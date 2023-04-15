Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории

15 апреля 1657 года Казацкая рада согласилась утвердить преемником Богдана Хмельницкого его сына Юрия. В 1874-м состоялась первая выставка импрессионистов, в 1920-м армия УНР разбила большевиков в Вознесенске, а в 1989-м произошла давка на стадионе «Хиллсборо», в которой погибли 96 человек.

Праздники и памятные даты 15 апреля

15 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире — Международный день культуры и Международный день аниме.

15 апреля в истории

15 апреля 1657 года тяжело больной Богдан Хмельницкий незадолго до своей смерти убедил Казацкую раду утвердить наследственность передачи гетманского звания от него — сыну Юрию. С самого начала передать гетманскую булаву Богдан Хмельницкий рассчитывал своему старшему сыну Тимошу, но тот погиб в битве. Вскоре после того, как Казацкая рада согласилась на передачу гетманской булавы в наследство Юрию, Богдан Хмельницкий умер (6 августа). Его наследнику на тот момент было около 16 лет. Он был хорошо образованным, но болезненным юношей. Среди прочего – имел эпилепсию и, по свидетельству историков, был малопригоден для роли, которую ему приготовил отец.

Получив булаву, Юрий отрекся от нее и продолжил учебу. А гетманом стал Иван Выговский – как регент при Хмельницком-младшем. Впоследствии недовольная пропольской политикой Выговского казацкая старшина сместила временного гетмана и вернула наследника Богдана. Юрию Хмельницкому было уже 18. Подписав в том же году «Переяславские статьи», давшие Московии существенно ограничить права казаков, впоследствии Хмельницкий-младший перешел на сторону Речи Посполитой. Впрочем, казачество раскололось – левобережные казаки приняли сторону Московии. Не желая вести братоубийственную войну, Юрий в 1663-м вновь отрекся от булавы и постригся в монахи.

На этом история его непродолжительного руководства могла бы завершиться, если бы не вторжение в 1664-м войска Речи Посполитой. Юрия (в тот момент монаха Гедеона) взяли в плен и вывезли в Варшаву. Оттуда он сбежал, но прямо из польского попал в татарский плен, а дальше (по решению действующего гетмана Дорошенко) – в Константинополь. Там сына Хмельницкого содержали в заключении до 1677 года. Оценки дальнейших событий у историков ощутимо разнятся. Известно лишь, что Хмельницкого с войском османов султан отправил на украинские земли. Сына Богдана Хмельницкого именовали «князем сарматским и вождем Войска Запорожского». С новыми союзниками он разрушил гетманскую столицу Чигирин и ряд других городов. Своей столицей провозгласил Немиров. После турецких переговоров с Московией султан отозвал Хмельницкого и османское войско. Это было в 1681 году. Дальнейшая судьба гетмана доподлинно неизвестна – большинство версий сходятся на том, что он умер в ссылке в одном из греческих монастырей.

15 апреля 1874 года состоялась первая совместная выставка импрессионистов: Моне, Ренуара, Писарро, Сезанна, Дега – всего 30 художников. Они представили 165 работ.

В тот момент новый стиль не признавали коллеги-художники, большинство картин отвергало жюри Салона (главной экспозиции Академическии изящных искусств Франции). Творцы открыли собственную выставку в бывшей мастерской фотографа Надара на бульваре Капуцинок. Первая попытка утверждения не удалась – они не только не заработали на продаже картин, но и получили шквал критики. Однако именно эта критика и сформировала название нового течения в искусстве. Особо отличился журналист Луи Леруа. В статье 25 апреля 1874 года в газете «Le Charivari» он будто бы прошелся по выставке, персонально поливая грязью каждую из представленных работ. Одним из самых распространенных слов в статье было «впечатление» («impression»). Ему автор придавал отрицательное значение, отмечая, что на картинах – не реальность, а только впечатление. В дальнейшем именно это слово определило весь художественный стиль – импрессионизм. Художники, как известно, не сдались. С 1874 по 1886 год они провели восемь своих совместных выставок в Париже.

15 апреля 1912 года в Атлантическом океане во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом затонул лайнер «Титаник».

15 апреля 1920 года во время І Зимнего похода армии УНР состоялся бой за железнодорожную станцию Вознесенск – победоносный для украинского войска.

На тот момент ситуация в армии УНР была критической – в первую очередь из-за чрезвычайного дефицита патронов и снарядов. Захват узловой железнодорожной станции, где были большие склады большевистских захватчиков, могло переломить ход событий. 15 апреля участники Первого зимнего похода подошли к Вознесенску. В городе был большой гарнизон, хорошо снабженный боеприпасами. Казаки же, по имеющимся сведениям, перед началом операции разделили между собой поровну имеющиеся патроны: конные получили по три патрона на ружье, а пехотинцы — и того меньше. Подпустив украинское войско к городу, большевики начали осыпать наступающих дождем из пуль, также задействовали бронепоезд. Враг начал переходить в контрнаступление, а войско УНР – отходить на новые позиции. Целью украинской армии было выманить захватчиков из укрепленного гарнизона в поле. Так и вышло. В поле их встретил картечью из пушек Конно-горный дивизион полковника Алмазова, а в решающий момент смятение в ряды захватчиков внес конный полк Черных запорожцев под командованием Петра Дьяченко. Эта битва известна под названием «битва под аплодисменты», ведь часть казаков шла в атаку голыми руками, просто хлопая в ладоши, чтобы подбодрить побратимов и сымитировать выстрелы. Отчаянная смелость и правильный тактический расчет позволили войску УНР захватить 2 млн патронов, 48 пулеметов, 28 орудий, 5000 винтовок и еще необходимые медикаменты. По оценкам историков, большевики потеряли погибшими 250 человек, ранено было 400 человек.

15 апреля 1989 года случилась трагедия на стадионе «Хиллсборо» в Великобритании. В давке, образовавшейся на трибуне в начале полуфинального матча Кубка Англии по футболу, погибли 96 болельщиков ФК «Ливерпуль», более 700 человек получили травмы.

В течение длительного времени местная полиция пыталась обвинить в трагедии самих погибших. Однако их родственники добились независимого расследования (аж в 2010 году), которое выяснило истинные причины произошедшего. Итак, матч был назначен на 15:00 15 апреля. Из-за пробок на дорогах, вызванных ремонтными работами, многие болельщики опаздывали. Просьбы «Ливерпуля» задержать начало матча проигнорировали. Пропускная способность турникетов на стадионе была недостаточной, да еще и немало людей пришли без билетов – в надежде попасть на матч без них. Когда за несколько минут до начала матча перед турникетами стояла толпа, командующий безопасностью на стадионе, шеф-супериндант полиции Дэвид Дакенфилд передал через подчиненных толпе у входа вопрос: «У всех есть билеты? Поднимите их!» Увидев билеты в воздухе, он прикинул, что безбилетников немного, и приказал открыть ворота и пустить людей на стадион без проверки. Людей направили в туннель, ведущий на центральные ряды трибуны, которые и так были переполнены. При этом полицейские могли бы направить болельщиков в боковые проходы, где почти никого не было. Но так не случилось. Поэтому люди, которые уже были на трибуне, оказались запертыми изгородями с трех сторон и прижатыми толпой с четвертой. Тех, кто был в первых рядах, человеческое море все сильнее прижимало к металлическим ограждениям, и люди начали задыхаться.

Даже в этот критический момент полиция, которая должна была следить за порядком на стадионе, не поняла, что происходит. Людей, которые пытались перебраться через ограждение, чтобы выжить, посчитали хулиганами, желающими выбежать на поле, и выставили против них отряд с собаками. Люди умоляли открыть одно из ограждений, чтобы выпустить задыхавшихся на поле, но получили отказ. В результате на месте погибли 93 человека, еще двое скончались несколько дней спустя, а один из болельщиков провел четыре года в коме и умер, так и не придя в сознание. Более 700 человек получили травмы.

Как обнаружила в дальнейшем независимая комиссия, полиция приложила сверхусилия, чтобы «сделать крайними» погибших. В частности, на наличие алкоголя в крови проверяли все еще теплые тела погибших болельщиков, даже детей. Если алкоголь не обнаруживали, то начинали искать записи о погибших в базе данных правонарушений, чтобы «подмочить» их репутацию. Претензии имеются и к работе коронеров. Полицейские провели совещание и разработали «стратегию» действий, чтобы избежать ответственности. И даже «сливали» ложную информацию прессе. Наиболее скандальной»утечкой» стала публикация таблоида «The Sun», где во всем обвинили «пьяных фанатов» «Ливерпуля», якобы ворвавшихся в переполненный сектор. Журналисты утверждали, что именно это повлекло давку, а сами виновники затем мочились на полицейских и тела погибших, а также мародерили. Опровержение этой публикации в The Sun не вышло до сих пор, несмотря на многочисленные требования родственников погибших и судебные иски. В 2016 году официальное расследование установило, что 96 болельщиков погибли из-за просчетов в работе полиции, несовершенной конструкции стадиона, дефектов в структуре и системе безопасности самого стадиона. Суд присяжных в городе Уоррингтон установил, что болельщики «Ливерпуля» не виновны в трагедии, а смерть 96 фанатов является убийством. Виновным в убийстве по неосторожности признали командующего безопасностью на стадионе шефа полиции Дэвида Дакенфилда.

15 апреля 2000 года 22 украинских парашютиста успешно приземлились на льдину Северного полюса. Акция прошла в рамках экспедиции «Украина — Северный полюс-2000». Ее частью стал также перелет самолета Ан-28 с посадкой на ту же льдину. Чтобы спрыгнуть на Северный полюс, участники тренировались пять месяцев и вместе совершили 2000 тренировочных прыжков.

Церковный праздник 15 апреля

15 апреля – Великая суббота. Также в этот день христиане чтят память преподобного Тита, чудотворца. Преподобный Тит с юных лет посвятил себя монашеской жизни. Он был монахом в Студийском монастыре близ Константинополя в IX веке. Тит заслужил всеобщую любовь братии и по их просьбе был в посвящен в сан пресвитера. Он отстаивал почитание икон во времена иконоборческих гонений. Имел дар чудотворения. Прожил до глубокой старости и умер мирно.

Народные приметы

Ясное небо и хорошая погода 15 апреля – к теплому и урожайному лету.

Что нельзя делать 15 апреля

Нельзя тяжело работать, заниматься огородом и садом.

Ни в коем случае нельзя брать в руки молоток и гвозди.

Нельзя ссориться и ругаться.