевали, а затем раскаленными прутьями через уши просверлили голову. Акилина упала, мучитель решил, что девочка умерла и приказал выбросить ее тело. Но ночью к Акилине явился ангел, коснулся ее и сказал: «Встань и будь здорова. Иди и разоблачи Волусиана, ибо как он сам, так и намерения его ничтожны перед Богом». Мученица поднялась невредимой, пошла во дворец наместника и предстала перед Волусианом. Он с испуга вызвал слуг и велел охранять ее до утра. А утром вынес девушке смертный приговор как волшебнице. Акилина умерла по дороге на казнь. Палач побоялся нарушить приказ, и уже мертвой мученице отсек голову.

Народные приметы

Солнечный день предсказывает, что хорошая погода установится надолго.

Если приснились родственники – такой сон важен, его следует запомнить.

Что нельзя делать 26 июня

Нельзя думать о плохом.

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя ссориться.