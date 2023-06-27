Сьогодні 27 червня: яке свято та день в історії

27 червня 1663 року розпочалася знаменита козацька “Чорна рада”, на якій під тиском Москви обрали гетьманом Івана Брюховецького. 1996-го розпочалося найдовше в історії засідання Верховної Ради України. 2017-го у Києві загинув український розвідник Максим Шаповал – його автомобіль підірвали. 2022 року армія РФ вдарила ракетою по ТЦ у Кременчуці.

Свята та пам’ятні дати 27 червня

27 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходить День мікро-, малих та середніх підприємств.

У світі – Всесвітній день рибальства та Всесвітній день мікробіома.

27 червня в історії

27 червня 1663 року розпочалася дводенна козацька “Чорна рада” у Ніжині. На ній обирали гетьмана Лівобережної України. Підготовка до цих виборів відбувалася у жорсткій політичній боротьбі. А вони самі – під російським тиском.

“Чорна рада” стала одним із показових епізодів періоду історії України під назвою Руїна. Після смерті Богдана Хмельницького цілісність Гетьманщини почала руйнуватись. Зміна гетьманів та політичних курсів, метання між Московією та Річчю Посполитою, підписання угод, що суперечили одна одній… Усе це призводило до розбрату, повстань та невдоволення козаків та старшини. Після поразок козаків під час походу на Волинь у 1660 році гетьман Юрій Хмельницький підписав черговий договір – Чуднівський трактат із Річчю Посполитою, за яким Гетьманщина мала стати частиною Польської держави. Однак лівобережна старшина категорично не підтримала цього рішення.

Рух проти рішення гетьмана очолив його ж дядько Яким Сомко. Він і став лідером лівобережних козаків. На полковій старшинській раді його обрали полковником та “наказним гетьманом”. Після цього він підтвердив вірність московському цареві Олексію, чим довів до піка розкол лівобережного та правобережного козацтва. Надалі він вів збройну боротьбу з правобережними козаками, яких підтримувала Річ Посполита і кримський хан. З 1660 на Лівобережжі почали готуватися до обрання власного гетьмана. Звісно, ​​головним претендентом вважали саме Сомка. Але перша його спроба вибратися провалилася під час козацької ради 1661 року – тоді частина козаків відмовилася підтримати когось, окрім ніжинського полковника Василя Золотаренка. Зрештою, вирішили відкласти вибори та віддати їх “на розсуд” московського царя. Цей “розсуд” коштував і Сомку, й Золотаренку не лише влади, але й життя.

Московити, звичайно, мали свій план. Він передбачав призначення гетьманом абсолютно підконтрольної (як їм здавалося) людини. На цю роль визначили Івана Брюховецького. Він не належав до козацької старшини, а був слугою Богдана Хмельницького, а по смерті гетьмана виконував дипломатичні доручення. Брюховецького зробили “кошовим гетьманом”, після чого він з’їздив за інструкціями до Москви та порозумівся з місцевими московськими воєводами на Лівобережній Україні. За таких політичних обставин для виборів гетьмана зібрали так звану “Чорну раду” (так називали раду не лише старшини, а за участю рядового козацтва). Саме такий формат був московською ідеєю, адже Брюховецький, який сам не належав до старшини, за допомогою популізму легко отримав підтримку саме рядових.

Для підтримки “кандидата Москви” в хід пішли й підкуп, і військова сила. Сомко та Золотаренко, побачивши те, що відбувається, об’єдналися. Золотаренко “зняв свою кандидатуру” на користь конкурента. Але це не допомогло. 27 червня – у день, коли зібралася “Чорна рада” – розпочалася бійка між “сомківцями” та прихильниками Брюховецького. У хід пішла зброя, і тоді втрутилися московські війська, закидаючи прихильників Сомка ручними гранатами. Козаки відступили. Вибори перенесли на 28 червня. І цього дня гетьманом Лівобережної України вже безперешкодно обрали Брюховецького. На цьому історія не скінчилася. За обранням гетьмана пішли погроми козацької старшини, яка підтримувала Сомка. Самого Сомка та його союзника-суперника Золотаренка стратили 28 вересня 1663 року.

27 червня 1964 року у Вашингтоні урочисто відкрили пам’ятник Тарасові Шевченку.

Відкривав монумент експрезидент США Дуайт Ейзенхауер, який підписав під час свого керівництва державою акт про встановлення пам’ятника. На заході були присутні близько 100 тисяч осіб.

27 червня 1996 року розпочалося найдовше в історії пленарне засідання Верховної Ради України. Воно тривало понад 24 години – депутати затверджували Конституцію України. В історію цей епізод увійшов як “конституційна ніч”.

27 червня 2017 року під час теракту в Києві загинув полковник (посмертно – генерал-майор) ГУР Міноборони Максим Шаповал.

Його підірвали у машині, в яку заклали вибухівку. Під час вибуху також постраждали двоє перехожих. Шаповал був командиром 10-го окремого загону спеціального призначення та начальником спеціального резерву Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Був командиром групи спецпризначення, яка у травні 2014 року звільняла Донецький аеропорт та зайшла до нього першою. Також брав участь у плануванні та проведенні рейдів у тил ворога. Під час них українські розвідники документували факти присутності на території України російських військ. Після тривалого розслідування теракту в 2019 році тодішній голова СБУ Василь Грицак повідомив, що вибухівку в автівку Шаповала заклав донеччанин, диверсант Олег Шутов – співробітник так званого центру спецоперацій “МДБ ДНР”.

27 червня 2022 року російська армія вдарила ракетою по торговому центру в Кременчуці.

Це сталося посеред дня, коли в центрі були покупці. Будівля зазнала значних руйнувань і спалахнула. Внаслідок цього теракту загинули понад 20 людей.

Церковне свято 27 червня

27 червня християни вшановують пам’ять пророка Єлисея. Він жив у IX столітті до нашої ери. Він був учнем пророка Іллі. Творив численні чудеса: розділив води Йордану, зробив придатною для пиття воду Єрихонського джерела, у пустелі забезпечив водою війська Ізраїльського та Юдейського царів, що виступили проти моавитян тощо. Єлисей передбачив ізраїльському цареві Йоасу перемогу над ворогами. Помер пророк Єлисей у глибокій старості в Самарії.

Народні прикмети

Дощ у цей день обіцяє негоди протягом наступних семи діб.

Сонячний день обіцяє суху і ясну погоду надалі.

Жаби стрибають на суші – до дощу.

Що не можна робити 27 червня

Невдалий день для весілля і вінчання.